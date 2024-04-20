В США рассказали об уязвимости танков Abrams перед дешевыми дронами

NYT: Американские танки Abrams уязвимы перед дешевыми беспилотниками

Tекст: Валерия Городецкая

Танки Abrams, ранее считавшиеся одними из самых мощных в мире, легко поддаются атакам беспилотников, это говорит о коренных изменениях в характере современных войн, сказал в беседе с газетой New York Times эксперт по обороне Хадсон Кана Касапоглу, передает РИА «Новости».

Уязвимость танков Abrams обусловлена их слабой защитой сверху, пишет издание. Отмечается, что ранее против них применялись мины, самодельные взрывные устройства, реактивные и управляемые снаряды, но уровень точности современных беспилотников значительно выше.

Издание подчеркивает, что стоимость беспилотников, в зависимости от их размера и оснащения, может составлять всего 500 долларов, в то время как цена танка Abrams может достигать 10 млн долларов.

Ранее уничтожение американского танка Abrams с динамической защитой ARAT-1 дронами группировки российских войск «Центр» сняли на видео.