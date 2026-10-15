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Суд обязал отменить запрет на электросамокаты ночью в Новосибирске
Суд в Новосибирске отменил запрет на езду на электросамокатах по ночам
Центральный районный суд Новосибирска признал недействующим запрет на использование электросамокатов в городе в ночное время, так как это решение превышает полномочия мэрии, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Как уточнили в пресс-службе, мэрия Новосибирска весной установила правила, запрещающие пользоваться средствами индивидуальной мобильности с 22.00 до 7.00. Городская прокуратура оспорила эту норму, сообщает РИА «Новости».
«Установление… запрета на использование СИМ на территориях общего пользования города Новосибирска для передвижения с 22.00 до 7.00 часов по местному времени… в отсутствие правового регулирования, выходит за пределы полномочий мэрии», – заявили в пресс-службе суда.
Там пояснили, что вводить такие ограничения можно только на федеральном или региональном уровнях. В настоящее время законодательство не предусматривает запрет на использование СИМ в ночное время. Решение суда вступит в силу, если не будет обжаловано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Следственный комитет предложил запретить детям младше 16 лет ездить на электросамокатах.
В апреле власти Новосибирска ограничили движение электросамокатов ночью.