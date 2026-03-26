ВМС Южной Кореи провели памятные учения в Желтом и Японских морях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-морские силы Южной Кореи начали четырехдневные учения у восточного и западного побережья страны, передает РИА «Новости». Маневры приурочили ко Дню защиты Западного моря, который отмечают ежегодно в память о военнослужащих, погибших в инцидентах с КНДР в районе Северной разграничительной линии. В общей сложности в этих столкновениях погибли 55 южнокорейских моряков и морских пехотинцев.

ВМС сообщили: «Военно-морские силы Республики Корея, помня о благородной жертве 55 героев, защищавших Западное море, будут неустанно выполнять свой долг и твердо защищать морские рубежи страны». Учения включают тренировки по противолодочной борьбе, тактическому маневрированию и стрельбе. В маневрах участвуют около 20 кораблей, включая эсминец «Чонджо Великий» водоизмещением 8200 тонн, подводные лодки, патрульные самолеты P-3 и P-8, а также вертолет AW-159.

В четверг на базе Второго флота в Пхентхэке прошла церемония памяти моряков, погибших при затоплении корвета «Чхонан» в 2010 году. Тогда, как утверждает Сеул, северокорейская мини-подлодка выпустила торпеду, что привело к гибели 46 моряков. В церемонии приняли участие около 200 человек, в том числе родственники погибших, выжившие моряки и представители министерства обороны.

