  Лента новостей
    Война с Ираном добивает остатки Британской империи
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы
    Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
    Демократы в США стали пиариться личными детскими травмами
    Российские войска «разрезали пополам» группировку ВСУ в Константиновке
    Трамп предъявил ультиматум Ирану
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Эксперт назвал победителей и проигравших на выборах во Франции
    Одна из антенн запущенного к МКС «Прогресса» осталась нераскрытой
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто ответит за нейросеть

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    23 марта 2026, 12:58 • Новости дня

    Песков заявил о необходимости немедленного урегулирования конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Сложная обстановка на Ближнем Востоке, связанная с Ираном, требует немедленного перехода к политико-дипломатическим решениям, поскольку других эффективных путей не остается, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия считает, что конфликт вокруг Ирана должен был перейти к политико-дипломатическому урегулированию «еще вчера», передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

    Он подчеркнул, что Москва настаивает на необходимости скорейшего перехода ситуации в конструктивное русло. По словам Пескова, только дипломатические методы способны снизить уровень напряженности на Ближнем Востоке.

    Представитель Кремля отметил: «Это [политико-дипломатическое урегулирование] единственное, что может эффективно способствовать разрядке той катастрофически напряженной ситуации, которая сложилась сейчас в регионе».

    Песков добавил, что в нынешних условиях иные сценарии только усугубят кризис. Москва продолжает выступать за мирное решение и готова способствовать переговорам между всеми сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийства лидеров Ирана неизбежно приведут к очень глубоким последствиям. Власти России считают, что переход к политико-дипломатическим методам урегулирования ситуации вокруг Ирана поможет стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.

    22 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил, что после победы над Ираном считает Демократическую партию самым главным врагом Соединенных Штатов.

    Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social заявил, что после победы над Ираном главным врагом США стала Демократическая партия, передает «Коммерсантъ». По словам президента, теперь именно американские демократы занимают первое место в списке величайших врагов страны.

    «Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу», – заявил Трамп в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США готовы свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о проблемах Ормузского пролива. Трамп уточнил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если сам Тегеран этого захочет, потому что условия сейчас не выгодны для Вашингтона.

    22 марта 2026, 15:13 • Новости дня
    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    Tекст: Евгений Поздняков

    Хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что США, Израиль и Саудовская Аравия стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт.

    «Дональд Трамп уже заявлял о победе США над хуситами. Другое дело, что это высказывание скорее было дежурным и в некоторой степени даже оправдательным. В реальности же ситуация гораздо сложнее: группировка, по итогам договоренностей с Вашингтоном, оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    По его словам, основные усилия американцев были сосредоточены на обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива. И здесь Белому дому действительно удалось добиться прекращения обстрелов торговых судов со стороны хуситов. А вот на том, чтобы остановить противостояние с Тель-Авивом, Вашингтон на своих собеседников особо не давил.

    Таким образом, группировка сохраняет боеспособность – и именно этого США и опасаются в случае эскалации вокруг Ирана. Теоретически подключение хуситов к конфликту возможно, но лишь при условии, что в боевые действия начнет вовлекаться новая сторона, например Саудовская Аравия. В таком случае хуситы вполне могут встать на защиту Ирана.

    Если это произойдет, мировые транспортные коммуникации окончательно разрушатся, что создаст дополнительные риски для глобальной торговли. Группировка контролирует территории вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обладает возможностями для его блокировки.

    «Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», – заключил Семенов.

    Ранее стало известно, что США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, коалиция опасается того, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей между Красным морем и Аденским заливом.

    При этом издание подчеркивает, что Саудовская Аравия также пытается сдерживать хуситов от начала боевых действий по дипломатическим каналам. В частности, представители королевства отметили, что между Эль-Риадом и группировкой действует соглашение о ненападении, которое распространяется на территорию арабской страны и ее морские перевозки.

    Как сказано в материале, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Тегеран продолжает атаки на государства Ближнего Востока. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, республика все же сможет заставить объединение вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    22 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск Ираном баллистических ракет средней дальности по базе Диего-Гарсия впервые продемонстрировал возможность Тегерана поражать цели на территории Европы, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, база, находящаяся примерно в 4 тыс. км от Ирана, расположена на сопоставимом расстоянии с Лондоном и Парижем, что свидетельствует о потенциальной угрозе для европейских столиц, передает РБК.

    Американские чиновники сообщили, что ни одна из запущенных ракет не достигла цели: первая вышла из строя в полете, а вторую перехватили системы ПВО. Несмотря на это, специалисты отмечают, что сам факт использования таких ракет превращает прежние опасения Европы в реальность, особенно на фоне модернизации иранского ракетного арсенала и возможного применения космических технологий для военных целей.

    База Диего-Гарсия считается стратегическим объектом для США и Британии, поскольку позволяет размещать тяжелые бомбардировщики и авианосцы. Она активно использовалась для военных операций в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, а также для ударов по Ирану в 2025 году.

    После атаки Британия расширила доступ США к своим военным базам для предотвращения новых запусков и нанесения ответных ударов по Ирану. Эксперты подчеркивают, что Иран меняет стратегию и становится более решительным на фоне внешнего давления, что увеличивает риски эскалации и развития военных программ.

    «Это показывает, насколько процесс принятия решений смещается в сторону крайностей», – заявил бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Минобороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Ирландский журналист назвал атаку на Диего-Гарсия демонстрацией иранской силы.

    Накануне министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия «продолжает поддерживать оборонительные действия» против Ирана, но настаивает на том, что страну не втягивают в войну.

    23 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по Израилю
    Tекст: Мария Иванова

    С территории Ирана были выпущены ракеты по Израилю, системы ПВО еврейского государства приступили к их перехвату.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выявила летящие со стороны Исламской республики снаряды, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что комплексы перехвата уже приступили к работе по нейтрализации воздушных целей.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль», – говорится в сообщении военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля накануне зафиксировала пуск ракет с территории Ирана.

    Корпус стражей исламской революции заявил о намерении продолжать удары до полной капитуляции противника. Обострение ситуации произошло после атаки американских и израильских военных на объекты в Тегеране.

    23 марта 2026, 11:02 • Новости дня
    Трамп предъявил ультиматум Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Американский президент пригрозил нанести удары по электростанциям Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив для судоходства, сообщает The New York Times.

    Американский лидер на выходных пригрозил уничтожить электростанции в Иране, если власти страны не откроют Ормузский пролив в течение 48 часов, передает The New York Times.

    По словам президента США, он готов «стереть» критически важную для миллионов иранцев инфраструктуру в ответ на блокировку пролива. В ответ Тегеран пообещал нанести ответные удары по энергетическим объектам.

    Еще накануне он заявлял о возможности сворачивания военной операции в Иране, но резкая смена риторики связана с ростом напряженности после израильского удара по крупнейшему иранскому газовому месторождению Южный Парс, что спровоцировало скачок мировых цен на нефть.

    Его угроза сблизила американскую позицию с израильской. Если США добиваются от Ирана уступок и ядерной сделки с новым, но лояльным руководством, то Израиль настаивает на полной смене режима и максимальном ослаблении Ирана.

    Эксперты отмечают, что удары по энергетической инфраструктуре и точечные ликвидации иранских чиновников направлены на подрыв устойчивости режима и могут привести к его краху. Однако Вашингтон опасается, что подобная стратегия лишь усилит сплоченность оставшегося руководства и отпугнет иранцев от перемен.

    Издание подчеркивает, что позиция президента США остается непоследовательной, однако его последнее заявление может означать переход к более жесткой линии и сближение интересов с Израилем. В условиях роста цен на топливо и давления со стороны союзников по региону, американский президент оказался перед дилеммой: продолжать сдержанную политику или решиться на масштабный удар по Ирану.

    Напомним, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе.

    В США фиксируется стремительный рост цен на бензин, в отдельных регионах стоимость топлива увеличилась почти на 40% из-за конфликта с Ираном.

    Иран выразил готовность зеркально реагировать на любые угрозы США и пообещал атаковать энергетические объекты, поддерживающие работу военных баз.

    23 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Ekonomim: Турция утратила возможность сохранять нейтралитет вокруг Ирана
    Tекст: Ольга Иванова

    Угроза расширения конфликта вокруг Ирана и возможное начало наземной операции вынуждают Анкару задуматься о корректировке своей позиции из-за риска экономических потерь, пишут СМИ.

    Рост вероятности расширения конфликта вокруг Ирана, включая возможное проведение наземной операции, заметно осложняет для Турции сохранение нейтралитета, пишет Ekonomim, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Пентагон уже подготовил детальные планы возможного развертывания американских войск в Иране. Эти меры призваны предоставить администрации Дональда Трампа широкий выбор военных сценариев в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается», – отмечает Ekonomim. Активное участие стран региона и союзников США только усиливает давление на Анкару, заставляя ее определяться с позицией.

    Эксперты отмечают, что участие Турции в любых региональных инициативах способно рассматриваться как отказ от нейтралитета и осложнить ее возможную роль посредника. Также подчеркивается экономическая значимость нейтральной позиции: тесные торговые связи с Ираном и вопросы безопасности делают для Анкары нейтралитет выгодным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Ирана, Египта, ЕС и представителями США по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Анкара занимает жесткую позицию во время кризиса в регионе и не намерена допускать втягивания Турции в вооруженный конфликт, несмотря на инциденты с ракетными пусками.

    23 марта 2026, 03:56 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по финансовым учреждениям за покупку облигаций США

    Tекст: Антон Антонов

    Финансовые учреждения, вкладывающие средства в казначейские облигации США, считаются Тегераном законными целями для ударов, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Те финансовые учреждения, которые финансируют военный бюджет США, являются законными целями наравне с военными базами», – заявил Галибаф в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он подчеркнул, что «казначейские облигации США пропитаны кровью иранцев». Покупатели, приобретая их, «покупают удар по своим штаб-квартире и активам», заявил спикер. «Мы отслеживаем ваши портфели. Это последнее предупреждение», – заявил Галибаф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов в понедельник упал на 3,91%.

    23 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Госдеп США предупредил американцев об угрозах по всему миру
    Tекст: Ольга Иванова

    Американские граждане получили рекомендации соблюдать осторожность за пределами США на фоне роста угроз безопасности, связанных с последними атаками на диппредставительства.

    Государственный департамент США опубликовал на своем сайте предупреждение для американских граждан, передает ТАСС.

    Ведомство настоятельно рекомендует соблюдать повышенную осторожность по всему миру, уделяя особое внимание регионам Ближнего Востока.

    В заявлении Госдепа сказано: «Государственный департамент рекомендует американцам по всему миру, особенно на Ближнем Востоке, проявлять повышенную осторожность. Необходимо следовать указаниям, которые содержатся в предупреждениях по безопасности, выпускаемых посольствами и консульствами США».

    Отмечается, что в последние недели несколько дипломатических представительств США подверглись атакам, и эти инциденты произошли не только в странах Ближнего Востока. Госдепартамент подчеркнул, что угрозы сохраняются и для других учреждений, представляющих интересы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США дал поручение американским диппредставительствам срочно пересмотреть уровень защиты из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    23 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Спутник показал разрушение Patriot после удара Ирана по базе в Бахрейне
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне уничтожили части американского комплекса Patriot и повредили два защищенных укрытия.

    Иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне привели к уничтожению нескольких элементов американского зенитного комплекса MIM-104 Patriot, а также к повреждению двух укрепленных ангаров, сообщает Military Watch Magazine.

    Спутниковые снимки подтверждают, что системы Patriot не смогли перехватить иранские баллистические ракеты. В последнее время страны Персидского залива, использующие эти комплексы, начали запускать по три ракеты-перехватчика на каждую цель, чтобы повысить вероятность успешного перехвата.

    Проблемы с эффективностью Patriot подтверждаются и другими инцидентами: накануне опубликованы кадры неудачного применения комплекса вооруженными силами ОАЭ при атаке по нефтяным объектам Фуджейры. Аналогичные сообщения о сбоях поступали и из Катара, где Patriot также не смог отразить удары. Во время ограниченного иранского ракетного удара по крупнейшей зарубежной базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре 23 июня 2025 года комплекс также показал низкую эффективность, даже несмотря на заблаговременное предупреждение об атаке.

    Эксперты отмечают, что вопросы к Patriot возникали задолго до начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. На Украине этот комплекс также неоднократно критиковался за неспособность перехватывать российские ракеты и рост проблем, связанных с атаками баллистическими ракетами, о чем заявляли представители местных ВВС.

    Исторически Patriot демонстрирует низкую результативность: во время войны в Персидском заливе в 1991 году его эффективность против ракет «Скад» оценивалась практически в ноль, а в дальнейшем комплекс становился причиной дружественного огня по своим же самолетам. Сообщения о якобы успешных перехватах в Саудовской Аравии и против дронов в 2019 году не подтвердились расследованиями, которые выявили полное отсутствие успеха.

    Несмотря на это, США продолжали активно продвигать Patriot на мировых рынках вооружений, оказывая политическое и экономическое давление на союзников и клиентов, включая Южную Корею, вынужденную вместо российского комплекса С-300 закупить американскую систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о пострадавших в результате падения ракеты комплекса Patriot на жилой район.

    Под массированным огнем Ирана оказалась штаб-квартира Центрального командования США в Манаме.

    Командование вооруженных сил королевства отчиталось о перехвате 73 ракет и 91 беспилотника противника с начала обострения конфликта.

    23 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Tекст: Вера Басилая

    Россия передает США сигналы о том, что угроза нанесения ударов по атомной электростанции в иранском Бушере представляет серьезную опасность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия передает США сигналы об опасности угроз нанести удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил, что угрозы США в адрес АЭС в Бушере вызывают серьезные опасения у российских властей и могут привести к тяжелым последствиям. По его словам, «это представляет очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена».

    Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС и находится в постоянном контакте с американской стороной по данному вопросу.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной.

    Одна из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране была разрушена после попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране.

    22 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Financial Times: Иранские ракеты обошли ПВО Patriot при ударе по Катару

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе удара по промышленному комплексу QatarEnergy в Рас-Лаффане Ираном были применены современные маневренные ракеты, способные преодолевать американские системы ПВО Patriot, сообщает издание Financial Times со ссылкой на официальное лицо.

    Иран применил передовые ракеты при атаке на газовые предприятия в Катаре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское издание Financial Times. По данным источника издания, удары были нанесены по комплексу QatarEnergy в районе Рас-Лаффан на этой неделе.

    В материале Financial Times отмечается, что использованное вооружение отличалось маневренностью и было способно обходить американские системы противовоздушной обороны Patriot. По словам неназванного официального лица, именно эти технологические характеристики позволили ракетам преодолеть защиту.

    Напомним, Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек Европе новые проблемы после удара по СПГ-заводу в Катаре.

    Военные Ирана пообещали продолжить удары по энергообъектам.

    22 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Иран совершил массированный ракетный удар по базам США на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран нанес новую – уже 74-ю – серию ударов ракетами и беспилотниками по американским военным объектам на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

    В сообщении отмечается, что операция была проведена против американских баз, расположенных в регионе, а также в центре и на юге оккупированных палестинских территорий, передает ТАСС.

    По данным КСИР, целью ударов стали авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии, а также военные базы и центры безопасности в городах Тель-Авив, Петах-Тиква, Холон и Рамат-Ган. Подчеркивается, что это уже 74-я серия атак, направленных на американскую инфраструктуру.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к лидерам стран всего мира с призывом присоединиться к израильско-американской операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные провели очередную волну атак на базы США и цели в Израиле.

    22 марта 2026, 21:23 • Новости дня
    WP: Чиновники Катара и Омана обсудили с Ираном условия прекращения огня

    Tекст: Ольга Иванова

    На этой неделе представители Катара и Омана начали контакты с Ираном по вопросу возможного прекращения огня в конфликте с США и Израилем, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из неназванной арабской страны и двух европейских дипломатов.

    Катарские и оманские чиновники на этой неделе начали контакты с Ираном относительно возможного прекращения огня в конфликте исламской республики с США и Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты The Washington Post. По информации издания, источниками выступают высокопоставленный чиновник из одной арабской страны и два европейских дипломата.

    The Washington Post пишет, что катарцы и оманцы решили начать переговоры после того, как пришли к выводу: военная мощь США и Израиля не сможет свергнуть иранское правительство в ближайшее время.

    Издание также уточняет, что Иран выразил готовность к взаимодействию только при условии, что США и Израиль первыми прекратят атаки. На данный момент не сообщается о конкретных результатах этих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о необходимости скорейшего завершения противостояния между США и Ираном. Власти Исламской республики сообщили о планах разработать совместно с Маскатом новый правовой режим для Ормузского пролива. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подтвердил закрытие прохода в этой зоне только для судов Вашингтона и Тель-Авива.


    23 марта 2026, 10:56 • Новости дня
    МИД увязал блокировку Ормузского пролива с правом Ирана на самооборону
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва выступила против перекрытия судоходства в стратегически важном Ормузском проливе, однако признала за Тегераном законное право на обеспечение собственной безопасности, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    «Мы, естественно, против блокирования Ормузского пролива, но такие вещи должны восприниматься в контексте всей ситуации на Ближнем Востоке. Иран, как и другие страны, имеет право на самооборону так, как он ее видит», – сказал Руденко, передает РИА «Новости».

    Дипломат уточнил, что сейчас данный вопрос обсуждается на уровне Совета Безопасности ООН, где различные страны вносят проекты резолюций. По словам замминистра, российская позиция будет сформулирована в рамках этих дискуссий.

    Ранее коалиция из 22 государств во главе с ОАЭ осудила фактическое закрытие этой зоны для судоходства и атаки на гражданские суда. Замглавы иранского МИД Вахид Джалялзаде анонсировал создание нового правового режима для водной артерии после завершения конфликта.

    22 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    Iran War Cost Tracker подсчитал расходы США на операцию против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Расходы США на военную операцию против Ирана превысили 27 млрд долларов, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Iran War Cost Tracker, в расчетах использовались сведения с закрытого брифинга Пентагона, о которых ранее проинформировала The New York Times (NYT). В частности, за первые шесть дней боевых действий США потратили 11,3 млрд долларов, передает «Коммерсантъ».

    Сенатор Крис Кунс заявил: «Совокупные затраты на военную операцию значительно превышают озвученную цифру». По его словам, каждый день участия в конфликте обходится Вашингтону более чем в 1,5 млрд долларов. Аналитики Iran War Cost Tracker отмечают, что только на системы ПВО в первые 48 часов американская сторона потратила более 10 млрд долларов.

    Как ранее уточняла The Washington Post, за первые два дня военных действий США израсходовали боеприпасов на 5,6 млрд долларов. Кроме того, по данным издания, Пентагон запросил у Белого дома свыше 200 млрд долларов на продолжение войны, чтобы срочно пополнить резервы критически важного вооружения, которые оказались практически исчерпаны.

    В четверг Bloomberg сообщило, что за первые шесть дней войны расходы Пентагона составили более 11 млрд долларов, американский бюджет потерял колоссальные средства из-за массированного применения дорогостоящих ракет Patriot против Ирана.

