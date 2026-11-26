При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Макрон пригрозил выйти из переговоров о бюджете ЕС из-за выборов во Франции
Париж прекратит участие в переговорах о бюджете Евросоюза, если соглашение по нему не будет достигнуто до конца года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Если условия хорошего соглашения будут достигнуты на заседании Евросовета в декабре, то мы его заключим. Если нет, то мне не кажется возможным далее продолжать дискуссии», – сказал Макрон.
Макрон предупредил европейских лидеров, что после 31 декабря не будет политически и демократически в том положении, чтобы заключить соглашение. Франция войдет в период, который будет гораздо сильнее приближен к президентским выборам, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон допустил провал соглашения о бюджете Евросоюза на текущем саммите Евросовета.
Ранее он пригрозил заблокировать проект семилетнего бюджета Евросоюза в случае включения корректирующего механизма взносов для крупнейших доноров.
В понедельник Макрон получил от председателя Европейского совета Антониу Кошты уступки по новому семилетнему бюджету Евросоюза, включая цифровой налог для корпораций и сохранение субсидий фермерам.