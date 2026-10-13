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Суд закрыл процесс по делу бизнесмена Боброва о мошенничестве
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение закрыть от прессы разбирательство в отношении бывшего бенефициара коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексея Боброва, которого обвиняют в мошенничестве.
Гособвинение попросило провести заседания в закрытом режиме для сохранения тайны следствия. По словам прокурора, в суде будут оглашены показания с упоминанием лиц, расследование против которых еще продолжается, передает РИА «Новости».
«Ходатайство удовлетворено», – заявил судья и попросил представителей СМИ покинуть зал.
Бизнесмен Бобров ранее владел уральским коммунальным холдингом «Корпорация СТС». В октябре 2025 года Генпрокуратура добилась обращения активов предприятия в доход государства, а в ноябре предпринимателя арестовали.
По версии следствия, Бобров вместе с председателем совета директоров холдинга Татьяной Черных и бывшим гендиректором АО «Объединенная теплоснабжающая компания» Антоном Боликовым похитил более 1 млн рублей субсидий, выделенных областным правительством. Дела фигурантов разделены в производстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суд Екатеринбурга изъял имущество бизнесменов Бикова и Боброва.
В октябре 2025 года Ленинский райсуд Екатеринбурга решил взыскать в доход государства 75% акций энергокомпании «Облкоммунэнерго» по иску Генпрокуратуры.