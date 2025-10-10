Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по делу «Облкоммунэнерго»

Tекст: Алексей Дегтярев

Ведомство требовало обратить в доход государства имущество ответчиков – 75% акций АО «Облкоммунэнерго», которые принадлежали АО «СУЭНКО», передает ТАСС.

Фактическими владельцами компании являлись бывший советник экс-главы РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артем Биков и его партнер Алексей Бобров.

По версии Генпрокуратуры, контроль над «Облкоммунэнерго» перешел к Бикову и Боброву при участии бывших министров Свердловской области – Алексея Пьянкова и Николая Смирнова. Ведомство считает, что эти лица обеспечили передачу контроля над предприятием, ранее находившимся в госсобственности.

Генпрокуратура заявила о 80 аналогичных исках к различным владельцам долей и акций компаний в рамках антикоррупционных процедур.

Ранее источник сообщал, что по делу о хищениях в рамках концессионных соглашений задержали и. о. главы «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Артема Носкова и экс-руководителя компании Антона Боликова.

До этого Генпрокуратура потребовала через суд изъять у бывшего советника Чубайса Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва крупную энергетическую компанию Свердловской области «Облкоммунэнерго».

Гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова объявили в розыск.