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Минэнерго США объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме 13 штатов
Минэнерго США объявило ЧС из-за дефицита электричества в 13 штатах
Министр энергетики США Крис Райт подписал приказ о введении чрезвычайной ситуации в энергосистеме 13 штатов и столицы страны из-за угрозы дефицита электричества.
В регионе PJM, который охватывает 13 штатов и Вашингтон, возникла угроза нехватки мощностей для производства и передачи электроэнергии. Об этом сказано в приказе американского ведомства, передает РИА «Новости».
«В соответствии с полномочиями, возложенными на министра энергетики... Настоящим устанавливаю, что в регионе PJM существует чрезвычайная ситуация в связи с резким ростом спроса на электроэнергию либо нехваткой электроэнергии или мощностей для ее производства и передачи», – заявил Райт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую среду Минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти.
Днем ранее ведомство повысило прогноз цены на нефть Brent. В тот же день Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране.