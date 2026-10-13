Минэнерго США объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме 13 штатов

Минэнерго США объявило ЧС из-за дефицита электричества в 13 штатах

Tекст: Мария Иванова

В регионе PJM, который охватывает 13 штатов и Вашингтон, возникла угроза нехватки мощностей для производства и передачи электроэнергии. Об этом сказано в приказе американского ведомства, передает РИА «Новости».

«В соответствии с полномочиями, возложенными на министра энергетики... Настоящим устанавливаю, что в регионе PJM существует чрезвычайная ситуация в связи с резким ростом спроса на электроэнергию либо нехваткой электроэнергии или мощностей для ее производства и передачи», – заявил Райт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую среду Минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти.

Днем ранее ведомство повысило прогноз цены на нефть Brent. В тот же день Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране.