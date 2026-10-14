Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
В Кремле заявили о продолжении работы на фоне слов США об энергоперемирии
Песков заявил о продолжении работы на фоне слов США об энергоперемирии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном энергетическом перемирии с Украиной, указав на отсутствие конкретики со стороны США.
Песков отметил, что из-за отсутствия четких параметров предлагаемого Вашингтоном режима российские силы продолжают выполнять свои задачи, передает ТАСС.
Ранее Минобороны опубликовало список объектов на Украине, по которым ночью были нанесены удары. В перечень в том числе вошли электростанции. В связи с этим журналисты спросили Пескова, значит ли это, что энергоперемирие, о котором говорили США, не устраивает Россию.
«А о чем заявлялось? Какой очерчен периметр энергетического перемирия, что это означает? Было ли это конкретизировано?» – поинтересовался Песков. Услышав отрицательный ответ, он подтвердил: «Вы абсолютно правы. Поэтому работа в этом направлении продолжается».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отверг обвинения в адрес России в несоблюдении «энергетического перемирия», напомнив об украинских ударах по многим объектам накануне. Президент США отметил, что стороны регулярно обмениваются ударами, и выразил уверенность в полном завершении конфликта.
В среду в интернете появилось видео отключения электричества в Киеве после удара.
ВС России в среду нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.