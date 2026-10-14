В Кремле заявили о продолжении работы на фоне слов США об энергоперемирии

Песков заявил о продолжении работы на фоне слов США об энергоперемирии

Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что из-за отсутствия четких параметров предлагаемого Вашингтоном режима российские силы продолжают выполнять свои задачи, передает ТАСС.

Ранее Минобороны опубликовало список объектов на Украине, по которым ночью были нанесены удары. В перечень в том числе вошли электростанции. В связи с этим журналисты спросили Пескова, значит ли это, что энергоперемирие, о котором говорили США, не устраивает Россию.

«А о чем заявлялось? Какой очерчен периметр энергетического перемирия, что это означает? Было ли это конкретизировано?» – поинтересовался Песков. Услышав отрицательный ответ, он подтвердил: «Вы абсолютно правы. Поэтому работа в этом направлении продолжается».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отверг обвинения в адрес России в несоблюдении «энергетического перемирия», напомнив об украинских ударах по многим объектам накануне. Президент США отметил, что стороны регулярно обмениваются ударами, и выразил уверенность в полном завершении конфликта.

В среду в интернете появилось видео отключения электричества в Киеве после удара.

ВС России в среду нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.