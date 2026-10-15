Летевший во французский Кан самолет подал сигнал бедствия

Летевший в Кан самолет Volotea изменил маршрут из-за аварийного сигнала

Tекст: Мария Иванова

Воздушное судно вылетело утром, однако позже экипаж передал аварийный код Squawk 7,7 тыс., передает РИА «Новости».

По состоянию на 8:39 мск самолет пролетал над французским городом Лимож. Согласно полетным данным, борт был перенаправлен в этот населенный пункт.

Код 7,7 тыс. является универсальным сигналом, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации. Этот сигнал необязательно связан с непосредственной угрозой авиакатастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник летящий из Рима в Дублин самолет Ryanair подал сигнал бедствия.

В понедельник самолет United Airlines передал сигнал бедствия над Атлантикой.