Роскачество дало советы по выбору школьной формы и рюкзака
При выборе школьной формы важно учитывать содержание натуральных волокон в ткани не менее 45%, а рюкзак для младших школьников не должен превышать 700 г., сообщили в Роскачестве.
Роскачество дало рекомендации по выбору школьной формы и рюкзаков для детей, передает ТАСС. В организации подчеркнули, что при покупке одежды стоит обратить особое внимание на состав тканей: прокладочная ткань должна быть из натуральных материалов, таких как хлопок, либо из искусственных несинтетических, например, вискозы. В Роскачестве отметили: «Что касается ткани верха, то натуральные волокна (хлопок, шелк, лен) должны составлять не менее 45% состава, а синтетические – не более 55%.»
Эксперты добавили, что если в составе ткани содержится свыше 70% полиэфирных волокон, воздух практически не будет проходить, что снижает комфорт. Однако небольшое количество синтетики повышает износостойкость формы и облегчает уход. Особое внимание стоит уделять качеству швов, наличию закрепок на карманах и аккуратной обработке низа брюк.
В Роскачестве советуют выбирать изделия, которые можно стирать, что облегчает уход за формой. Также важно использовать щадящие моющие средства, предназначенные для детской одежды, чтобы сохранить опрятный вид изделия. Крайне важно, чтобы на школьной форме была четкая маркировка с указанием, что это детская или школьная одежда, поскольку к ней предъявляются более строгие требования безопасности.
При выборе рюкзака специалисты рекомендуют обращать внимание на вес: для младших классов – не более 700 г, для старших – до 1 кг. Лямки должны быть удобными, с регулируемой длиной, а подкладка – дышащей. Жесткая спинка, водоотталкивающая пропитка и светоотражающие элементы обязательны для младшеклассников.
Эксперты Роскачества уточнили, что оптимальная конструкция рюкзака – это два отделения, основное для учебников и дополнительное для мелочей. Размеры для младших классов: высота 30-36 см, ширина 6-10 см, наличие маркировки с возрастной категорией обязательно. Вся необходимая информация о производителе, составе и уходе должна быть указана на ярлыке.
