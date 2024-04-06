В России ввели штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки

Tекст: Кристина Цыцура

Для физлиц их размер составит от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тыс. рублей, для юрлиц – от 300 тыс. до 1 млн рублей, передает ТАСС.

Также подписан закон, повышающий в два раза штрафы для банков за ненадлежащую рекламу кредитных услуг. Банки должны будут указывать все условия, определяющие полную стоимость кредита или займа.

Штраф от 40 до 100 тыс. рублей грозит должностным лицам (ранее от 20 до 50 тыс. рублей), от 600 тыс. до 1 млн 600 тыс. рублей для юридических лиц (ранее от 300 до 800 тыс. рублей).

Такие же штрафы вводятся и для микрофинансовых организаций.