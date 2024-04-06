Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.8 комментариев
В России ввели штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки
Президентом России подписан закон, устанавливающий штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки.
Для физлиц их размер составит от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тыс. рублей, для юрлиц – от 300 тыс. до 1 млн рублей, передает ТАСС.
Также подписан закон, повышающий в два раза штрафы для банков за ненадлежащую рекламу кредитных услуг. Банки должны будут указывать все условия, определяющие полную стоимость кредита или займа.
Штраф от 40 до 100 тыс. рублей грозит должностным лицам (ранее от 20 до 50 тыс. рублей), от 600 тыс. до 1 млн 600 тыс. рублей для юридических лиц (ранее от 300 до 800 тыс. рублей).
Такие же штрафы вводятся и для микрофинансовых организаций.