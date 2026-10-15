У берегов Румынии загорелся танкер с химикатами

Digi 24: В Черном море вспыхнул пожар на танкере с химикатами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в акватории Черного моря в 14 морских милях от румынского города Сулина. Экипаж перевозящего химические вещества судна направил сигнал бедствия около 07:00 по московскому времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Digi 24.

По данным Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море, к месту происшествия сразу направился спасательный отряд. Официальная причина возгорания пока не установлена, однако специалисты проверяют версию о попадании в танкер беспилотника.

Накануне ночью в районе Сулины и острова Змеиный фиксировалось появление дронов, из-за чего в небо поднималась боевая авиация. Это уже второе происшествие с гражданским флотом в указанном квадрате за прошедшие сутки. В среду вечером румынские спасатели выходили на помощь другому атакованному судну, двигатели которого в итоге уцелели, а команда избежала ранений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Морспасслужба не обнаружила разлива нефти после пожара на танкере в Черном море.

До этого атакованный в акватории танкер отбуксировали в безопасное место.

Минобороны Болгарии не установило принадлежность атаковавших суда беспилотников.