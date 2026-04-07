Власти Новосибирска ограничили движение электросамокатов ночью

Tекст: Ольга Иванова

Власти Новосибирска обновили правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщает РИА «Новости». Теперь с 22.00 до 07.00 местного времени запрещено движение на электросамокатах по городу. Кроме того, скорость поездки будет ограничена 15 км/ч, а на велодорожках разрешено движение до 20 км/ч.

Также власти определят специальные места для стоянки электросамокатов, пользоваться для парковки можно будет только ими. Компаниям, предоставляющим сервис кикшеринга, дадут сутки на перемещение неправильно припаркованных средств индивидуальной мобильности. После принудительной эвакуации для возврата электросамоката потребуется подтвердить право собственности, а заявление на возврат будет рассматриваться до 30 дней.

Если за три месяца владельцы не заберут свои электросамокаты со спецстоянки, средства индивидуальной мобильности утилизируют. Первый заммэра Иосиф Кодалаев отметил, что этот подход опирается на опыт других городов России. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил: «Я ставил задачу изучить опыт других городов: где-то полностью налагается запрет на использование таких средств передвижения, где-то движение регулируется».

Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия по безопасности дорожного движения Котельников приняла решение полностью запретить работу средств индивидуальной мобильности на территории округа. Власти Люберецкого городского округа ранее ограничили деятельность кикшеринговых компаний на всей территории муниципалитета.