Группировкой нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Дружковки, Константиновки, Рай-Александровки, Липовки, Былбасовки, Новоселовки, Краматорска, Николаевки и Славянска в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.
Противник при этом потерял до 200 военнослужащих, три бронемашины, восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, три склада боеприпасов и склад горючего.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Иволжанского, Мануховки, Бубликово, Храповщины и Битицы в Сумской области.
А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Великой Бабкой и Верхней Писаревкой.
При этом потери ВСУ составили до 310 военнослужащих, две машины пехоты, бронетранспортер, четыре орудия полевой артиллерии и боевая машина американской РСЗО HIMARS. Уничтожены две израильские станции контрбатарейной борьбы RADA, станция РЭБ, склад боеприпасов и шесть складов матсредств.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады нацгвардии в районах Моначиновки, Шевченково, Соболевки, Паламаревки и Староверовки в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.
Потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин, три артиллерийских орудия и боевая машина чешской РСЗО Vampire. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Красноярского, Светлого, Торецкого, Веровки, Доброполья, Гришино, Торского, Сергеевки, Белицкого и Новопавловки в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска освободили Песчаное в Харьковской области.
За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР.