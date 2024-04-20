Названо число уничтоженных ВС России за два месяца Abrams на Украине

Эксперт: «Новые люди» после слияния с «Партией Роста» будут защищать интересы бизнеса

Политолог Федорова: Молодежь и предприниматели стали фундаментом поддержки партии «Новые люди»

Tекст: Олег Исайченко

«Партия «Новые люди» сумела прочно войти в политическую жизнь России, заняв в ней равное место с ЛДПР и КПРФ. Этому способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, им удалось «нащупать» своего избирателя. Они работают с талантливыми, неординарными личностями, придерживающихся либеральных взглядов на экономику», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Во-вторых, партия сумела показать способность к применению интересных и современных подходов к избирательным кампаниям. Руководство «Новых людей» творчески подходит к пиару своих выдвиженцев и, как показала практика, им даже удается достигать неплохих успехов на региональном уровне», – отмечает она.

«В рамках президентской гонки партия тоже продемонстрировала хороший результат. Владислав Даванков уверенно смотрелся на фоне своих более старших оппонентов. Все это по достоинству оценила российская молодежь, которая и становится фундаментом поддержки «Новых людей». Однако ею электорат партии не ограничивается», – считает собеседница.

«За нее голосуют те граждане, которым важно внимание к предпринимательству. Как правило, они имеют собственный бизнес и в целом придерживаются активной позиции по жизни. В этой связи особого внимания заслуживает состоявшееся объединение «Новых людей» с «Партией Роста», – подчеркивает эксперт.

«Напомню, что «Партия Роста» всегда ассоциировались как сила, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса. Слияние двух организаций открывает перед объединенной политической силой новые возможности. Мы получили политическую партию, способную представлять интересы как начинающих, так и состоявшихся предпринимателей», – резюмирует Федорова.

Ранее в Москве состоялся съезд партии «Новые люди». В ходе мероприятия ее лидер Алексей Нечаев сообщил, что организация объединяется с «Партией Роста». Он подчеркнул, что сотрудничество двух партий началось еще в 2023 году. За это время союз успел зарекомендовать себя крайне эффективно и действенно.

Руководителем политсовета станет лидер «Партии Роста» Борис Титов. По его словам, в орган войдут не только те предприниматели, которые успели зарекомендовать себя в рамках политической сферы, но и люди извне. Первое заседание планируется провести уже в конце мая.

«Какие задачи мы перед собой ставим? Прежде всего, сегодня необходимо вывести на законодательный уровень инновационные инструменты, такие как блокчейн, искусственный интеллект и другие. Кроме этого, продолжим работу в партнерстве со Столыпинским институтом над новой моделью развития экономики. Нам всем надо понять, что ждет нас в будущем. Предпринимательское сообщество уверено, что это должна быть эффективная экономическая модель, основанная на принципах конкуренции и рыночных механизмах, которая создаст благосостояние для всего общества и повысит уровень жизни в стране», – подчеркнул Титов.