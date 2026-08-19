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    19 августа 2026, 20:30 • Общество

    Дмитрий Донской снова помогает России победить

    Дмитрий Донской снова помогает России победить
    @ Сергей Власов/Пресс-служба Президента РФ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Только два великих русских князя оставили след в истории как защитники Руси в самые сложные моменты и были причислены к лику святых Русской православной церковью – это Александр Невский и Дмитрий Донской. Мощи первого были обретены 646 лет назад, а мощи второго находились вне широкого почитания общественности, но были обнаружены этим летом в ходе работ в московском Кремле. Почему обретение мощей победителя Куликовской битвы именно сейчас имеет огромное значение для всего российского общества?

    «По молитвам всех верующих россиян патриарх Кирилл 18 августа благословил освидетельствовать мощи великого князя Дмитрия Донского священноначалием РПЦ и поместить три фрагмента в ковчеги для поклонения. Этот великий праздник стал результатом нашей кропотливой четырехлетней работы», – рассказал Алексей Агапов, президент благотворительного фонда поддержки возрождения русской церковной архитектуры «Иннотех XXI».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что мощи Дмитрия Донского были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля в ходе подготовки к противоаварийным работам, необходимость которых возникла из-за проседания плит пола и угрозы разрушения надгробниц над захоронениями великих князей.

    По словам Агапова работа над обретением мощей началась незадолго до специальной военной операции: «За месяц до начала СВО, мы узнали о неудачной попытке вскрытия гробницы Донского в 2007 году. Тогда же мы обратились с инициативой в Департамент Минобороны по увековечиванию памяти погибших при защите отечества. В итоге было инициировано создание неформальной рабочей группы с участием начальника подразделения генерал-майора Валерия Кудинского».

    Однако до начала работ прошло еще достаточно много времени. «На следующий год на встрече в скиту Оптиной пустыни схиархимандрит Илий выразил мнение, что сейчас, как и в 1941 году, против нашей страны ополчилась вся Европа. Поэтому заступничество великих святых очень нужно России в это тяжелое время. Старец благословил инициативу, направленную на обретение мощей. Мы – как русские и православные, просто обязаны были это сделать», – подчеркнул Агапов.

    По его словам, есть только два великих русских князя, которые оставили след в истории как защитники Руси в самые сложные моменты. «Они были причислены к лику святых Русской православной церкви – это Александр Невский и Дмитрий Донской. Мощи первого были обретены 646 лет назад, а мощи второго находились вне широкого почитания общественности», – напомнил эксперт.

    «Пришло время восстановить историческую справедливость. Обретение мощей с переносом их частицы в Главный храм Вооруженных сил и размещением в других в церквях и монастырях, внесет вклад в должное отношение общества к памяти нашего национального героя», – детализировал собеседник.

    Спикер подчеркнул: данный проект носит принципиальное значение для верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина и для всех россиян. «Святой заступник дарует главе государства духовную поддержку в достижении победы в СВО и в возрождении единства русского народа. Образ святого благоверного князя будет служить примером мужества и стойкости духа, любви к православной вере и преданности отечеству», – объяснил Агапов.

    «Важно помнить, что

    на Куликовом поле Дмитрий Донской защитил нашу Родину от врагов. Сегодня, когда России противостоит коллективный Запад, обретение мощей имеет особое сакральное значение. Великий князь своим «воскрешением» снова поможет нам бороться против недругов»,

    – добавил эксперт.

    Напомним, Куликовская битва 1380 года стала одним из наиболее значимых событий периода борьбы русских княжеств с ордынским владычеством. В сражении на Куликовом поле войско Дмитрия Ивановича (Донского) нанесло поражение армии Мамая. Победа показала силу объединенных русских земель и способствовала укреплению Москвы как центра объединения русских земель.

    Также Агапов упомянул еще об одной идее, связанной с мощами Дмитрия Донского и изложенной в письме главкому Северного флота адмиралу Николай Евменову – разместить частицу мощей Дмитрия Донского в иконе на новом ракетном стратегическом подводном крейсере проекта 955А «Борей-А». «Это может стать беспрецедентным событием в истории ВМФ, не имеющим аналогов сочетанием духовности военного деятеля Руси и современной силы России», – подчеркнул спикер. При этом, заметил он, находку мощей нельзя назвать неожиданной, учитывая раннюю попытку вскрыть гробницу.

    «Тут мы видим волю Господа: сейчас лучший момент для обретения мощей», – указал спикер. Собеседник также заметил, что антропологическое исследование останков является достаточным для их идентификации.

    Дмитрий Донской входит в сонм святых воинов наряду с Георгием Победоносцем и Дмитрием Солунским, на которых Россия уповает в годы испытаний, подтвердил Андрей Баталов, заместитель гендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе, академик Российской академии художеств.

    Также находка мощей святого имеет и научную важность.

    «Ученые, занимающиеся захоронениями, выяснили, что саркофаг 1389 года, в котором был погребен Дмитрий Донской, не антропоморфный, а имеет достаточно необычную прямоугольную форму. Это вносит определенные коррективы в существующее представления об эволюции форм саркофагов», – детализировал спикер.

    Кроме того, добавил он, исследование мощей подтвердило данные летописного рассказа о том, что в Куликовской битве Дмитрия обступили татары, пытаясь поразить голову и плечи, но Господь уберег его от ран. «Действительно, на останках нет следов рубленых ран, но есть отметина после удара на лобной кости», – указал собеседник. В целом, по его словам, антропологам предстал облик высокого князя–воина с развитым плечевым поясом.

    Что касается точности определения принадлежности останков, эксперт напомнил: летопись подробно объясняет расположение великокняжеских гробниц. «Слева от южных врат захоронен Иван II Иванович Красный, далее – его сын Дмитрий Донской, следом – гроб Дмитрия Жилки, сына Ивана III Васильевича. При перемещении саркофагов их взаимная топография сохранялась. Кроме того, над каждым погребением на торцевых стенках сделаны эпитафии, указывающие, кто где лежит», – объяснил Баталов. При этом, добавил он, мощи князя ждет генетический анализ.

    Чудо обретения мощей Дмитрия Донского является знаком свыше – святыни возвращаются к русскому народу во времена великих битв,

    согласен политолог Павел Данилин. «Когда в Архангельском соборе просели плиты пола, и при реставрационных работах был найден треснувший древний саркофаг – это было Божиим промыслом. Дмитрий Донской приходит к нам именно сейчас, чтобы напомнить: мы стоим посреди новой экзистенциальной битвы. Исход ее предрешен, но нам нужна твердость духа», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что имя Дмитрия Донского стало символом независимости и единства России. «Князь собрал разрозненные княжества в единый кулак и сокрушил миф о несокрушимости страшного врага. Как говорил Лев Гумилев: «На Куликово поле пришли москвичи, ростовчане, смоляне... а ушли с него – русские». Сегодня наш народ вновь консолидируется. Мы ведем войну за свое будущее не как разрозненные, атомизированные сущности, а как единая святая Русь», – отметил политолог.

    Эксперт также обратил внимание на то, что крестный ход с мощами Донского состоится 6 сентября – в день освобождения Славянска и Краматорска в 1943 году. «А 8 сентября – день Куликовской битвы по старому стилю совпадает с днем освобождения Донбасса. Это ли не благословение свыше? Это ли не знак нашей правды?», – заметил он.

    «К тому же, Дмитрий Донской – не просто святой, это боевой товарищ каждого воина России. В 1944 году его имя носила танковая колонна. Сейчас батальоны под его именем громят врага, а его орденом награждают героев. Мы выбираем путь победы, путь созидания и верности предкам. А те, кто по другую сторону баррикад, следуют по пятам предателей и нацистов, обрекая себя на погибель», – подчеркнул собеседник.

    «Обретение мощей великого князя стало еще одной вехой в духовной мобилизации России. Мы возвращаем себе не только исконно русские земли, но и наших святых покровителей», – резюмировал Данилин.

    Напомним, во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе Московского Кремля, где в ходе реставрационных работ были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. Он напомнил, что князь сражался и молился за ограждения Руси «от всякого врага и супостата», кто на протяжении долгих столетий безуспешно пытался завоевать страну: «Существуют их неофициальные наследники, которые до сих пор, как мы знаем, с ревностью взирают на Россию – богатую, могучую страну, простирающуюся от океана до океана. И не у всех из них взгляд на нашу страну доброжелателен».

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