Как были обретены мощи святого князя Дмитрия Донского

В июле 2026 года в Архангельском соборе Московского Кремля начались противоаварийные работы, необходимость которых возникла из-за проседания плит пола и угрозы разрушения надгробниц над захоронениями великих князей.

В ходе работ, связанных с демонтажем напольных плит, были разобраны кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора. Под ними реставраторы обнаружили три цельных белокаменных саркофага. Они принадлежали святому благоверному великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому, великому князю Ивану Ивановичу Красному и угличскому князю Дмитрию Ивановичу Жилке.

Находка стала новой информацией для хранителей музеев Московского Кремля. Ранее, согласно сведениям о расположении захоронений, полученным при прокладке отопления Архангельского собора в XIX веке, считалось, что саркофаг Дмитрия Донского был размещен под саркофагом его отца Ивана Красного, чтобы освободить место для коммуникаций.

Однако проведенные исследования показали, что в 1860-х годах оба саркофага были подняты на уровень пола над своими могильными ямами. Для размещения саркофага Ивана Красного часть кладки южной стены собора разобрали, встроив его в образовавшуюся нишу. Таким образом, саркофаги сохранили свое первоначальное расположение, а эпитафии на плитах надгробниц соответствовали фактическим местам захоронений. При осмотре саркофага Дмитрия Донского специалисты обнаружили две поперечные трещины на его крышке. Существовала опасность, что ее центральная часть обрушится внутрь и повредит или разрушит останки. Хранители музея получили благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла на проведение противоаварийных реставрационных работ. К ним привлекли археологов и антропологов Института археологии РАН. Специалисты МНРХУ сняли крышку саркофага, склеили ее и дополнительно укрепили металлическими стяжками. После этого ученые получили доступ к останкам в погребальном облачении.

Сотрудники Института археологии РАН очистили облачение от каменной крошки и провели научное документирование захоронения. Исследование показало, что останки сохранились практически полностью: отсутствовала только левая пяточная кость. Следов посмертных повреждений на костях не обнаружили. Кроме того, сохранились отдельные участки мягких тканей тела в неперемещенном состоянии.

Таким образом, анатомический порядок останков оказался практически полностью сохранен. Часть левой стопы, вероятно, была потревожена во время работ XIX века. Известно, что 12 июля 1864 года руководитель работ барон М.Л. Боде изъял из саркофага слезницу и передал ее на хранение в Оружейную палату. С 1922 года реликвия находится в Государственном историческом музее.

По результатам визуального осмотра и изучения ряда признаков специалисты определили возраст мужчины на момент смерти – от 35 до 45 лет. На лобной кости справа, ниже лобного бугра, была обнаружена крупная зажившая травма, полученная, предположительно, за несколько лет до смерти. Других повреждений при визуальном обследовании, которое проводилось без снятия погребальных одежд, выявлено не было.

Исследователи также обнаружили признаки значительных физических нагрузок на мышцы рук и груди. Отмечены и начальные стадии артроза коленного сустава, что также вызвано значительными физическими нагрузками. Рост мужчины в ходе реконструкции был определен в пределах 175–177 сантиметров, что для Средневековья считалось высоким ростом. Следов травм, несовместимых с жизнью, не обнаружено.

Полученные характеристики соответствуют письменным источникам и историческим сведениям о жизни и смерти великого князя. Комплекс исторических данных, особенности захоронения и результаты антропологического исследования подтвердили подлинность останков Дмитрия Донского, который умер своей смертью в возрасте 39 лет.

После доклада о проведенных работах и результатах исследования патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил освидетельствование мощей и помещение трех их фрагментов в три ковчега для поклонения верующих. Фрагменты были взяты из числа свободно расположенных в саркофаге останков. После завершения противоаварийных реставрационных работ саркофаг с останками будет закрыт, а склеп приведен в первоначальное состояние. Дмитрий Донской (1350–1389) начал княжить в Москве в девятилетнем возрасте. Повзрослев, в период политической раздробленности и зависимости русских княжеств от Орды он стремился укрепить Московское княжество. При нем был также построен белокаменный Кремль.

Победа русских войск под его командованием в Куликовской битве в 1380 году стала важным событием, сокрушившим миф о непобедимости Орды и вернувшим народу чувство национального достоинства. Войско под руководством князя Дмитрия Ивановича разгромило ордынскую армию темника Мамая, за что князь получил прозвище Донской.

Победа стала для России важным фактором для объединения русского народа. Как отмечал историк Лев Гумилев: «На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, а ушли с него – русские».

Имя Дмитрия Донского на протяжении столетий оставалось символом воинской славы. В годы Великой Отечественной войны в его честь была названа танковая колонна, созданная по инициативе Московской патриархии на пожертвования верующих. В 1944 году ее передали армии.

Сегодня имя Дмитрия Донского носит 51-й гвардейский парашютно-десантный полк Вооруженных сил России. Русская православная церковь награждает орденом его имени за мужество при защите Отечества. В специальной военной операции также сражается батальон имени Дмитрия Донского.