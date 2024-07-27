Тарасова сочла «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже

Тренер Татьяна Тарасова назвала «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже

Tекст: Вера Басилая

По ее словам, это была «очень красивая» церемония открытия Олимпийских игр в очень красочном месте с учетом исторических особенностей Парижа и Франции. Тарасова отметила, что еще никогда никто из делегаций на параде спортсменов на открытии ОИ не проплывал по реке, передает РИА «Новости».

«То, что флаг МОК при поднятии оказался перевернут, не смазало у меня впечатление от церемонии открытия Олимпиады», – заявила тренер.

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