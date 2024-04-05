Поражение Abrams с динамической защитой попало на видео

Tекст: Алексей Дегтярев

Танк подбили двумя FPV-дронами расчета БПЛА группировки «Центр» под Авдеевкой, эту машину уничтожили несколько недель назад, сообщил источник в Минобороны России РИА «Новости».

На замедленном повторе заметна американская динамическая защита ARAT-1, установленная на фартуках корпуса Abrams.





Первым дроном танк удалось остановить, пройдя сквозь его защиту. Второй дрон его добил.

ARAT создали специально для М1А1 и М1А2 Abrams после войны в Ираке 2004 года. Система базируется на блоках динамической защиты Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT), предназначенных для Bradley.

По данным из открытых публикаций, изначально киевский режим не получал Abrams и Bradley с динамической защитой, но в начале 2024 года появились танки с блоками ARAT-1.

О последнем уничтоженном Abrams Минобороны России сообщало 1 апреля.