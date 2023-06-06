ВСУ разрушили Каховскую ГЭС по пяти причинам

Киев устроил экологическую катастрофу на Днепре ради наступления ВСУ

Регулярные обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. Создан риск гуманитарной и экологической катастрофы. Офис Зеленского пытается обвинить в произошедшем Москву, хотя детали происшествия указывают на то, что главным бенефициаром разрушений являются ВС Украины.

Во вторник в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС. Сама дамба водохранилища не разрушена, однако начался неконтролируемый сброс воды, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Почти сразу в соцсетях появились сообщения о том, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена.

Глава города пояснил, что ночью действительно было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС». Пострадала та часть, «где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки», «ее снесло». «Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – приводит его слова РИА «Новости». В Новокаховском городском округе в связи с прорывом плотины объявлен режим ЧС.

Позже Леонтьев сообщил, что масштабы разрушения ГЭС очень серьезные. Он отметил, что восстановление потребует «такого же строительства, как в 1950–1956 годах». В администрации округа добавили, что вода сойдет через пару дней. Важно, что угроза обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода, вопреки опасениям отсутствует.

Леонтьев назвал разрушение ГЭС результатом последовательных ударов по объекту со стороны ВСУ. По его словам, противник долгое время обстреливал город. «Был день, когда около 80 HIMARS прилетело по станции. Сейчас, видимо, мощь не выдержала этих ночных ударов», – сказал он. Из-за неконтролируемого сброса воды началось подтопление жилого массива. В связи с этим власти эвакуируют жителей населенных пунктов Новокаховского городского округа.

По данным экстренных служб, половина пролетов Каховской ГЭС разрушена, обрушение продолжается. В настоящий момент ущерб получили 14 из 28 пролетов станции. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил ситуацию как «тревожную». Тем не менее он отметил, что ВС РФ продолжают удерживать положение под контролем.

В Кремле произошедшее назвали диверсией ВСУ. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства получает доклады о текущей ситуации со стороны Минобороны и других служб. Кроме того, он подчеркнул, что у Крымского полуострова есть «определенный запас прочности» по водоснабжению.

Диверсия же, по мнению Пескова, связана с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей». «Наступательные действия захлебываются», – добавил он.

Сложившейся ситуацией озаботились и в МАГАТЭ. Так, гендиректор организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность тем, что уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС (ЗАЭС), серьезно снизился после разрушений на плотине Каховской ГЭС. Продолжительное отсутствие воды для охлаждения может привести к выходу из строя аварийных дизельных генераторов станции.

На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский попытался возложить ответственность за разрушения на Каховской ГЭС на «российских террористов». «Укргидроэнерго» утверждает, что катастрофа произошла в результате «подрыва машинного зала изнутри».

В экспертном же сообществе считают, что Украине данная ситуация выгодна по нескольким причинам. Во-первых, ВСУ могут начать шантажировать ВС России тем, что добьют плотину – это типичная практика для террористов. Во-вторых, противник на еще один шаг приблизился к тому, чтобы сорвать водоснабжение Крыма.

В-третьих, повышение уровня воды в Днепре ставит под угрозу прибрежные линии обороны ВС России. В-четверых, подобными действиями создается так называемое административное трение, когда специалисты, военные и чиновники вынуждены заниматься ликвидацией последствий ЧС, а не рутинной работой в зоне СВО. И, наконец, в-пятых, офис Зеленского пытается создать негативный внутренний фон для Москвы по всей дуге от Шебекино в Белгородской области до низовий Днепра в Херсонской области.

Но есть и положительные моменты – например, отсутствие рисков для ЗАЭС. «Несмотря на то что Каховское водохранилище было важным источником для наполнения пруда-охладителя станции, имеются и другие каналы получения воды. Емкость не пустует. К тому же сама АЭС сейчас энергию не вырабатывает, что в целом снижает количество требуемой для обслуживания объекта воды», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Однако имеется риск форсирования Днепра со стороны ВСУ. Украина не скрывает планов по захвату станции, открыто признается, что она стала бы неплохим плацдармом на левом берегу реки. Кроме того, осуществлять ремонтные работы на Каховской ГЭС сегодня практически невозможно: противник регулярно обстреливает наши бригады», – отмечает эксперт.

«В связи с этим вода в Новой Каховке продолжает подниматься. Может потребоваться отселение порядка 300 домовладений на левом берегу. Необходимые работы уже ведутся. Стоит также отметить, что на острове Большой Потемкин находились солдаты ВСУ. Из-за подтоплений противник был вынужден бежать, попутно попав под огонь ВС РФ», – подчеркивает собеседник.

«Существенный урон нанесен пролетам Каховской ГЭС. В теории, если уровень затопления поднимется еще больше и ВСУ будут использовать небольшие суда с малым водоизмещением, это позволит им переплыть минные поля. Тогда перед нами возникает угроза десантирования противника», – полагает Рогов.

«Нормальный уровень воды в Каховском водохранилище должен составлять 16 метров над уровнем моря. По информации с места, вода уходит приблизительно по 15 см в час. Русло Днепра гораздо более узкое, нежели водохранилище, которое еще иногда называют морем. В связи с этим возле плотины образуется волна высотой от двух до четырех метров», – добавил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

«Она идет вниз по течению, естественно, становясь меньше, в том числе за счет расширения самого русла реки. Таким образом, в районе Херсона высота волны уже составит один-два метра. Это уже не столь опасно, но тоже неприятно. Могут быть подтоплены дома, выведены из строя различные коммуникации. В любом случае это техногенная катастрофа со всеми вытекающими последствиями», – полагает собеседник.

Рассуждая о возможных угрозах для Запорожской АЭС в результате инцидента, эксперт отметил, что «критический уровень воды в водохранилище, из-за которого могут возникнуть проблемы со станцией, – восемь метров». «В таком случае Запорожская АЭС закроет свой пруд охлаждения плотиной от сброса воды и перейдет в режим работы на артезианской воде из скважин. Конечно, в этот момент, скорее всего, придется полностью заглушить реакторы, хотя и сейчас они уже практически не работают из-за обстрелов ВСУ», – сказал Анпилогов.

«В то же время входные системы Северо-Крымского канала находятся выше Каховской ГЭС. Они рассчитаны на понижение уровня воды до 12,7 метра. Соответственно, если не будет нанесен удар по насосной станции, можно прогнозировать обмеление канала, но не полное прекращение подачи воды. Поэтому, я полагаю, для Крыма может быть введено определенное нормирование воды в сельском хозяйстве, а с питьевой вопросов быть не должно», – отметил он.

«По моему мнению, в целом эта ситуация очень неприятна как для российской, так и для украинской стороны. Разлив воды затронет позиции военных, находящихся ниже водохранилища. В том числе затопит все окопы, инженерные сооружения, размоет минные поля и подтопит острова в дельте Днепра», – рассуждает эксперт.

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«На левом берегу последствия будут серьезнее, поскольку он находится ниже правого.

И в целом, происшествие больше играет на руку противнику, нежели нам. Для украинской стороны открываются большие преимущества от долгосрочных последствий. Водохранилище обмелеет примерно за двое суток», – акцентировал собеседник.

«Тогда у ВСУ появляется возможность более легкого форсирования Днепра в верхнем течении, из Никополя и Марганца в сторону Энергодара. Противник такие попытки уже предпринимал, но сейчас, когда водохранилище сожмется до русла реки, сделать это будет гораздо проще», – отметил он.

«Таким образом, мы можем констатировать, что украинская сторона преследовала исключительно военные цели. Мы знаем, что в планы украинской стороны входило построение именно такого рисунка контрнаступления – водорассекающим ударом на Мелитополь. Противник уже прощупывает нашу оборону на Запорожском направлении, а также наносит ряд отвлекающих ударов», – считает Анпилогов.

«Кроме того, есть опасность, что украинская сторона попытается атаковать Запорожскую АЭС, чтобы вынудить нас отреагировать. Нам, как кажется командованию ВСУ, придется рассредоточивать свои резервы для прикрытия обнажившегося берега. В этом, судя по всему, ВСУ и видят свое преимущество», – заключил он.