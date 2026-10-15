Европа признала неспособность заменить системы Starlink на Украине

Reuters: Европа не смогла найти для ВСУ замену терминалам Starlink

Tекст: Дарья Григоренко

У Европы нет готовой альтернативы для замены систем Starlink на украинских беспилотниках, пишет Reuters.

Правительства и компании работают над долгосрочными вариантами, однако европейская сеть Eutelsat OneWeb не подходит для использования в военных условиях из-за устаревшей архитектуры и высокой стоимости.

Кроме того, смена сетей потребует замены тысяч терминалов, так как устройства Starlink и Starshield используют запатентованные технологии и не могут быть подключены к другим сетям, отмечают журналисты.

«Ответ на эту ситуацию – развивать наши собственные возможности», – заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. При этом европейский проект IRIS² далек от ввода в эксплуатацию.

Европа и Украина сильно зависят от американских систем спутниковой связи, а также от инфракрасных датчиков раннего предупреждения, аналогов которым в ЕС нет.

В среду украинские власти сообщили о перебоях в работе военного сервиса Starshield, что затруднило выполнение задач дронами и системами ПВО. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вторую ночь подряд не получал предупреждений от США о ракетных атаках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink.

Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть доступ к терминалам.

Предприниматель ответил Киеву на претензии в ограничении связи.