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6 июня, вторник  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
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Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок

Китайские автомобили упрочили позиции в России Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
После провала прошлого года автомобильный рынок в России начал потихоньку приходить в себя. Продажи легковых машин в мае выросли в 2,6 раза. Китайские бренды сильно укрепили свои позиции, тогда как «корейцы» – единственные в топ-10 популярных автомобильных брендов, кто ушел в минус. Лидером по-прежнему остается отечественная Lada. Все это говорит о трансформации рынка и потребительских предпочтениях.  Подробности...
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ВСУ разрушили Каховскую ГЭС по пяти причинам

Украина разрушила Каховскую ГЭС кадр из видео
Регулярные обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. Создан риск гуманитарной и экологической катастрофы. Офис Зеленского пытается обвинить в произошедшем Москву, хотя детали происшествия указывают на то, что главным бенефициаром разрушений являются ВС Украины. Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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Экономика Франции хиреет из-за американской болезни

Экономические трудности Франции образуют «порочный круг» Global Look Press/Keystone Press Agency
Франция пришла к осознанию того, что слишком долго жила в долг. Накопленный объем обязательств уже превышает национальный ВВП, который пока остается одним из крупнейших в мире. Прогноз у экспертов негативный – грядет расплата. Что же довело одну из богатейших стран Европы до такой судьбы?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние. Подробности...

Русский язык – вопрос национальной безопасности

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Угроза настоящему русскому языку, специальный день которого мы сегодня отмечаем, исходит из тех же кругов, которые агрессивно продвигают якобы новые прогрессивные идеи, причем нагло подменяя понятия. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Экономика угля и стали оказалась живучей

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Стал общим местом тезис, что промышленная экономика безнадежно устаревает, на смену ей идет экономика знаний, услуг и еще чего-то нематериального. Логично было думать, что и угледобыча, черная металлургия, тяжелая оборонка, выросшие на востоке УССР, уже теряют свое прежнее главенствующее значение. Но не теряют. Подробности...
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Неовласовцы в Новой Таволжанке

Кому нужен украинский язык в России

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Выгоды США от конфликта на Украине

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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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    Киев устроил экологическую катастрофу на Днепре ради наступления ВСУ
    Украина разрушила Каховскую ГЭС
    		  
    6 июня 2023, 14:58
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Регулярные обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. Создан риск гуманитарной и экологической катастрофы. Офис Зеленского пытается обвинить в произошедшем Москву, хотя детали происшествия указывают на то, что главным бенефициаром разрушений являются ВС Украины.

    Во вторник в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС. Сама дамба водохранилища не разрушена, однако начался неконтролируемый сброс воды, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Почти сразу в соцсетях появились сообщения о том, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена.

    Глава города пояснил, что ночью действительно было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС». Пострадала та часть, «где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки», «ее снесло». «Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – приводит его слова РИА «Новости». В Новокаховском городском округе в связи с прорывом плотины объявлен режим ЧС.

    Позже Леонтьев сообщил, что масштабы разрушения ГЭС очень серьезные. Он отметил, что восстановление потребует «такого же строительства, как в 1950–1956 годах». В администрации округа добавили, что вода сойдет через пару дней. Важно, что угроза обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода, вопреки опасениям отсутствует.

    Леонтьев назвал разрушение ГЭС результатом последовательных ударов по объекту со стороны ВСУ. По его словам, противник долгое время обстреливал город. «Был день, когда около 80 HIMARS прилетело по станции. Сейчас, видимо, мощь не выдержала этих ночных ударов», – сказал он. Из-за неконтролируемого сброса воды началось подтопление жилого массива. В связи с этим власти эвакуируют жителей населенных пунктов Новокаховского городского округа.

    По данным экстренных служб, половина пролетов Каховской ГЭС разрушена, обрушение продолжается. В настоящий момент ущерб получили 14 из 28 пролетов станции. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил ситуацию как «тревожную». Тем не менее он отметил, что ВС РФ продолжают удерживать положение под контролем.

    В Кремле произошедшее назвали диверсией ВСУ. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства получает доклады о текущей ситуации со стороны Минобороны и других служб. Кроме того, он подчеркнул, что у Крымского полуострова есть «определенный запас прочности» по водоснабжению.

    Диверсия же, по мнению Пескова, связана с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей». «Наступательные действия захлебываются», – добавил он.

    Сложившейся ситуацией озаботились и в МАГАТЭ. Так, гендиректор организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность тем, что уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС (ЗАЭС), серьезно снизился после разрушений на плотине Каховской ГЭС. Продолжительное отсутствие воды для охлаждения может привести к выходу из строя аварийных дизельных генераторов станции.

    На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский попытался возложить ответственность за разрушения на Каховской ГЭС на «российских террористов». «Укргидроэнерго» утверждает, что катастрофа произошла в результате «подрыва машинного зала изнутри».

    В экспертном же сообществе считают, что Украине данная ситуация выгодна по нескольким причинам. Во-первых, ВСУ могут начать шантажировать ВС России тем, что добьют плотину – это типичная практика для террористов. Во-вторых, противник на еще один шаг приблизился к тому, чтобы сорвать водоснабжение Крыма.

    В-третьих, повышение уровня воды в Днепре ставит под угрозу прибрежные линии обороны ВС России. В-четверых, подобными действиями создается так называемое административное трение, когда специалисты, военные и чиновники вынуждены заниматься ликвидацией последствий ЧС, а не рутинной работой в зоне СВО. И, наконец, в-пятых, офис Зеленского пытается создать негативный внутренний фон для Москвы по всей дуге от Шебекино в Белгородской области до низовий Днепра в Херсонской области.

    Но есть и положительные моменты – например, отсутствие рисков для ЗАЭС. «Несмотря на то что Каховское водохранилище было важным источником для наполнения пруда-охладителя станции, имеются и другие каналы получения воды. Емкость не пустует. К тому же сама АЭС сейчас энергию не вырабатывает, что в целом снижает количество требуемой для обслуживания объекта воды», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Однако имеется риск форсирования Днепра со стороны ВСУ. Украина не скрывает планов по захвату станции, открыто признается, что она стала бы неплохим плацдармом на левом берегу реки. Кроме того, осуществлять ремонтные работы на Каховской ГЭС сегодня практически невозможно: противник регулярно обстреливает наши бригады», – отмечает эксперт.

    «В связи с этим вода в Новой Каховке продолжает подниматься. Может потребоваться отселение порядка 300 домовладений на левом берегу. Необходимые работы уже ведутся. Стоит также отметить, что на острове Большой Потемкин находились солдаты ВСУ. Из-за подтоплений противник был вынужден бежать, попутно попав под огонь ВС РФ», – подчеркивает собеседник.

    «Существенный урон нанесен пролетам Каховской ГЭС. В теории, если уровень затопления поднимется еще больше и ВСУ будут использовать небольшие суда с малым водоизмещением, это позволит им переплыть минные поля. Тогда перед нами возникает угроза десантирования противника», – полагает Рогов.

    «Нормальный уровень воды в Каховском водохранилище должен составлять 16 метров над уровнем моря. По информации с места, вода уходит приблизительно по 15 см в час. Русло Днепра гораздо более узкое, нежели водохранилище, которое еще иногда называют морем. В связи с этим возле плотины образуется волна высотой от двух до четырех метров», – добавил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Она идет вниз по течению, естественно, становясь меньше, в том числе за счет расширения самого русла реки. Таким образом, в районе Херсона высота волны уже составит один-два метра. Это уже не столь опасно, но тоже неприятно. Могут быть подтоплены дома, выведены из строя различные коммуникации. В любом случае это техногенная катастрофа со всеми вытекающими последствиями», – полагает собеседник.

    Рассуждая о возможных угрозах для Запорожской АЭС в результате инцидента, эксперт отметил, что «критический уровень воды в водохранилище, из-за которого могут возникнуть проблемы со станцией, – восемь метров». «В таком случае Запорожская АЭС закроет свой пруд охлаждения плотиной от сброса воды и перейдет в режим работы на артезианской воде из скважин. Конечно, в этот момент, скорее всего, придется полностью заглушить реакторы, хотя и сейчас они уже практически не работают из-за обстрелов ВСУ», – сказал Анпилогов.

    «В то же время входные системы Северо-Крымского канала находятся выше Каховской ГЭС. Они рассчитаны на понижение уровня воды до 12,7 метра. Соответственно, если не будет нанесен удар по насосной станции, можно прогнозировать обмеление канала, но не полное прекращение подачи воды. Поэтому, я полагаю, для Крыма может быть введено определенное нормирование воды в сельском хозяйстве, а с питьевой вопросов быть не должно», – отметил он.

    «По моему мнению, в целом эта ситуация очень неприятна как для российской, так и для украинской стороны. Разлив воды затронет позиции военных, находящихся ниже водохранилища. В том числе затопит все окопы, инженерные сооружения, размоет минные поля и подтопит острова в дельте Днепра», – рассуждает эксперт.

    «На левом берегу последствия будут серьезнее, поскольку он находится ниже правого.

    И в целом, происшествие больше играет на руку противнику, нежели нам. Для украинской стороны открываются большие преимущества от долгосрочных последствий. Водохранилище обмелеет примерно за двое суток», – акцентировал собеседник.

    «Тогда у ВСУ появляется возможность более легкого форсирования Днепра в верхнем течении, из Никополя и Марганца в сторону Энергодара. Противник такие попытки уже предпринимал, но сейчас, когда водохранилище сожмется до русла реки, сделать это будет гораздо проще», – отметил он.

    «Таким образом, мы можем констатировать, что украинская сторона преследовала исключительно военные цели. Мы знаем, что в планы украинской стороны входило построение именно такого рисунка контрнаступления – водорассекающим ударом на Мелитополь. Противник уже прощупывает нашу оборону на Запорожском направлении, а также наносит ряд отвлекающих ударов», – считает Анпилогов.

    «Кроме того, есть опасность, что украинская сторона попытается атаковать Запорожскую АЭС, чтобы вынудить нас отреагировать. Нам, как кажется командованию ВСУ, придется рассредоточивать свои резервы для прикрытия обнажившегося берега. В этом, судя по всему, ВСУ и видят свое преимущество», – заключил он.
     
     
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