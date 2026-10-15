Два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе

Reuters: В Ормузском проливе затонули два коммерческих судна

Tекст: Игорь Иножарский

Сингапурский контейнеровоз и сухогруз под флагом Антигуа и Барбуды затонули вблизи Ормузского пролива в результате обстрелов, пишет Reuters.

По данным Морского и портового управления Сингапура, на борту контейнеровоза вспыхнул пожар из-за полученных повреждений. Все 21 член экипажа были благополучно эвакуированы, пострадавших нет.

Сухогруз затонул спустя несколько недель после попадания снаряда 23 сентября. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы сразу после удара.

Эти корабли стали вторым и третьим коммерческими судами, затонувшими с начала американо-иранского конфликта в феврале. За последние десять дней в районе пролива участились атаки на морской транспорт на фоне обострения ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран атаковал суда в Ормузском проливе для влияния на американские выборы. В понедельник Тегеран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США при возобновлении атак. В воскресенье иранские власти назвали условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны Вашингтона.