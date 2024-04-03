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    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    В этот опасный момент от военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху

    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    12 комментариев
    3 апреля 2024, 21:05 • Новости дня

    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки и хранения БПЛА ВСУ под Харьковом попало под ракетный удар

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ракета поразила место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, пораженная цель находится в районе Мерефянского механического завода недалеко от Харькова, передает ТАСС.

    На прошлой неделе российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ.

    2 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина уже де-факто является террористическим государством, и признавать ее таковой на международном уровне не получится из-за русофобского консенсуса в ООН, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, поэтому не получится осудить украинских лидеров в международных судах, к ним необходимо применить иные меры.

    Медведев в своем Telegram-канале назвал вполне «схоластической» дискуссию вокруг возможного признания на международном уровне Украины террористическим государством.

    По его словам, по факту Украина уже является террористическим государством, которое свободно, без последствий, убивает своих и  чужих граждан в городах и окопах, «даже в тюрьмах». Медведев также отметил, что этот факт понятен всем «британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома».

    Он подчеркнул, что при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла «мразь типа «Азова» (запрещен в России), Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) или Зеленского», их не будут судить в МУСе, потому что пробить такое решение при русофобском консенсусе в ООН нереально.

    Медведев считает, что нужно «просто крошить бандеровских свиней», а лидеров необходимо ликвидировать при удобном случае в Киеве или в любом другом подходящем месте.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия обратится в международные судебные инстанции по фактам терактов, совершенных Украиной. Сообщалось также, что МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему российские дипломаты избрали именно такую тактику привлечения Украины к ответственности и к чему она может привести на практике.

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    3 апреля 2024, 08:51 • Новости дня
    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта

    Politico: Фронт ВСУ может рухнуть под натиском российской армии

    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Высокопоставленные украинские военные в интервью Politico выразили опасения, что фронт ВСУ может обрушиться, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте.

    «Офицеры говорят, что существует значительный риск прорыва фронта на том участке, где российские генералы решат сосредоточить свои усилия», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Среди факторов, способствующих прорыву, командиры назвали численное превосходство российской армии и использование планирующих авиабомб. Один из офицеров добавил, что Запад уже не сможет помочь Украине справиться с наступлением России.

    «У нас военный кризис. <…> Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше», – выразил опасения другой военный.

    Британские СМИ писали ранее, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.

    Кроме того, китайские СМИ писали, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

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    2 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов

    Financial Times: Столтенберг предложил выделить Киеву пятилетний пакет помощи на 100 млрд долларов

    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс работает над планом по созданию пакета помощи Украине объемом до 100 млрд долларов сроком на пять лет, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Соответствующее предложение выдвинул генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС. По данным Financial Times, в соответствии с планом, НАТО получит роль в управлении средствами, которые выделят 32 страны – члена блока.

    В случае, если предложение будет принято, НАТО получит контроль над возглавляемой США контактной группе по Украине и позволит альянсу координировать летальную поддержку Киева, поясняет издание.

    Ранее Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО.

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    3 апреля 2024, 08:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники

    Депутат Госдумы: Минируя Славянск и Краматорск, ВСУ стремятся сделать из них города-смертники

    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся сделать из Славянска и Краматорска города-смертники, минируя все объекты социнфраструктуры, рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, главком ВСУ Александр Сырский подготовил так называемую линию обороны, по факту это означает, что ВСУ минируют линию Краматорск – Славянск – Красноармейск, чтобы сделать эти населенные пункты городами-смертниками, передает РИА «Новости».

    Водолацкий отметил, что украинские военнослужащие создают укрепрайоны – тяжелое вооружение сгружают в домах, детских садах и школах.

    Военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков рассказали газете ВЗГЛЯД, что существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска позволит взятие Часова Яра.

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    3 апреля 2024, 14:00 • Новости дня
    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы

    Сенатор Климов: Отказ от парада Победы – суверенное дело Казахстана

    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Анастасия Куликова

    Постсоветские государства подходят к вопросу празднования Дня Победы по-разному. Москве стоит с уважением относиться к этому, но вести активную дипломатическую работу с этими странами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал отказ Казахстана проводить военный парад ко Дню Победы. В республике решение объяснили экономией средств.

    «Казахстанцы наряду с другими народами Советского Союза в годы Великой Отечественной войны защищали мир. Республика тоже понесла потери», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. По его мнению, Астана может по-своему почтить память павших героев и поблагодарить ветеранов, неформально подойдя к празднованию 9 Мая.

    Собеседник указал, что к вопросу проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы постсоветские государства в целом подходят по-разному. Парламентарий призвал относиться к решению Казахстана отказаться от военного парада с уважением. «Это их суверенное дело – что, когда и как проводить», – подчеркнул спикер.

    Климов называет День Победы одним из звеньев, связывающих Россию и Казахстан крепкими узами. «Наши недруги это понимают и, конечно, пытаются вбить клин, в том числе и по этому вопросу», – заметил сенатор. Он указал, что Москве известно о высокой активности американского дипломатического корпуса, спецслужб, НКО на постсоветском пространстве, в том числе в республиках Центральной Азии.

    «На этом фоне решение Казахстана по Дню Победы может навевать определенные мысли, потому что и в республике существуют разные течения и взгляды. Но нам важно более активно работать с казахстанскими коллегами на парламентском уровне, развивать межпартийные контакты по линии организации гражданского общества, активнее использовать дипломатические каналы», – заключил сенатор.

    Ранее стало известно, что Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая). Минобороны республики отметило, что отказ от торжественных мероприятий позволит сэкономить бюджетные средства, а также направить все силы на «решение других задач». «В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Таким образом, военный парад в Казахстане не будет проводиться пятый год подряд. Местные издания отмечают, что в последний раз мощь казахстанской армии показывали в 2019 году. В 2020 и 2021 годах мероприятий не было из-за эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса.

    В 2022 и 2023 годах парады в Казахстане не проводились, а Минобороны страны объясняло решение стремлением к экономии бюджетных средств. При этом в городах республики и военных гарнизонах организовывали памятные мероприятия. Представители военного ведомства и органов военного управления поздравляли ветеранов по месту их жительства.

    В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным на конец января 2024 года, в Казахстане проживали 198 ветеранов Великой Отечественной войны.

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    3 апреля 2024, 11:48 • Новости дня
    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова

    Военный аналитик Онуфриенко: Мэр Харькова говорит о планах эвакуации по политическим причинам

    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Власти Харькова либо «хайпуют», либо хотят присвоить деньги на строительство укреплений. На данный момент армия России, вероятно, не будет штурмовать населенный пункт, так как операция потребует больших ресурсов, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в Харькове заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут.

    «Украинские власти не верят в то, что мы сейчас будем штурмовать Харьков, поэтому не собираются претворять планы эвакуации города в жизнь. Дело в том, что такие заявления делаются по другим соображениям. Кто-то из чиновников «хайпует», другие могут пытаться получить деньги на строительство укреплений, чтобы в дальнейшем присвоить их», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как правило, реальная эвакуация на Украине проводится по двум причинам. Например, под Купянском мы наблюдали политические соображения. Власти старались поднять панику, показать, что ситуация на фронте плохая. Тем самым они хотели получить больше средств. Также вывозить население могут при подготовке укреплений. В таком случае дома превращаются в защитные сооружения, а мебель уходит в блиндажи и на отопление», – отмечает собеседник.

    «Минировать Харьков и превращать его в «город-смертник», как это уже планируют сделать со Славянском и Краматорском, скорее всего, не будут. Здесь понадобилось бы слишком много взрывчатки, что ВСУ себе позволить не могут. Максимум, чего стоит ожидать – это подрыв отдельных домов, чтобы завалы создали препятствие для проезда военной техники», – акцентирует эксперт.

    «Сомневаюсь, что мы будем брать Харьков в лоб. Его освобождение потребует очень большой концентрации сил и займет, как минимум, полгода. В результате получится город в руинах, на который потрачено много ресурсов», – подчеркивает он.

    Отдельно собеседник обратил внимание на военную обстановку на направлении. «В целом, ситуация стабильная. На границе с Белгородской областью наблюдается снижение обстрелов со стороны ВСУ. Произошло то, о чем говорилось ранее. Перед президентскими выборами активность противника была максимальной, а сейчас начала снижаться», – поясняет спикер.

    «Под Купянском линия фронта «дышит», но практически не меняется. Боевые действия ведутся, российские войска берут опорные пункты противника, но пока что этим ограничиваются. ВСУ, в свою очередь, пробуют отбивать наши удары и пытаются контратаковать», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в населенном пункте спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается. Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

    Генерал ВСУ Кривонос, в свою очередь, назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Офицер также считает, что ВСУ придется в скором времени защищать областной центр.

    Между тем военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Напомним, в марте после серии взрывов в Харькове полностью отключилось электричество и возникли проблемы с водо- и теплоснабжением. По словам мэра, энергосистема города получила «слишком серьезные поражения». Также в населенном пункте не работали светофоры и линии связи со спасателями.

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    3 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост

    Военный эксперт Леонков назвал спланированной утечку в британских СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост

    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    ГУР МО Украины могло намеренно рассказать The Guardian о планах ударить по Крымскому мосту, чтобы заручиться поддержкой западных стран. Также в ведомстве мог произойти раскол, и часть сотрудников хотела предотвратить теракт во избежание эскалации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о планах ГУР нанести повторный удар по Крымскому мосту.

    «Украинские спецслужбы привыкли анонсировать свои громкие атаки в западной прессе. Напомню, что предыдущие попытки осуществления терактов на Крымском мосту также достаточно громко обсуждались в американских и европейских изданиях. Таким образом противник пытается продемонстрировать свою силу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что утечка оказалась спланированной и в этот раз. Вполне возможно, что ГУР пытается намекнуть своим союзникам, что не станет отказываться от идеи удара. Думаю, они стараются привлечь больше ресурсов со стороны Вашингтона или Брюсселя для проведения новой террористической акции», – подчеркивает собеседник.

    «Однако рассматривать данную ситуацию можно и с другой точки зрения. Совсем недавно в Москве произошла трагедия в «Крокусе». Официальное расследование установило, что следы преступления ведут на Украину. Разумеется, данный факт заставляет западные страны с опаской относиться к дальнейшей поддержке ВСУ, СБУ и ГУР», – отмечает эксперт.

    «Если Вашингтон, Лондон и Брюссель продолжат помогать офису Зеленского в осуществлении терактов, это серьезно повысит градус эскалации. Вполне возможно, что теперь их мнение по поводу атак на Крымский мост скорректировано. Таким образом, утечка может свидетельствовать и о расхождении взглядов по поводу дальнейших действий и в самом управлении украинской разведки», – уточняет он.

    «Думаю, в ведомстве имеются люди, не желающие вынуждать Россию переходить к крайним мерам. С помощью публикации в The Guardian они попытались предотвратить усиление противоречий. Интересно, что само издание крайне скептически отзывается о способностях Украины осуществить данный теракт», – замечает собеседник.

    «Однако даже если ГУР решится на радикальные действия, Москва будет готова отбить атаку. Мы учли опыт нападений на мост 2022 и 2023 годов. Все необходимые мероприятия по улучшению обороны транспортной артерии были проведены в срок», – резюмирует Леонков.

    Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост. Об этом сообщает издание The Guardian. Ссылаясь на источники в ГУР министерства обороны Украины, газета пишет, что в настоящий момент спецслужба планирует третью попытку разрушения объекта транспортной инфраструктуры.

    Несмотря на то, что представители ведомства называют ликвидацию моста «неизбежной», издание высказывает сомнения в возможностях управления разведки осуществить данную диверсию. Подчеркивается, что за последний год Россия предприняла обширные меры по улучшению безопасности Крымского моста.

    «Усилилась противовоздушная оборона, развернута система «барж-мишеней», служащих приманкой для приближающихся управляемых ракет», – уточняет газета. При этом тема возможного теракта в данном регионе в последнее время получила достаточно широкую огласку.

    Так, в начале марта произошла утечка разговора немецких военных, в ходе которого представители бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. Данное событие спровоцировало широкие дискуссии внутри ФРГ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях произошедшего для внутригерманской политики.

    Напомним, последняя атака ВСУ по Крымскому мосту была предпринята летом прошлого года. В результате налета двух беспилотников было повреждено дорожное полотно, однако его восстановили.

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    3 апреля 2024, 11:41 • Новости дня
    Патрушев: Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
    Патрушев: Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

    Как сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС, Запад пытается навязать ту точку зрения, что теракт был совершен не Украиной, а ИГИЛ, при этом важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления, следы которого ведут к украинским спецслужбам, передает ТАСС.

    По его словам, киевский режим и полностью контролируется США, а ИГИЛ, «Аль-Каиду» и другие террористические организации тоже создал Вашингтон.

    Патрушев обратил внимание на то, что еще 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов, и именно в этот день исполнители теракта посещали «Крокус Сити Холл» для оценки ситуации на месте.

    Ранее Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии.

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    3 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Майор ВСУ предрек Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска

    Майор ВСУ Лапин предрек Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска

    Майор ВСУ предрек Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часов Яр ожидают те же события, что произошли в Авдеевке и Артемовске, заявил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин.

    «Та же история ожидает Часов Яр на фоне отчетов о наших проблемах с оборонными рубежами. Меня это не очень тешит», – сказал он в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе, передает РИА «Новости».

    По словам майора, украинские войска не смогут удержать город, если силы России прорвут оборону и заблокируют снабжение ВСУ в этом районе.

    Ранее военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснили необходимость скорого освобождения Часова Яра.

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    3 апреля 2024, 12:09 • Новости дня
    В Британии сообщили о планах Украины совершить новую атаку на Крымский мост

    Guardian: Украинские спецслужбы бросили все силы на уничтожение Крымского моста

    В Британии сообщили о планах Украины совершить новую атаку на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост, такие планы вынашивает украинская сторона, пишут британские СМИ.

    Об этом сообщили источники The Guardian в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

    Издание, однако, выражает сомнения в нынешних возможностях украинской стороны по совершению подобных диверсий, передает ТАСС.

    Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), как пишет газета, направил на «уничтожение Крымского моста» основные силы спецслужбы.

    Ранее на Украине заявляли, что железная дорога в Крым, которую Россия ведет через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, является «серьезной угрозой» для Киева.

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    3 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Доцента из Петербурга задержали за флаг Украины на аватарке

    Доцента из Петербурга Буракова задержали за флаг Украины на аватарке

    Tекст: Ольга Никитина

    В Санкт-Петербурге задержали доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова.

    Он рассказал «Газете.Ru», что обвиняется в демонстрации флага Украины в соцсети «ВКонтакте» по ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Буракову грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

    Доцент рассказал, что уже удалил со своей страницы фото с флагом и статус, опасаясь дальнейшего преследования.

    В университете пока не отреагировали на его задержание.

    В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Буракова, умеющего ученую степень кандидата технических наук и занимающего должность доцента на кафедре «Информатика и информационная безопасность», задержали за дискредитацию российских Вооруженных сил. Его доставили в отдел полиции и составили протокол.

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    2 апреля 2024, 23:58 • Новости дня
    Блинкен сказал, что «никаких войск США на Украине не будет»

    Блинкен отверг возможность отправки войск США на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Политика главы американского государства Джо Байдена «предельно ясна – никаких войск США на территории Украины не будет», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    Блинкен пояснил, что присутствие войск США на Украине «приблизило бы прямой конфликт с Россией», Вашингтон стремится не допустить этого. Такое развитие событий, по его словам, не отвечает интересам США или их союзников по НАТО. Он заявил, что Байден всегда подчеркивал необходимость «избежать войны с Россией, эскалации, будь то обычная или ядерная эскалация», передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Оценивая позицию президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу отправки войск на Украину, Блинкен заявил, что «каждый должен принимать решения как на национальном уровне, так и на уровне альянса».

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    3 апреля 2024, 06:28 • Новости дня
    Украинский энергохолдинг ДТЭК пожаловался на утрату 80% мощностей

    Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей после ударов по ТЭС

    Украинский энергохолдинг ДТЭК пожаловался на утрату 80% мощностей
    @ кадр из видео ДТЭК

    Tекст: Антон Антонов

    Утрачены 80% генерирующих мощностей компании ДТЭК, ситуация очень тяжелая, сообщил украинский энергохолдинг.

    Указывается, что сильные повреждения получили пять из шести ТЭС компании. Сообщается, что удары по ним наносились с 22 по 29 марта, передает РИА «Новости».

    Напомним, «Укрэнерго» сообщило, что в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины вводятся ограничения по подаче электроэнергии.

    В результате масштабной серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры Украины серьезные повреждения получила Днепровская гидроэлектростанция.

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    3 апреля 2024, 06:57 • Новости дня
    Мэр Харькова сообщил о разработанных планах эвакуации города
    Мэр Харькова сообщил о разработанных планах эвакуации города
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Планы эвакуации Харькова разработаны, но запускать их власти города пока не собираются, сообщил мэр Игорь Терехов.

    Терехов назвал ситуацию в Харькове спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается, власти «не видят», чтобы «люди бежали из Харькова, уезжали из Харькова». Терехов заверил, что «никакой паники в городе нет».

    МВД Украины также заявило, что поводы для эвакуации отсутствуют, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, на прошлой неделе Харьков полностью остался без электричества после взрывов.

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    3 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Бразилия отказала Западу в просьбе поставить боеприпасы Украине
    Бразилия отказала Западу в просьбе поставить боеприпасы Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бразильские власти отказали странам Запада в просьбе поставить Киеву боеприпасы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников.

    Агентство не сообщило, от каких стран исходила просьба и когда она была отклонена, передает ТАСС.

    Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что в этой стране об украинском конфликте никто не хочет говорить, так как тема неудобная.

    Коментарии (6)
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    Бразилия отказала Западу в просьбе поставить боеприпасы Украине
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