Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.0 комментариев
Песков заявил о необходимости немедленного урегулирования конфликта вокруг Ирана
Сложная обстановка на Ближнем Востоке, связанная с Ираном, требует немедленного перехода к политико-дипломатическим решениям, поскольку других эффективных путей не остается, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия считает, что конфликт вокруг Ирана должен был перейти к политико-дипломатическому урегулированию «еще вчера», передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.
Он подчеркнул, что Москва настаивает на необходимости скорейшего перехода ситуации в конструктивное русло. По словам Пескова, только дипломатические методы способны снизить уровень напряженности на Ближнем Востоке.
Представитель Кремля отметил: «Это [политико-дипломатическое урегулирование] единственное, что может эффективно способствовать разрядке той катастрофически напряженной ситуации, которая сложилась сейчас в регионе».
Песков добавил, что в нынешних условиях иные сценарии только усугубят кризис. Москва продолжает выступать за мирное решение и готова способствовать переговорам между всеми сторонами конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийства лидеров Ирана неизбежно приведут к очень глубоким последствиям. Власти России считают, что переход к политико-дипломатическим методам урегулирования ситуации вокруг Ирана поможет стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.