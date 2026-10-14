Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Минцифры попросило операторов не блокировать немаркированные звонки банков
Минцифры попросило операторов отложить блокировку немаркированных звонков банков
Министерство цифрового развития попросило российских операторов связи отложить до ноября блокировку немаркированных входящих вызовов от банков, чтобы организации успели настроить системы.
Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой до начала ноября отложить введение ограничений на входящие вызовы от банков, если звонок не промаркирован, передает РИА «Новости».
В ведомстве пояснили, что дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам.
«Маркировка формирует доверие к звонящему: гражданин видит, что номер принадлежит реальной организации, а не исходит от злоумышленников», – подчеркнули в министерстве.
С сентября 2025 года в России действует норма, по которой оператор связи должен отображать на экране телефона наименование звонящей компании. Большинство финансовых организаций уже заключили соответствующие договоры, однако ряд системно значимых банков еще находятся в стадии обсуждения.
По данным источника, операторы планировали с 15 октября блокировать вызовы от крупнейших банков, не выполнивших требования, из-за чего глава Минцифры Максут Шадаев обратился за содействием в Центробанк.
В апреле Роскачество предупредило о штрафах за незаконные спам-звонки. В феврале Минцифры предложило ввести возможность самозапрета на звонки из-за рубежа.