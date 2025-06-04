Hollywood Reporter сообщил о возможном участии Юры Борисова в фильме об OpenAI

Tекст: Антон Антонов

Съемки картины могут стартовать уже этим летом. Работу над фильмом планируют вести в Сан-Франциско и Италии. Проект носит рабочее название Artificial («Искусственный») и расскажет о «бурном периоде в компании OpenAI», когда гендиректор OpenAI Сэм Альтман был уволен и вновь принят на работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Hollywood Reporter пишет, что «Гуаданьино ведет переговоры о съемке фильма». Источники заявили, что на роль Сэма Альтмана может претендовать Эндрю Гарфилд. Кроме того, главного технического директора Миру Мурати может сыграть Моника Барбаро.

По данным Hollywood Reporter, Борисов рассматривается на роль Ильи Суцкевера, одного из сооснователей OpenAI.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Борисов был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Роберт Дауни-младший во время церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе похвалил Борисова за его работу в фильме «Анора». Борисов заключил соглашение с американским агентством United Talent Agency (UTA).

Об увольнении Альтмана с поста гендиректора стало известно в ноябре 2023 года. Альтмана обвиняли в том, что он не был откровенен с советом директоров. Однако позднее его вернули в совет директоров OpenAI. В мае 2024 года Суцкевер ушел из компании OpenAI после десяти лет работы.

