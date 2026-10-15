ВСУ попытались атаковать дорожную технику в Запорожской области

В Запорожской области отразили атаку ВСУ на строителей дорог

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отражение атак на строительную технику подтвердил боец Центра специального назначения «БАРС-Сармат» с позывным Турист, передает ТАСС.

«Противник пытается отработать и по строителям, и по людям, просто мирным жителям. Тихо идущую технику, сломавшуюся технику. Вот, например, асфальтоукладчик, он очень медленно идет, они отрабатывают. Да, было пару атак, но все безуспешно, так как расчет работает слаженно», – заявил боец.

Он отметил, что противник не смог нанести ущерба ни технике, ни дорожным работам благодаря эффективным действиям расчета и нанесению огневого поражения.

Турист также добавил, что украинские силы в подавляющем большинстве случаев направляют свои атаки на гражданские объекты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские войска нанесли удары по ТЭС и медсанчасти в Энергодаре.

До этого беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области.

Кроме того, украинский дрон совершил нападение на машину скорой помощи в этом же регионе.