В школьных брюках двух брендов выявили высокоопасные токсичные вещества

Роскачество нашло токсичные фенолы в двух брендах школьных брюк

Tекст: Дарья Григоренко

Эксперты Роскачества выявили высокоопасные вещества в школьных брюках для мальчиков брендов Crazy Beaver и Roberto Balzini, передает ТАСС.

В изделиях зафиксировано превышение фенолов, которые относятся к токсичным веществам и способны вызывать раздражение, аллергию, головную боль и общетоксические эффекты.

Помимо этого, у 15 брендов была обнаружена недостоверная или неполная информация о составе товаров. В их числе названы Modern Kids, «Елена и К», «Полишинель», CoolievaKids, Modernfeci, Elite Choose, Roberto Balzini, Crazy Beaver, Neschool, Optri, Truvor, «Силуэт», Meta Kids, Diphee и «Царина».

У еще 14 образцов найдены нарушения воздухопроницаемости, которые могут нарушить детский теплообмен и спровоцировать простуду. Худшие показатели зафиксированы у брендов Diphee, Neschool, Kapika, Modern Kids, Modernfeci, Roberto Balzini, Elite Choose и Meta Kids. Также у 13 изделий при экспертизе нашли недостаток или отсутствие сертификации и маркировки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Роскачество выявило фенолы в школьных брюках для мальчиков.

В прошлом году ведомство дало советы по выбору школьной формы и рюкзака.