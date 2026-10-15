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Летевший во французский Кан самолет подал сигнал бедствия
Летевший в Кан самолет Volotea изменил маршрут из-за аварийного сигнала
Пассажирский борт авиакомпании Volotea, выполнявший рейс из французской Тулузы в Кан, передал в полете аварийный код и изменил маршрут.
Воздушное судно вылетело утром, однако позже экипаж передал аварийный код Squawk 7,7 тыс., передает РИА «Новости».
По состоянию на 8:39 мск самолет пролетал над французским городом Лимож. Согласно полетным данным, борт был перенаправлен в этот населенный пункт.
Код 7,7 тыс. является универсальным сигналом, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации. Этот сигнал необязательно связан с непосредственной угрозой авиакатастрофы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник летящий из Рима в Дублин самолет Ryanair подал сигнал бедствия.
В понедельник самолет United Airlines передал сигнал бедствия над Атлантикой.