Роскачество предупредило о штрафах за незаконные спам-звонки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россияне все чаще сталкиваются с телефонными звонками от организаций, обозначенных как «ООО» или «ИП», что вызывает жалобы граждан, передает ТАСС. В Роскачестве подчеркивают, что такие звонки считаются незаконными, если абонент не давал на них согласия. С 1 сентября 2025 года действуют новые правила: на экране теперь отображается не только номер, но и название организации с категорией звонка.

Однако наличие маркировки не дает компаниям право звонить без согласия пользователя. В Роскачестве поясняют: «Закон четко говорит: распространение рекламы по телефону допускается только при условии предварительного согласия абонента. Если вы не давали согласия – звонок незаконен». Исключение составляют компании, с которыми у абонента уже есть договорные отношения, однако даже в этом случае запрещена реклама сторонних услуг без согласия клиента.

Пострадавшие от спам-звонков могут воспользоваться специальной формой на сайте Федеральной антимонопольной службы, чтобы подать жалобу. Операторы обязаны оперативно блокировать номера, с которых поступают нежелательные звонки. Также Роскачество напоминает, что жалобы рассматриваются в рамках закона «О рекламе», и организациям грозит штраф – для юридических лиц он может составить от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков отметил, что за такие звонки предусмотрена административная ответственность. Маркировка повышает вероятность быстрой блокировки нарушителя: «Механизм работает так: вы пожаловались оператору – номер заблокировали. Мошенники и недобросовестные рекламодатели вынуждены менять номера, но новые обезличенные номера получить сегодня нельзя, а блокируют их все быстрее», – разъяснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Верховный суд признал право граждан на компенсацию морального вреда за навязчивую телефонную рекламу.