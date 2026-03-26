Марочко: ВС России на 500 метров вклинились в оборону ВСУ у Сопыча

Украинский пленный оказался на передовой после ампутации ноги

Украинский военнослужащий Николай Журба рассказал на видео Минобороны России, что попал в плен в Сумской области после службы на передовой при серьезных травмах, передает РИА «Новости».

По его словам, ему удалили около сорока сантиметров кишечника из-за перитонита, было пробито легкое, а также вследствие ДТП ему ампутировали ногу, оставив только сустав с титановым протезом, закрепленным восемью саморезами.

Журба отметил, что изначально его заверили о службе только в тыловых частях, и в феврале 2025 года его доставили в Хорошевку под Винницей. Там ему сообщили, что он будет находиться в тылу, однако уже через полторы-две недели его отправили на слаживание, а затем на передовую в Сумскую область. Первый выход на передовую длился семь дней.

После возвращения с передовой Журба пожаловался на натирание титановой пластины, из-за чего нога посинела. Его отправили в больницу, однако необходимые документы не были оформлены должным образом. Замполит обещал лично отвезти его на операцию в Винницу, но этого не произошло. В итоге Журба оказался в плену у российских военных в районе Краснополья.

