Tекст: Антон Антонов

«Если условия хорошего соглашения будут достигнуты на заседании Евросовета в декабре, то мы его заключим. Если нет, то мне не кажется возможным далее продолжать дискуссии», – сказал Макрон.

Макрон предупредил европейских лидеров, что после 31 декабря не будет политически и демократически в том положении, чтобы заключить соглашение. Франция войдет в период, который будет гораздо сильнее приближен к президентским выборам, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон допустил провал соглашения о бюджете Евросоюза на текущем саммите Евросовета.

Ранее он пригрозил заблокировать проект семилетнего бюджета Евросоюза в случае включения корректирующего механизма взносов для крупнейших доноров.

В понедельник Макрон получил от председателя Европейского совета Антониу Кошты уступки по новому семилетнему бюджету Евросоюза, включая цифровой налог для корпораций и сохранение субсидий фермерам.