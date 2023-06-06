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6 июня, вторник | Последнее обновление — 10:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Вода в Новой Каховке поднялась до пяти метров
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Угроза настоящему русскому языку, специальный день которого мы сегодня отмечаем, исходит из тех же кругов, которые агрессивно продвигают якобы новые прогрессивные идеи, причем нагло подменяя понятия.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Вода в Новой Каховке поднялась до пяти метров
Вода в Новой Каховке поднялась до пяти метров, затоплены прибрежные зоны
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Уровень воды в Новой Каховке поднялся до пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
По его словам, изначально Каховская ГЭС строилась таким образом, чтобы противостоять ядерному удару, однако в данный момент в силу того, что непосредственно сама дамба, построенная из гидротехнических бетонов, очень мощно армирована, она выстояла, но оказались разрушены все надводные сооружения, задвижки, шандоры, и вода неконтролируемым образом с 2.00 сбрасывается вниз, передает ТАСС.
Также Леонтьев добавил, что разрушение Каховской ГЭС нанесло гигантский ущерб экологии «как выше по течению, так и ниже по течению».
По данным экстренных служб, половина пролетов Каховской ГЭС разрушена, обрушение продолжается.
«Разрушились уже 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС», – рассказал информатор.
В ночь на вторник в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС, сама дамба водохранилища не разрушена, но начался неконтролируемый сброс воды. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что масштабы разрушения Каховской гидроэлектростанции очень серьезные, ГЭС практически придется отстраивать заново.
Администрация Херсонской области в Telegram призвала быть готовыми к эвакуации всех жителей прибрежных населенных пунктов.
Киевские власти прокомментировали сообщения украинских СМИ о смерти главы ГУР Буданова
Центр противодействия дезинформации прокомментировали сообщения украинских СМИ о смерти главы ГУР Буданова
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Украинские СМИ сообщают о гибели начальника Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилла Буданова, сообщает Центр противодействия дезинформации страны.
Информация якобы о смерти Буданова распространяется в украинских СМИ, сообщает Центр противодействия дезинформации в своем ТГ-канале. В частности, по данным медиа, начальник украинской разведки якобы погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре «Украинский дом» уже готовят его похороны.
Между тем, Центр противодействия дезинформации называет эти сообщения не соответствующими действительности.
При этом, передает РИА «Новости», Буданов не появляется на публике с 29 мая. В тот день он в последний раз выкладывал в Telegram видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.
Ранее украинские СМИ потеряли главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного. Он в начале мая исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. В украинских СМИ появлялись короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.
Российские войска подбили на Южно-Донецком направлении восемь «Леопардов»
Минобороны России сообщило о потере Украиной восьми «Леопардов» и трех АМХ-10 на Южно-Донецком направлении
Вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении 28 танков, включая произведенные в Германии «Леопарды» и французские АМХ-10, сообщило Минобороны России.
Как сообщило Минобороны в Telegram, на Южно-Донецком направлении уничтожено восемь «Леопардов» и три колесных танка АМХ-10. Кроме того, ВСУ потеряли 109 боевых бронированных машин.
Напомним, как сообщило российское военное ведомство, общие потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих.
СМИ: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал подросток
Лента.ру: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал 17-летний российский подросток
Нападение диверсантов в Белгородской области координировал 17-летний российский подросток, в его смартфоне нашли фотографии военных и силовиков, а также подозрительные переписки.
Молодой человек был задержан на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. В ходе досмотра в его смартфоне обнаружили снимки военнослужащих и сотрудников силовых структур, сообщает Лента.ру со ссылкой на Mash.
Кроме того, в телефоне были найдены координаты российских военных и переписки, предположительно, с представителями Вооруженных сил Украины. Подростка задержали, его родственников и знакомых опрашивают.
На прошлой неделе украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, позже ДРГ рассеяли артиллерийским огнем.
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Военный эксперт назвал цель попыток наступления ВСУ на пяти направлениях
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ оказывают давление по всей линии фронта в поиске слабого места линии обороны ВС РФ
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Противник оказывает давление по всей линии фронта, чтобы создать локальный перевес, выявить наши слабые места и там попытаться развить наступление. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя мощные попытки противника перейти в контрнаступление.
«По политическим соображениям украинское командование выбрало для наиболее активного наступления южный участок фронта – в Запорожской области. На данный момент мы видим активность по пяти направлениям. Однако не исключаю, что в перспективе их будет еще больше», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Задействованы две бригады из той самой «гвардии наступа», которую ВСУ собирали для так и не состоявшегося весеннего наступления. Силами от роты до батальона противник пытается прорвать линию фронта. Кроме того, противник обстреливает дорогу в районе Васильевки, чтобы разорвать наши пути снабжения. Интенсифицировались удары по тылам. Одновременно с этим ВСУ пытаются воспрепятствовать нашим попыткам перерезать трассу из Орехова в сторону Авдеевки. Идут бои южнее Угледара, восточнее Гуляйполя», – рассказал эксперт.
«Наиболее успешным для ВСУ стал удар в районе Времевского выступа, западнее Угледара. Им удалось продвинуться, занять несколько опорных пунктов, сейчас идут наиболее упорные бои. Однако я не стал бы это переоценивать, преимуществ противнику это не даст. Насколько известно, ВСУ в этой части задействовали несколько десятков единиц бронетехники, батальон личного состава. Вместе с тем противник несет достаточно высокие потери, ведь мы со своей стороны готовились к удару. На Запорожском участке фронта находится и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, что также подтверждает нашу готовность», – отметил он.
«В целом сейчас противник оказывает давление по всей линии фронта, наносит удары, чтобы создать локальный перевес на узких участках, а затем на наиболее успешное для них направление бросить подкрепление и основные силы. Полагаю, что так они хотят прорвать линию обороны ВС РФ и развивать наступление», – считает Онуфриенко.
«Стоит также обратить внимание на то, что попытки атаки противника севернее и южнее Артемовска были блокированы. Наши вооруженные силы наступают в районе Двуречной, там укреплен плацдарм на правом берегу реки Оскол. Чуть северо-восточнее Двуречной нами освобожден населенный пункт Новомлынск. А в Марьинке на западной окраине города батальон «Ахмат» ведет бои в малоэтажной застройке», – рассказал эксперт.
«Можно ожидать, что противник в ближайший месяц будет задействовать дополнительные силы, поскольку сейчас из 12 сформированных бригад используются только две. Кроме того, противник пытается отвлечь наше внимание и растянуть силы на Белгородское направление. Именно поэтому там идут постоянные обстрелы и налеты БПЛА. Также беспилотники регулярно падают в Курской области и других российских регионах, что вновь говорит о попытках растянуть силы ВС РФ», – заключил он.
В понедельник утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении вновь начались активные боевые действия. По словам Рогова, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в воскресенье, и попытались организовать прорыв более масштабно.
Позднее в ДНР заявили, что украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке. Ранее стало известно, что большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады украинских военных была уничтожена ВС России в боях под Авдеевкой.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
По словам Конашенкова, на одном из передовых пунктов управления при попытке ВСУ наступать находился начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Конашенков также сообщил, что ВСУ направили в бой 23-ю и 21-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений.
Противник, по словам официального представителя российского военного ведомства, ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Своих задач ВСУ не добились, подчеркнул Конашенков.
При попытке атаковать украинская стороны задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Восточная группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.
В воскресенье сообщалось, что украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков.
Российская «Верба» сбила прикрывавший украинский десант самолет ВСУ
Российские зенитчики сбили прикрывавший украинский десант Су-25 в Херсонской области
Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области; прикрывавший военных украинский самолет Су-25 сбит зенитчиками российской группировки войск «Днепр», сообщил источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», высадить десант ВСУ пытались в районе населенного пункта Бабино при поддержке двух Су-25. Один самолет был сбит российскими зенитчиками из ПЗРК «Верба», второй, «не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался». Обломки сбитого самолета упали у Осокоровки, которая расположена на правом берегу, подконтрольном ВСУ.
На прошлой неделе российские средства ПВО также сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Самолет сбили возле поселка Золотая Балка.
ВСУ в ходе неудачного контрнаступления потеряли первые западные танки
Опубликована видеозапись с брошенными ВСУ французскими колесными танками AMX-10RC в Запорожской области
В ходе неудачного контрнаступления в Запорожской области вооруженные силы Украины потеряли первые танки западного производства – французские колесные танки AMX-10RC, сообщают СМИ.
На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть три предположительно AMX-10RC. Скорее всего, их бросили экипажи 37-й бригады морской пехоты ВСУ, сообщает Sputnik.
Напомним, Минобороны Украины подтвердило, что «на некоторых направлениях» началось обещанное украинское наступление. В свою очередь российское Минобороны показало уничтожение наступавшей на Запорожском направлении техники ВСУ. Первая партия AMX-10RC была отправлена на Украину Францией в феврале.
Правозащитница назвала завышенными новые данные о численности населения Украины
Политолог Шеслер: На Украине пытаются списать все демографические проблемы на Россию
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По состоянию на 2017 год на Украине проживало в лучшем случае 27–28 млн человек. С тех пор продолжался отток населения и его естественная убыль. Поэтому сегодня в стране проживает около 20 млн человек. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее на Украине заявили о сокращении численности населения с 37,6 млн до 29 млн человек якобы после начала СВО.
«Демографический кризис на Украине процветает очень давно. Он стал следствием бездумной политики властей, направленной на уничтожение экономики, деградацию промышленности и превращение Украины в сельскохозяйственный придаток США и ЕС. Все это привело к тому, что из богатой и процветающей страны, которой Украина была в 1991 году, где проживало почти 52 млн человек, она превратилась в зону бедствия», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Утверждение, что на начало 2022 года население Украины составляло 37 млн человек, – абсолютный фейк. Эта цифра, вероятно, была взята из пробной переписи населения, организованной в свое время украинским министром Дмитрием Дубилетом. А я напомню, что эту перепись вообще нельзя считать достоверной. Тогда пересчитали всех по номерам мобильных телефонов. Если учесть, что на Украине сим-карту можно приобрести без паспорта и без привязки к личности, то совершенно очевидна недостоверность полученных данных», – отметила она.
«Кроме того, не совсем корректны сегодняшние подсчеты украинских властей еще и потому, что они относят к украинскому населению жителей территорий, вошедших в состав России. Мы также видим, в каком количестве сегодня уезжают мужчины с семьями, которые не хотят воевать за ВСУ. Таким образом, по моим оценкам, сейчас население Украины составляет около 20 млн человек», – рассуждает собеседница.
«Безусловно, украинскому руководству сейчас выгодно списать на СВО весь отток населения, который был до 2014 года и после Евромайдана – когда отток активизировался на фоне событий в Крыму, в Донбассе и ввиду постоянного экономического кризиса. А нормальную перепись населения на Украине не проводили 20 лет», – добавила Шеслер.
«Даже в 2014 году никто не мог точно сказать, сколько людей живет в стране и сколько выехало. Кроме того, после введения безвизового режима с Европой увеличился поток гастарбайтеров в Польшу, Германию и другие страны ЕС. Многие аналитики писали о том, что только в Польше проживало более трех миллионов украинцев, которые там работали. И конечно, маловероятно, что они вернулись на домой. Позже к ним добавился еще миллион человек, которые считают себя беженцами», – акцентировала она.
«Отмечу, что в 2017 году я обратила внимание на то, как катастрофически упало потребление хлеба на Украине. И по цифрам, которые характеризуют среднее потребление хлеба в любой стране, были проведены подсчеты. Получилось, что на тот момент на Украине проживало порядка 27–28 млн человек. Поэтому цифра в 37 млн не имеет отношения к реальности», – заключила Шеслер.
Ранее «Украинский институт будущего» сообщил, что по состоянию на май 2023 года население страны сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек после начала спецоперации, из них работают только чуть более 9 млн граждан. По данным организации, после начала СВО на Украине территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указало, что на 23 мая в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины, из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальный статус.
Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживают на Украине, отмечает институт, работают только 9,1–9,5 млн украинцев. В сообщении говорится, что если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек, «они и есть упряжка», которая везет на себе других – 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы. Аналитики пояснили, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, предупреждают аналитики.
В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов.
Каховская ГЭС повреждена в результате украинского обстрела
Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о повреждении Каховской ГЭС и неконтролируемом сбросе воды
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В результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС, сама дамба водохранилища не разрушена, но начался неконтролируемый сброс воды, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
В соцсетях появились сообщения о том, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Леонтьев пояснил, что ночью действительно было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС». Пострадала та часть, «где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки», «ее снесло». «Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – приводит его слова РИА «Новости».
Он сообщил, что «в результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», передает ТАСС.
Уровень воды поднялся ниже по течению, все службы находятся на месте. Подъем воды составляет сейчас от 2,5 до 4 метров. Электричество, газ, связь в городе есть. По его словам, эвакуация жителей Новой Каховки пока не требуется, но «потребуется ниже – Корсунка, Днепряны». «Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы, если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет», – сообщил он.
Леонтьев пояснил, что «надводные сооружения разрушены», а вода, которая была «над надводными сооружениями, идет вниз по течению», до Днепровского проспекта она «не поднялась». «У нас при подтоплениях была вода до Днепровского проспекта», – напомнил он. Леонтьев назвал случившееся «серьезнейшим террористическим актом».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ситуация «пока никакой критической опасности» для Запорожской АЭС не представляет, но нужно «в срочном порядке это решать», так как «в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это проблема, касающаяся и безопасности АЭС, должного обеспечения необходимыми объемами станции». Рогов подчеркнул, что подрыва на станции не было.
В мае уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Украина обстрелами мешала сбросу воды, но его удалось осуществить согласно всем техническим процедурам.
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области
Взрывы прогремели в Киеве и нескольких регионах Украины
В Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога была объявлена в Киевской области, а затем и по всей Украине. Сообщалось о работе ПВО в столице и области, позднее поступили сообщения о повторных взрывах в Киеве. Сейчас воздушная тревога отменена, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении более 1,5 тыс. военнослужащих и 28 танков. С воскресенья ВСУ оказывают давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья.
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении в 1,5 тыс. военных
Минобороны России сообщило о потере ВСУ на Южно-Донецком направлении 1,5 тыс. военных и 28 танков
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Общие потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10), 109 боевых бронированных машин, сообщило Минобороны России.
Как сообщило Минобороны в Telegram, в понедельник ВСУ сосредоточили основные попытки наступления на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. После больших потерь, понесенных днем ранее, остатки 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ переформировали в «отдельные сводные подразделения», которые вместе со «свежей бригадой» осуществили атаки у Новодаровки и Левадного.
37-я бригада морской пехоты, усиленная подразделениями 68-й горной егерской бригады ВСУ, предприняла попытки наступления «в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое».
Российские авиация, артиллерия, ракетные войска и тяжелые огнеметные системы нанесли по ВСУ «комплексное огневое поражение». Самоотверженные действия подразделений группировки российских войск «Восток» позволили остановить ВСУ, которые не смогли добиться поставленных задач и «понесли существенный урон».
Напомним, в ночь на понедельник официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
Рогов: ВСУ на Запорожском направлении задействовали рекордное число живой силы
Рогов: В боях на Запорожском направлении ВСУ помогают польские наемники
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В боях на Запорожском направлении принимает участие рекордное число солдат ВСУ. В настоящий момент ВС РФ успешно отбивают атаки противника – существенных успехов украинским военным достичь не удалось. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в районе Времевского выступа вновь начались активные боевые действия.
«Противник активизировался в Запорожской области накануне. Ожесточенные бои шли на протяжении почти десяти часов. Наиболее горячо было на стыке региона с ДНР, в районе Времевского выступа. Это важная позиция – здесь располагаются стратегические высоты. Кроме того, за счет рельефа местности высоты рассматриваются как препятствие для объединения группировок противника», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Тот факт, что мы удерживаем Времевский выступ, позволяет нам сохранять стратегическое преимущество в регионе. Между тем текущая ситуация действительно отличается особым накалом. Фактически речь идет о полномасштабном наступлении – в атаках со стороны противника принимает участие рекордное число техники и военных», – отмечает собеседник.
«В начале боев ВСУ были представлены лишь двумя мотопехотными ротами с 50 единицами техники. Позже, в период пиковой нагрузки, Украина задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Нами было уничтожено свыше 250 боевиков, 21 ББМ и три БМП. Также ВС РФ удалось поразить 16 танков, среди которых преобладает модель Т-72», – подчеркивает эксперт.
«Противнику удалось продвинуться вглубь на 400 метров, но он был отброшен нашими силами, понеся при этом потери. Основные направления ударов пришлись северо-восточнее Гуляйполя и юго-западнее Времевки. Атаки предпринимались и в районе Новодаровки, Ровнополя, Приютного и Любимовки», – акцентирует Рогов.
«После этого наблюдалось небольшое затишье. Ближе к четырем утра началось активное наступление восточнее Времевки в направлении Новодонецкого и Золотой Нивы. ВСУ прощупывают слабые места в нашей обороне, чтобы осуществить масштабную атаку на проблемных участках фронта», – считает собеседник.
«Мы своевременно и эффективно отвечаем на все вызовы со стороны Украины – используется стрелковое оружие, артиллерия, иногда прибегаем к поддержке со стороны ВКС. К работе подключены и минометы «Тюльпан». Немного ситуацию осложняет тот факт, что на стороне Украины в настоящий момент воюют польские наемники», – подчеркивает эксперт.
«Их присутствие отмечено не только в Запорожской, но и в Белгородской области. Они хорошо вооружены, сражаются достаточно эффективно. У них есть и идеологическое понимание, для чего стоит участвовать в боях – Варшава косо смотрит на южные русские земли, понимая, что офису Зеленского отведено не так много времени. Фактически Польша сознательно разжигает конфликт с Россией, надеясь урвать себе часть территорий», – резюмирует Рогов.
Ранее утром 5 июня в районе Времевского выступа на Запорожском направлении вновь начались активные боевые действия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что начавшиеся в воскресенье столкновения возобновились в понедельник около 4.00. По его словам, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в предыдущий раз, что связано с попыткой организации более масштабного прорыва обороны ВС РФ.
Напомним, 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны РФ.
Отмечается, что противник ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Тем не менее своих задач ВСУ добиться не удалось.
При попытке атаковать противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Восточная группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.
При этом в попытке прорыва Запорожского участка фронта участвовали и польские наемники. Ранее появились сообщения о том, что представители Варшавы на Украине признались в участии в нападении на Белгородскую область. Власти страны заявили, что солдаты из республики «не имеют никакого отношения» к официальным силам Польши.
NYT: Использование украинскими военными нацистской символики ставит Запад в трудное положение
NYT сообщила о трудном положении Запада из-за использования украинскими военными нацистской символики
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Двойственное отношение Украины к нацистской символике рискует привести к ее популярности на Западе, такая позиция уже поставила дипломатов, западных журналистов и правозащитные организации в затруднительное положение, пишет New York Times.
«Меня беспокоит, что люди, занимающие руководящие должности на Украине, либо не признают, либо не хотят признавать и понимать, как эти (нацистские) символы воспринимаются за пределами Украины. … Украинцам следует осознать, что эти изображения подрывают поддержку их страны», – сказал исследователь издания Bellingcat, изучающий международные ультраправые группировки, Майкл Колборн.
Как пишет New York Times, пока эта нацистская символика не подорвала международную поддержку Украины, но уже поставила дипломатов, западных журналистов и правозащитные организации в затруднительное положение. Привлечение внимания к нацистской символике на Украине рискует сыграть на руку «российской пропаганде», пишет издание. Однако NYT отмечает, что молчание по этой теме способствует распространению нацистской символики.
По данным газеты, даже еврейские организации, которые традиционно осуждают эти символы, по большей части хранят молчание. По мнению журналистов, некоторые лидеры обеспокоены, что в случае осуждения украинской нацистской символики их будут рассматривать как сторонников российской пропаганды.
«Самое малое, что мы можем и должны сделать везде, а не только в Украине, – не допустить проникновения ультраправых символов, риторики и идей в публичный дискурс», – считает Колборн.
Ранее стало известно, что в состав теробороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе». Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в то время как Германия стыдится своего прошлого, Украина всячески пытается подчеркнуть преемственность идей вермахта. Западные страны тем временем закрывают глаза на оправдание нацизма.
Порошенко назвал три варианта завершения кризиса на Украине
Порошенко в качестве путей завершения кризиса на Украине назвал «победу», «израильское решение» и «афганский вариант»
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что есть три возможных сценария завершения украинского кризиса: «победа», «израильское решение» или «афганский вариант». По его словам, минские соглашения были нужны, чтобы вооружить Украину.
Во вторник он заявил, что «лучшим переговорщиком» являются вооруженные силы Украины, которые «в ближайшие часы» должны начать «общую атаку». По мнению Порошенко, только членство в НАТО обеспечит Украине безопасность, какие-либо другие «гарантии» на это не способны, передает ТАСС со ссылкой на Corriere della Sera.
Оценивая три возможных сценария завершения украинского кризиса, Порошенко заявил: «Говорят, все устали от войны и мы можем сами защищаться, потому что у нас достаточно оружия. Только в отличие от Израиля перед нами не палестинцы, а ядерная держава». Кроме того, он не исключил, что Запад бросит Украину, как Афганистан. По его мнению, это приведет к «дальнейшей российской угрозе».
Порошенко сказал, что «минские соглашения провалились, но они были нужны». Он сообщил, что сразу после их подписания позвал на Украину «натовских инструкторов, купил оружие и технику». Он отметил, что в период его президентства Украина «построила армию». «Так, в 2022 году <…> у нас было 150 тыс. человек, готовых противостоять», – сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что глава американского государства Джо Байден снял санкции, препятствовавшие поставкам оружия. «Но именно мы выстроили живой щит сопротивления», – заявил Порошенко, добавив, что «с Минском» он «выиграл время». Сейчас у Украины «есть оружие, деньги и союзники», сказал бывший президент. По его словам, он потратил из личных средств 70 млн долларов на вооружение для ВСУ после начала российской специальной военной операции.
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Бывший президент Украины Петр Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
Группировка российских войск «Восток» рассказала об уничтожении танков ВСУ
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов рассказал об уничтожении танков ВСУ
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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал об уничтожении украинских танков российскими войсками на Южно-Донецком направлении.
Как сообщил Чехов, на Южно-Донецком направлении украинским войскам не дали перейти в наступление: уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей в районе Привольного и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки. Уничтожено три танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов в районе Ольговского.
Кроме того, пресечена попытка противника разведки боем севернее Никольского. Российская ПВО уничтожила несколько беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».
Чехов рассказал, что на Запорожском направлении российская артиллерия поразила опорный пункт ВСУ у Степового, станцию РЭБ и живую силу противника у Новоданиловки, а также пункты временной дислокации украинских военных у Новоандреевки и Щербаков. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена «Мста-Б» ВСУ у Червоной Криницы.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по трем группам аэромобильной бригады вооруженных сил Украины, которые пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, передает ТАСС.
Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовые удары по складу боеприпасов, командно-наблюдательному пункту и шести опорным пунктам ВСУ у Петровского, Невского и Торского.
На Сватовском направлении российская артиллерия нанесла удар по позиции механизированной бригады ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли гаубицы Д-30 и «Мста-Б», а также четыре грузовых автомобиля. У Нововодяного российскими ЗРК уничтожены беспилотники ВСУ и снаряд РСЗО HIMARS.
Минобороны России опубликовало в Telegram видеозапись ракетных ударов Су-25 по военным объектам и технике подразделений ВСУ в зоне спецоперации. Сообщается, что Су-25 уничтожили укрепления и бронетехнику ВСУ. Пуски ракет производились «с малых высот, «грачи» осуществили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета».
Напомним, Минобороны сообщило, что общие потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10), 109 боевых бронированных машин. Опубликована видеозапись с брошенными ВСУ французскими колесными танками AMX-10RC в Запорожской области.
Российские военные уничтожили за сутки до 300 украинских военнослужащих и 16 танков на Южно-Донецком направлении
ВСУ предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении, за сутки на этом направлении ликвидированы до 300 военнослужащих, 16 танков, 26 бронемашин, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале российского ведомства указано, что активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии рядом с Нескучным ДНР и Новодаровкой Запорожской области противнику нанесены значительные потери.
ВСУ не удалось добиться поставленных целей.
Ранее генерал-лейтенант сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта, однако успеха ВСУ добиться не удалось.
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