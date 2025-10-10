На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».16 комментариев
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по делу «Облкоммунэнерго»
Ленинский райсуд Екатеринбурга решил взыскать в доход государства 75% акций энергокомпании «Облкоммунэнерго» по иску Генеральной прокуратуры.
Ведомство требовало обратить в доход государства имущество ответчиков – 75% акций АО «Облкоммунэнерго», которые принадлежали АО «СУЭНКО», передает ТАСС.
Фактическими владельцами компании являлись бывший советник экс-главы РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артем Биков и его партнер Алексей Бобров.
По версии Генпрокуратуры, контроль над «Облкоммунэнерго» перешел к Бикову и Боброву при участии бывших министров Свердловской области – Алексея Пьянкова и Николая Смирнова. Ведомство считает, что эти лица обеспечили передачу контроля над предприятием, ранее находившимся в госсобственности.
Генпрокуратура заявила о 80 аналогичных исках к различным владельцам долей и акций компаний в рамках антикоррупционных процедур.
Ранее источник сообщал, что по делу о хищениях в рамках концессионных соглашений задержали и. о. главы «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Артема Носкова и экс-руководителя компании Антона Боликова.
До этого Генпрокуратура потребовала через суд изъять у бывшего советника Чубайса Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва крупную энергетическую компанию Свердловской области «Облкоммунэнерго».
Гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова объявили в розыск.