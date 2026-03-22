Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.9 комментариев
Песков заявил о неизбежных последствиях убийств лидеров Ирана
Убийства лидеров Ирана будут иметь серьезные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, автору «Вестей».
«Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не нормальность. И в любом случае это ненормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия. Это не может не оставаться без последствий», – подчеркнул Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил официальное послание верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи после сообщения о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.