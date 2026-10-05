Французский школьник получил тяжелую травму из-за полицейской гранаты

Во Франции школьник получил тяжелую травму руки из-за полицейской гранаты

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел на севере Франции в коммуне Ланс перед лицеем Огюста Беаля во время манифестации школьников. Полиция использовала гранату с резиновыми элементами для разгона толпы. Один из школьников подобрал гранату, и она взорвалась в его руке, пишет BFMTV.

Префект департамента Па-де-Кале Франсуа Ксавье Лош сообщил, что решение применить спецсредства было принято после того, как участники акции начали кидать в полицейских камни. Школьника госпитализировали в Лилль, угрозы его жизни нет, отмечает ТАСС.

Генеральная инспекция национальной полиции Франции (IGPN) инициировала проверку действий полицейских по факту возможного применения насилия, повлекшего необратимые увечья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова».

В прошлую пятницу школьники устроили хаос по всей стране.

В четверг на фоне протестов школьников во Франции были задержаны почти 2 тыс. человек.