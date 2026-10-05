Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Французский школьник получил тяжелую травму из-за полицейской гранаты
Во Франции школьник получил тяжелую травму руки из-за полицейской гранаты
Школьник во французской коммуне Ланс получил тяжелую травму руки из-за детонации полицейской гранаты во время демонстрации.
Инцидент произошел на севере Франции в коммуне Ланс перед лицеем Огюста Беаля во время манифестации школьников. Полиция использовала гранату с резиновыми элементами для разгона толпы. Один из школьников подобрал гранату, и она взорвалась в его руке, пишет BFMTV.
Префект департамента Па-де-Кале Франсуа Ксавье Лош сообщил, что решение применить спецсредства было принято после того, как участники акции начали кидать в полицейских камни. Школьника госпитализировали в Лилль, угрозы его жизни нет, отмечает ТАСС.
Генеральная инспекция национальной полиции Франции (IGPN) инициировала проверку действий полицейских по факту возможного применения насилия, повлекшего необратимые увечья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова».
В прошлую пятницу школьники устроили хаос по всей стране.
В четверг на фоне протестов школьников во Франции были задержаны почти 2 тыс. человек.