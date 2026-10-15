Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Операторы связи отложили блокировку немаркированных звонков от банков
Российские операторы связи из «большой четверки» согласились с предложением Минцифры и предоставили крупным банкам отсрочку по немаркированным звонкам.
В МТС заявили, что с учетом предложения Минцифры компания предоставила банкам дополнительное время и не будет блокировать их вызовы с 15 октября. «Билайн» также выразил готовность выделить банкам больше времени на заключение договоров и выразил надежду на нахождение сбалансированного решения, передает ТАСС.
В Т2 рассчитывают, что крупные банки воспользуются отсрочкой и начнут конструктивный диалог. В компании отметили, что 95% банков и большинство других компаний уже заключили договоры на маркировку звонков, действующую с 1 сентября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минцифры попросило операторов не блокировать немаркированные звонки банков.
В апреле Роскачество предупредило о штрафах за незаконные спам-звонки.
В январе операторы отключили маркировку звонков от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка.