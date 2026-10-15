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Минпромторг запланировал создание восьми новых типов газовых турбин
Замглавы Минпромторга Иванов анонсировал создание турбины мощностью 300 МВт
Заместитель главы Минпромторга Михаил Иванов заявил, что в России планируется создать восемь новых типов газовых турбин различной мощности, включая агрегат на 300 МВт.
По словам Иванова, Минпромторг планирует расширить производство отечественных газовых турбин, передает ТАСС.
«Планируем создать еще восемь газовых турбин разной мощности, в том числе на базе авиационных двигателей. Будет линейка турбин в мощностном ряду от 2 до 12 МВт, 25 и 32 МВт, модернизированная 110-я машина. Особое место здесь занимает турбина мощностью 300 МВт, будет машина уже создаваться в F-классе с КПД на уровне не менее 39%», – рассказал Михаил Иванов на форуме «Российская энергетическая неделя».
В настоящий момент в России производится около 20 разных газовых турбин мощностью от 2 до 170 МВт. За последние пять лет объем государственной поддержки этой отрасли достиг 25 млрд рублей.
Ожидается, что с 2028 года в стране будут производить по 10 турбин большой мощности ежегодно, а с 2029 года этот показатель вырастет до 12 машин в год.
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