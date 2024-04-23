ВС России у трех сел в ДНР поразили до 500 украинских военных

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка улучшила тактическое положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла у этих населенных пунктов до 500 человек, три танка, БМП, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, поражены полевых склада с боеприпасами.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Там украинская сторона потеряла до 20 человек, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и отразила девять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й и 71-й егерских, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад у Розовки, Уманского, Новобахмутовки, Первомайского, Очеретино, Нетайлово, Бердычей и Семеновки в ДНР. Украинские военные потеряли там до 360 человек, две боевые бронированные машины, американскую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и американское орудие М101.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны у Старомайорского, Водяного и Урожайного в ДНР. Украинская сторона потеряла там до 95 человек, три машины, французскую САУ Caesar и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны у Работино (Запорожская область), Берислава и Золотой Балки (Херсонская область). Там ВСУ потеряли до 70 человек, БТР, гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пусковую установку американского ЗРК MIM-23 HAWK. Поражен склад с беспилотниками 113-й бригады теробороны.

Средства ПВО за сутки сбили 104 украинских дрона, тактическую ракету «Точка-У», шесть снарядов HIMARS и «Ольха», четыре французских управляемых авиабомбы Hammer.

С начала СВО уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22 633 дрона, 509 ЗРК, 15 824 танка и других боевых бронированных машин, 1269 машин РСЗО, 9065 орудий полевой артиллерии и минометов.