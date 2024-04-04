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    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    7 комментариев
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    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    4 комментария
    4 апреля 2024, 11:30 • Новости дня

    ВС России поразили завод БПЛА и военный эшелон в Харьковской области

    Подполье: ВС России поразили завод БПЛА и военный эшелон в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России в ночь на 4 апреля нанесли удары по Харьковской области. По данным подполья, удары пришлись по Мерефянскому механическому заводу, где производились и хранились беспилотники (БПЛА), а также по железнодорожному составу с военными и боеприпасами ВСУ.

    Как сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-харьковчан, вечером 3 апреля был нанесен удар по производившему беспилотники Мерефянскому механическому заводу, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что завод граничит с железнодорожным вокзалом, где в момент удара разгружался состав с военной техникой, боеприпасами и личным составом ВСУ. Лебедев добавил, что из-за детонации на заводе состав также попал под удар.

    Информация о пострадавших в результате ударов не уточняется.

    Ранее Лебедев сообщил, что российская ракета поразила место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом.

    2 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина уже де-факто является террористическим государством, и признавать ее таковой на международном уровне не получится из-за русофобского консенсуса в ООН, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, поэтому не получится осудить украинских лидеров в международных судах, к ним необходимо применить иные меры.

    Медведев в своем Telegram-канале назвал вполне «схоластической» дискуссию вокруг возможного признания на международном уровне Украины террористическим государством.

    По его словам, по факту Украина уже является террористическим государством, которое свободно, без последствий, убивает своих и  чужих граждан в городах и окопах, «даже в тюрьмах». Медведев также отметил, что этот факт понятен всем «британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома».

    Он подчеркнул, что при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла «мразь типа «Азова» (запрещен в России), Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) или Зеленского», их не будут судить в МУСе, потому что пробить такое решение при русофобском консенсусе в ООН нереально.

    Медведев считает, что нужно «просто крошить бандеровских свиней», а лидеров необходимо ликвидировать при удобном случае в Киеве или в любом другом подходящем месте.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия обратится в международные судебные инстанции по фактам терактов, совершенных Украиной. Сообщалось также, что МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему российские дипломаты избрали именно такую тактику привлечения Украины к ответственности и к чему она может привести на практике.

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    3 апреля 2024, 08:51 • Новости дня
    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта

    Politico: Фронт ВСУ может рухнуть под натиском российской армии

    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Высокопоставленные украинские военные в интервью Politico выразили опасения, что фронт ВСУ может обрушиться, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте.

    «Офицеры говорят, что существует значительный риск прорыва фронта на том участке, где российские генералы решат сосредоточить свои усилия», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Среди факторов, способствующих прорыву, командиры назвали численное превосходство российской армии и использование планирующих авиабомб. Один из офицеров добавил, что Запад уже не сможет помочь Украине справиться с наступлением России.

    «У нас военный кризис. <…> Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше», – выразил опасения другой военный.

    Британские СМИ писали ранее, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.

    Кроме того, китайские СМИ писали, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

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    2 апреля 2024, 16:38 • Новости дня
    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ Кривонос назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Положение украинской армии в районе города Часов Яр крайне опасное, кроме того, следует готовиться к обороне Харькова, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный».

    Кривонос считает, что в районе Часова Яра для ВСУ сложилась самая опасная и трудная ситуация. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Генерал ВСУ также считает, что Украине придется в скором времени оборонять Харьков, передает РИА «Новости».

    Между тем военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Часов Яр, который был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог ВС России.

    До этого сообщалось, что российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    4 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»

    Politico: ВСУ уже не нужны истребители F-16

    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Истребители F-16 производства США, которые Киев просил у Запада, уже не актуальны для нужд украинской армии в 2024 году, заявил газете Politico высокопоставленный офицер ВСУ.

    По его словам, Украине часто не передают оружие вовремя, а когда оно все же попадает в страну, оно уже «неактуально». F-16, по мнению военного, были бы востребованы в 2023 году, но сейчас они не подходят, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО.

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    3 апреля 2024, 08:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники

    Депутат Госдумы: Минируя Славянск и Краматорск, ВСУ стремятся сделать из них города-смертники

    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся сделать из Славянска и Краматорска города-смертники, минируя все объекты социнфраструктуры, рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, главком ВСУ Александр Сырский подготовил так называемую линию обороны, по факту это означает, что ВСУ минируют линию Краматорск – Славянск – Красноармейск, чтобы сделать эти населенные пункты городами-смертниками, передает РИА «Новости».

    Водолацкий отметил, что украинские военнослужащие создают укрепрайоны – тяжелое вооружение сгружают в домах, детских садах и школах.

    Военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков рассказали газете ВЗГЛЯД, что существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска позволит взятие Часова Яра.

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    3 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост

    Военный эксперт Леонков назвал спланированной утечку в британских СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост

    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    ГУР МО Украины могло намеренно рассказать The Guardian о планах ударить по Крымскому мосту, чтобы заручиться поддержкой западных стран. Также в ведомстве мог произойти раскол, и часть сотрудников хотела предотвратить теракт во избежание эскалации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о планах ГУР нанести повторный удар по Крымскому мосту.

    «Украинские спецслужбы привыкли анонсировать свои громкие атаки в западной прессе. Напомню, что предыдущие попытки осуществления терактов на Крымском мосту также достаточно громко обсуждались в американских и европейских изданиях. Таким образом противник пытается продемонстрировать свою силу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что утечка оказалась спланированной и в этот раз. Вполне возможно, что ГУР пытается намекнуть своим союзникам, что не станет отказываться от идеи удара. Думаю, они стараются привлечь больше ресурсов со стороны Вашингтона или Брюсселя для проведения новой террористической акции», – подчеркивает собеседник.

    «Однако рассматривать данную ситуацию можно и с другой точки зрения. Совсем недавно в Москве произошла трагедия в «Крокусе». Официальное расследование установило, что следы преступления ведут на Украину. Разумеется, данный факт заставляет западные страны с опаской относиться к дальнейшей поддержке ВСУ, СБУ и ГУР», – отмечает эксперт.

    «Если Вашингтон, Лондон и Брюссель продолжат помогать офису Зеленского в осуществлении терактов, это серьезно повысит градус эскалации. Вполне возможно, что теперь их мнение по поводу атак на Крымский мост скорректировано. Таким образом, утечка может свидетельствовать и о расхождении взглядов по поводу дальнейших действий и в самом управлении украинской разведки», – уточняет он.

    «Думаю, в ведомстве имеются люди, не желающие вынуждать Россию переходить к крайним мерам. С помощью публикации в The Guardian они попытались предотвратить усиление противоречий. Интересно, что само издание крайне скептически отзывается о способностях Украины осуществить данный теракт», – замечает собеседник.

    «Однако даже если ГУР решится на радикальные действия, Москва будет готова отбить атаку. Мы учли опыт нападений на мост 2022 и 2023 годов. Все необходимые мероприятия по улучшению обороны транспортной артерии были проведены в срок», – резюмирует Леонков.

    Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост. Об этом сообщает издание The Guardian. Ссылаясь на источники в ГУР министерства обороны Украины, газета пишет, что в настоящий момент спецслужба планирует третью попытку разрушения объекта транспортной инфраструктуры.

    Несмотря на то, что представители ведомства называют ликвидацию моста «неизбежной», издание высказывает сомнения в возможностях управления разведки осуществить данную диверсию. Подчеркивается, что за последний год Россия предприняла обширные меры по улучшению безопасности Крымского моста.

    «Усилилась противовоздушная оборона, развернута система «барж-мишеней», служащих приманкой для приближающихся управляемых ракет», – уточняет газета. При этом тема возможного теракта в данном регионе в последнее время получила достаточно широкую огласку.

    Так, в начале марта произошла утечка разговора немецких военных, в ходе которого представители бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. Данное событие спровоцировало широкие дискуссии внутри ФРГ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях произошедшего для внутригерманской политики.

    Напомним, последняя атака ВСУ по Крымскому мосту была предпринята летом прошлого года. В результате налета двух беспилотников было повреждено дорожное полотно, однако его восстановили.

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    3 апреля 2024, 11:48 • Новости дня
    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова

    Военный аналитик Онуфриенко: Мэр Харькова говорит о планах эвакуации по политическим причинам

    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Власти Харькова либо «хайпуют», либо хотят присвоить деньги на строительство укреплений. На данный момент армия России, вероятно, не будет штурмовать населенный пункт, так как операция потребует больших ресурсов, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в Харькове заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут.

    «Украинские власти не верят в то, что мы сейчас будем штурмовать Харьков, поэтому не собираются претворять планы эвакуации города в жизнь. Дело в том, что такие заявления делаются по другим соображениям. Кто-то из чиновников «хайпует», другие могут пытаться получить деньги на строительство укреплений, чтобы в дальнейшем присвоить их», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как правило, реальная эвакуация на Украине проводится по двум причинам. Например, под Купянском мы наблюдали политические соображения. Власти старались поднять панику, показать, что ситуация на фронте плохая. Тем самым они хотели получить больше средств. Также вывозить население могут при подготовке укреплений. В таком случае дома превращаются в защитные сооружения, а мебель уходит в блиндажи и на отопление», – отмечает собеседник.

    «Минировать Харьков и превращать его в «город-смертник», как это уже планируют сделать со Славянском и Краматорском, скорее всего, не будут. Здесь понадобилось бы слишком много взрывчатки, что ВСУ себе позволить не могут. Максимум, чего стоит ожидать – это подрыв отдельных домов, чтобы завалы создали препятствие для проезда военной техники», – акцентирует эксперт.

    «Сомневаюсь, что мы будем брать Харьков в лоб. Его освобождение потребует очень большой концентрации сил и займет, как минимум, полгода. В результате получится город в руинах, на который потрачено много ресурсов», – подчеркивает он.

    Отдельно собеседник обратил внимание на военную обстановку на направлении. «В целом, ситуация стабильная. На границе с Белгородской областью наблюдается снижение обстрелов со стороны ВСУ. Произошло то, о чем говорилось ранее. Перед президентскими выборами активность противника была максимальной, а сейчас начала снижаться», – поясняет спикер.

    «Под Купянском линия фронта «дышит», но практически не меняется. Боевые действия ведутся, российские войска берут опорные пункты противника, но пока что этим ограничиваются. ВСУ, в свою очередь, пробуют отбивать наши удары и пытаются контратаковать», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в населенном пункте спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается. Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

    Генерал ВСУ Кривонос, в свою очередь, назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Офицер также считает, что ВСУ придется в скором времени защищать областной центр.

    Между тем военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Напомним, в марте после серии взрывов в Харькове полностью отключилось электричество и возникли проблемы с водо- и теплоснабжением. По словам мэра, энергосистема города получила «слишком серьезные поражения». Также в населенном пункте не работали светофоры и линии связи со спасателями.

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    2 апреля 2024, 13:43 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года

    Шойгу: ВСУ с начала года потеряли более 80 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц вооружения, в том числе 1,2 тыс. танков и бронемашин, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, в марте российские силы нанесли два массированных и 190 групповых ударов по украинской территории, поразив объекты военной и энергетической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны заверил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности.

    Он заявил также, что украинские военные после провала контрнаступления до сих пор предпринимают безуспешные попытки закрепиться на отдельных рубежах.

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    2 апреля 2024, 05:00 • Новости дня
    Симоньян заявила о новом готовящемся покушении на ее жизнь
    Симоньян заявила о новом готовящемся покушении на ее жизнь
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что «не допускает», а «знает» о новом готовящемся покушении на свою жизнь.

    Как заявила Симоньян, прятаться, исчезать «из публичного поля», сбежав в тайгу, чтоб жить «в избушке» – не для нее, передает РИА «Новости».

    Аудиозапись беседы опубликована в Telegram-канале журналистки Наданы Фридрихсон.

    В июле ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Ксению Собчак.

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    1 апреля 2024, 17:12 • Новости дня
    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область

    Российская ПВО отразила атаку ВСУ с применением РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отразили попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку на объекты в Белгородской области.

    В Минобороны России сообщили, что 1 апреля около 16.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

    Ранее российские системы ПВО в ночь на понедельник сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.

    Коментарии (4)
    2 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Кимаковский: Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Часов Яр, который с 2014 года был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России находятся в километре от Часова Яра, что создает серьезные проблемы для ВСУ. Он добавил, что город служил логистическим центром, там располагались склады, укрепления и центр обеспечения, также туда привозили свежие подразделения, передает РИА «Новости».

    Кимаковский сообщил, что под контролем ВС России находятся практически все дороги к Часову Яру, что в скором времени лишит его стратегического значения для ВСУ.

    Кимаковский также отметил, что в ближайшее время в ДНР ожидаются бои за Часов Яр.

    Ранее российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

    Коментарии (10)
    1 апреля 2024, 13:44 • Новости дня
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ потеряли на Авдеевском направлении очередной танк Abrams американского производства, а также до 295 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» на Авдеевском направлении нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ около Первомайского, Бердычей, Тоненького и Водяного ДНР, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Также ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ у Ленинского и Шумов ДНР.

    Кроме американского танка, Abrams ВСУ потеряли пять бронемашин и пять автомобилей.

    Поражены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артустановка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также американское орудие М119.

    На минувшей неделе ВСУ также лишились одного танка Abrams.

    Коментарии (10)
    1 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России

    Кимаковский: Несколько стратегических укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России

    Несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска взяли под контроль несколько стратегически важных укрепрайонов ВСУ у Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовики при поддержке ВКС, артиллерии и расчетов FPV-дронов смогли взять под контроль несколько стратегически важных и перспективных укрепрайонов ВСУ под Часовым Яром, передает ТАСС.

    Ранее российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

    Коментарии (3)
    2 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Марочко: ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в Купянске
    Марочко: ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в Купянске
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в районе Купянска, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, фортификационные сооружения, траншеи, минные заграждения и другие инженерные работы в районе Купянска либо уже завершены, либо находятся на финальной стадии, строительная техника уже перебазирована в Харьков, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что дооборудованием рубежей обороны занимаются гражданские организации и инженерные подразделения ВСУ. Он не исключил, что ВСУ готовятся к обороне Купянска в случае наступления ВС России.

    Ранее в Харьковской области признали промедление со строительством укреплений.

    Коментарии (13)
    1 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»

    Эксперт Федутинов: Российские военные получили данные для ударов по местам сборки дронов «Баба Яга»

    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    Исследование дрона «Баба Яга» может быть полезно России по нескольким причинам. Во-первых, информация о местах запуска и техобслуживания БПЛА даст возможность нанесения ударов по этим локациям. Во-вторых, это позволит эффективнее бороться с аппаратами ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее российские специалисты установили место сборки дронов «Баба Яга».

    «Каждая из сторон конфликта внимательно следит за техническими решениями и тактическими приемами, которые использует противник. Во-первых, таким образом отбираются рациональные идеи, которые можно было бы использовать в собственных аппаратах. Во-вторых, это позволяет найти уязвимости дрона и проанализировать возможные способы борьбы с ним», – сказал Денис Федутинов, специалист по беспилотной авиации.

    При этом он считает, что наличие информации о международных поставщиках никак не повлияет на продолжение поставок указанных компонентов на Украину. «Однако, информация о координатах, откуда запускался БПЛА, или же мест, в которых осуществлялось техобслуживание аппарата, может быть полезна. Эти данные помогут при нанесения ударов по соответствующим позициям противника», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, следует отметить, что такое наименование с фольклорным оттенком было дано не какой-то отдельной модели БПЛА, а множеству беспилотных аппаратов. Их объединяет довольно высокая грузоподъемность, которая позволяет дрону нести существенную сбрасываемую ударную нагрузку», – резюмировал Федутинов.

    Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.

    Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин отметил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

    По его словам, к ним пришел первый трофейный дрон такого типа, после чего аппарат удалось «разговорить». «Мы узнали, что попала на фронт «Баба-яга» не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», – передает его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации». По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.

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