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Европа признала неспособность заменить системы Starlink на Украине
Reuters: Европа не смогла найти для ВСУ замену терминалам Starlink
Власти европейских государств признают неспособность предоставить Украине оперативную замену терминалам спутниковой связи Starlink, сообщили западные СМИ.
У Европы нет готовой альтернативы для замены систем Starlink на украинских беспилотниках, пишет Reuters.
Правительства и компании работают над долгосрочными вариантами, однако европейская сеть Eutelsat OneWeb не подходит для использования в военных условиях из-за устаревшей архитектуры и высокой стоимости.
Кроме того, смена сетей потребует замены тысяч терминалов, так как устройства Starlink и Starshield используют запатентованные технологии и не могут быть подключены к другим сетям, отмечают журналисты.
«Ответ на эту ситуацию – развивать наши собственные возможности», – заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. При этом европейский проект IRIS² далек от ввода в эксплуатацию.
Европа и Украина сильно зависят от американских систем спутниковой связи, а также от инфракрасных датчиков раннего предупреждения, аналогов которым в ЕС нет.
В среду украинские власти сообщили о перебоях в работе военного сервиса Starshield, что затруднило выполнение задач дронами и системами ПВО. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вторую ночь подряд не получал предупреждений от США о ракетных атаках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink.
Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть доступ к терминалам.
Предприниматель ответил Киеву на претензии в ограничении связи.