Минцифры попросило операторов не блокировать немаркированные звонки банков

Минцифры попросило операторов отложить блокировку немаркированных звонков банков

Tекст: Алексей Дегтярёв

Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой до начала ноября отложить введение ограничений на входящие вызовы от банков, если звонок не промаркирован, передает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам.

«Маркировка формирует доверие к звонящему: гражданин видит, что номер принадлежит реальной организации, а не исходит от злоумышленников», – подчеркнули в министерстве.

С сентября 2025 года в России действует норма, по которой оператор связи должен отображать на экране телефона наименование звонящей компании. Большинство финансовых организаций уже заключили соответствующие договоры, однако ряд системно значимых банков еще находятся в стадии обсуждения.

По данным источника, операторы планировали с 15 октября блокировать вызовы от крупнейших банков, не выполнивших требования, из-за чего глава Минцифры Максут Шадаев обратился за содействием в Центробанк.

В апреле Роскачество предупредило о штрафах за незаконные спам-звонки. В феврале Минцифры предложило ввести возможность самозапрета на звонки из-за рубежа.