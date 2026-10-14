Фигуранты дела «Корпорации СТС» пошли на сделку со следствием

Tекст: Алексей Дегтярёв

Бывший председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, как и экс-бенефициар коммунального холдинга Алексей Бобров, заключила досудебное соглашение, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области.

«Тоже досудебное соглашение», – сказали в пресс-службе о процессе над Черных. Дела фигурантов разделены, их рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Заседание по делу Боброва началось во вторник в закрытом режиме, слушания в отношении Черных стартовали в среду.

По версии следствия, Бобров, Черных и бывший гендиректор АО «Объединенная теплоснабжающая компания» Антон Боликов похитили выделенные областным правительством субсидии.

«Ущерб на общую сумму более 144 млн рублей», – рассказали в суде.

В настоящее время Бобров и Черных находятся под домашним арестом.

По делу также проходит бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, который обвиняется в мошенничестве и содержится в СИЗО. Его уголовное дело пока не поступило в суд. Активы Боброва в октябре 2025 года были обращены в доход государства по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, после чего он был арестован.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд закрыл процесс по делу Боброва о мошенничестве. В мае суд Екатеринбурга изъял имущество бизнесмена.