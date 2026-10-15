Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Следственный комитет завел 172 дела о пытках российских военнопленных
СК завел 172 дела о пытках российских военнопленных
Следственный комитет России возбудил 172 уголовных дела по фактам насилия и жестокого обращения с военными со стороны Украины, сообщила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова.
Российское ведомство расследует многочисленные преступления против захваченных бойцов. «Следственным комитетом России возбуждено не менее 172 уголовных дел», – сказала Жданова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает ТАСС.
По словам дипломата, пострадавшие российские военнослужащие рассказали о пытках электрическим током, избиениях, лишении пищи, травле собаками и имитациях расстрела. Российская делегация распространила материалы об этих инцидентах среди государств ОБСЕ.
Жданова также отметила, что с 2014 года ведомство завело более 10 тыс. уголовных дел, фигурантами которых стали почти 2,5 тыс. представителей украинского руководства, силовых структур, радикальных объединений и наемников. Кроме того, в суд передано дело о геноциде населения Донбасса в отношении 41 представителя высшего политического и военного руководства страны.
В ВСУ начали надевать на российских военнопленных «ошейники смерти».
В июле в ООН потребовали остановить пытки пленных россиян на Украине.
В июне Следственный комитет завершил расследование дел более 1,4 тыс. боевиков и наемников ВСУ.