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    Новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому
    Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе
    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым
    В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина»
    Макрон дополнил заявление об отправке военных на Украину
    ВС России за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО
    МИД сыронизировал над поздравлением россиянок от посла США
    Киев начал принудительно вывозить детей из четырех населенных пунктов в ДНР
    Зеленский захотел избавиться от Кулебы
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    9 марта 2024, 06:39 • Новости дня

    Альтмана решили вернуть в совет директоров OpenAI

    Альтмана решили вернуть в совет директоров разработавшей чат-бота ChatGPT компании OpenAI

    Tекст: Антон Антонов

    В совет директоров компании OpenAI, которая разработала чат-бота ChatGPT, снова войдет ее глава Сэм Альтман, сообщила компания.

    Юридическая компания WilmerHale по итогам расследования увольнения Альтмана заявила, что его поведение не требовало отстранения от должности. Кроме того, членами совета директоров станут бывший гендиректор Фонда Билла и Мелинды Гейтс Сью Десмонд-Хеллман, бывший исполнительный вице-президент Sony Corporation Николь Селигман и глава компании Instacart Фиджи Симо, передает РИА «Новости».

    Напомним, Альтмана обвиняли в том, что он не был откровенен с советом директоров. Позднее OpenAI сообщила, что договорилась с ним о возвращении на пост гендиректора. Кроме того, миллиардер Илон Маск подал иск против OpenAI и Альтмана. Судебная претензия заключается в том, что нацеленность фирмы на получение прибыли, поддерживаемая Microsoft, противоречит договорному соглашению от 2015 года, которое Маск подписывал как соучредитель


    8 марта 2024, 08:42 • Новости дня
    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым

    Депутат Затулин напомнил Британии, что их остров не является непотопляемым

    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поставляя киевскому режиму средства нападения на Крымский мост, в Лондоне забывают, что сам остров Великобритания не является непотопляемым, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

    Как отметил Затулин, высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Киев якобы способен захватить Крым и для этого у украинской стороны «есть возможности», имеют не только политический, но и исторический контекст.

    В Британии, по словам депутата, гораздо ближе к сердцу принимают все связанное с Черным море и Одессой, поскольку, в отличие от США, они являются островным государством. «Им очень хочется править морями», – сказал Затулин РИА «Новости».

    Отсюда и происходит особый интерес Британии к «непотопляемому авианосцу» – Крыму. «А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», – добавил он.

    Ранее в британском военном ведомстве призвали Германию, несмотря на утечку переговоров офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста, передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

    Коментарии (47)
    8 марта 2024, 10:09 • Новости дня
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон оценил заявление президента США Джо Байдена во время выступления с посланием в Конгрессе о том, что Украина «может остановить» Россию при поддержке со стороны Соединенных Штатов.

    «Ложь за ложью. «Украина может остановить Россию». Нет, не может», – передает ТАСС комментарий Карлсона, прозвучавший во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X. Журналист напомнил, что боевые действия на Украине продолжаются уже более двух лет.

    Он также обратил внимание на слова Байдена о том, что НАТО «сильно как никогда». «Нет, это не так», – подчеркнул Карлсон.

    «Это бред сумасшедшего», – высказался американский журналист.

    Байден, как подчеркнул Карлсон, быстро дал понять, что главным его приоритетом является отправка новых миллиардов долларов на Украину. И этот приоритет не имеет к США никакого отношения, указал он.

    В США вторгаются наркокартели, захватывающие на юге США огромные территории, деградирует экономика, разрушаются школы, есть такие, где «дети вообще не могут читать», перечислил Карлсон, отметив, что все это в список приоритетов для Байдена не входит.

    Карлсон заявил также, что выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером.

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    8 марта 2024, 16:40 • Новости дня
    Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе

    Политолог Бордачев: Макрон, говоря об отправке войск на Украину в случае расширения зоны СВО, занимается самопиаром

    Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Макрон известен своей любовью к привлечению внимания. Скорее всего, планы об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО – это еще один элемент самопиара. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее появились сообщения о том, что во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе.

    «Риторика Макрона является следствием сочетания нескольких факторов. Во-первых, все на Западе решили, что говорить можно все,  что угодно, но делать что-то при этом необязательно. Только американцы проявляют некую осторожность. Франция же находится на том полюсе, где уверены, что разрешена любая околесица, поскольку она в реальности ничего не меняет», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Во-вторых, Макрон – это не про практические действия, а про пиар. Он всегда старается поймать удачный момент для того, чтобы произвести впечатление и привлечь к себе внимание. Судя по всему, сейчас президент Франции считает, что именно такая риторика может принести ему максимальные политические дивиденды», – продолжает собеседник.

    «Третий фактор – это количество реальной помощи, которую Париж оказывает Киеву. По некоторым данным, объемы поддержки со стороны той же Германии в десять раз превышают показатели французов. И не имея возможности дать денег, Макрон пытается компенсировать это риторикой», – считает спикер.

    «И наконец, последний аспект напрямую связан с грядущими выборами в Европейский парламент. Макрон пытается таким образом оживить интерес к выборам и набрать дополнительных политических очков», – заметил политолог.  

    «Несмотря на то, что слова Макрона не приведут к реальным действиям, игнорировать подобные заявления, пусть и сказанные на партийной встрече, не стоит. Нам необходимо донести до Парижа простой месседж – появление французских военнослужащих в зоне СВО с высокой долей вероятности приведет к их гибели», – заключил Бордачев.

    Ранее национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.

    Напомним, Макрон уже заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям. Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением президент Франции опозорился на весь мир.

    Позднее Макрон уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.

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    8 марта 2024, 13:18 • Новости дня
    Российские войска за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО

    РИА «Новости»: ВС России уничтожили в зоне СВО самые дефицитные образцы вооружений НАТО

    Российские войска за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО за последние дни уничтожены самые дефицитные образцы вооружений НАТО: три танка M1A1 Abrams, шведскую САУ Archer, реактивную систему залпового огня HIMARS в глубоком тылу противника.

    Танки Abrams (всего Киев получил 31 такую бронемашину) заметили под Донецком вскоре после того, как ВСУ окончательно покинули Авдеевку, а ВС России вышли на рубеж Бердычи – Ласточкино – Северное. Чтобы не допустить обрушение фронта к северо-западу от Донецка, ВСУ ввело в бой элитную 47-ю отдельную механизированную бригаду «Магура», в составе которого был танковый батальон, передает РИА «Новости».

    Первый Abrams «выследили» 26 февраля под Бердычами, бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады поразили танк точным попаданием FPV-дрона в моторное отделение и добили его другим беспилотником в корму башни.

    Второй Abrams сожгли в том же районе – под Бердычами. Бронебойщики одного из подразделений группировки «Центр» подобрались к «американцу» поближе и сбили гусеницу с траков, выстрелив по танку из гранатомета, а потом добили двумя ударами FPV-дронов «Упырь».

    Тогда же в соцсетях распространилось видео другой горящей машины, похожей на Abrams, но ею оказалась M1150 Assault Breacher – машина разминирования на том же шасси.

    Третий Abrams был подбит спустя пару дней после уничтожения других американских танков. Экипаж российского танка Т-72Б3 уничтожил Abrams управляемой ракетой «Инвар» из канала ствола.

    Командир одного из Т-72Б3, воюющий южнее, рассказал, что танковые управляемые ракеты – одно из главных преимуществ перед западными танками. По его словам, бронепробиваемости ракеты хватает, чтобы успешно поразить в лоб Abrams, но борта у американского танка не выдерживают выстрел из РПГ-7.

    Помимо американских танков, российские военные добыли в зоне СВО еще несколько ценных трофеев: БПЛА «Ланцет» впервые уничтожили шведскую САУ Archer, Киеву передали лишь восемь таких установок, они считаются самыми эффективными в НАТО.

    Известно по разным источникам, что HIMARS поразили экипажи ОТРК «Искандер-М» или РСЗО «Торнадо-С» в районе Никаноровки Добропольского района ДНР.

    Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams или другое западное оружие.

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    8 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Макрон дополнил заявление об отправке военных на Украину

    Макрон дополнил свое заявление об отправке военных на Украину

    Макрон дополнил заявление об отправке военных на Украину
    @ Axel Schmidt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пояснил свои слова о том, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину.

    В эфире телеканала BFMTV Макрон пояснил, что «не исключать что-то – не значит делать это», передает ТАСС.

    Ранее Макрон заявил, что страны НАТО не пришли к консенсусу по вопросу отправки своих войск на Украину, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

    Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.

    Политолог Тимофей Бордачев считает, что заявления Макрона о планах об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО являются еще одним элементом самопиара.

    Коментарии (28)
    8 марта 2024, 09:59 • Новости дня
    Финский муниципалитет оказался под угрозой исчезновения из-за России

    Yle: Финский муниципалитет Виролахти может исчезнуть из-за закрытия границы с Россией

    Финский муниципалитет оказался под угрозой исчезновения из-за России
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Закрытие границ с Россией стало «последней каплей» для финского муниципалитета Виролахти, который в скором времени может исчезнуть, сообщили местные СМИ.

    «В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает лишь несколько машин», – описывает ситуацию в населенном пункте телерадиокомпания Yle.

    В регионе, как сообщается, надеются на слияние с городом Хамина. Местные власти считают, что это будет одним из способов обеспечить жизнеспособность приграничного юго-востока Финляндии, однако все проблемы не решатся, передает радио Sputnik содержание публикации.

    По словам члена совета партии «Истинные финны» Яни Яаккола, Виролахти может повторить судьбу бывшего муниципалитета Вехкалахти, который после объединения с Хаминой исчез.

    Окончательное решение о слиянии муниципалитетов может быть принято в начале мая.

    Ранее СМИ писали, что финская аутлет-деревня Zsar, расположенная недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа, из-за отсутствия российских туристов превратилась в «призрак».

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    8 марта 2024, 11:16 • Новости дня
    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе

    L’Independant: Макрон допустил ввод войск на Украину при смещении фронта к Одессе

    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы, Франция рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск. Такой вариант, как пишут французские СМИ, рассматривает президент республики Эммануэль Макрон.

    Как заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель газете L’Independant, Макрон сообщил о такой возможности на встрече с лидерами партии, передает канал «360».

    Макрон утверждал ранее, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.

    В Кремле отмечали, что французский лидер все больше втягивает свою страну в боевые действия на Украине.

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    8 марта 2024, 20:09 • Новости дня
    МИД сыронизировал над поздравлением россиянок от посла США
    МИД сыронизировал над поздравлением россиянок от посла США
    @ @USEmbRu

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол США Линн Трейси поздравила россиянок, на фотографии она с улыбкой и цветами стоит на фоне мрачных женских славянских лиц, обратила внимание пресс-служба МИД России.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что «в этом «послании» прекрасно все».

    В МИД обратили внимание на мрачные лица славянок на заднем фоне, «чьих мужей, независимо от их национальности, убивают из американского оружия на американские деньги по американскому велению».

    В ведомстве также предложили всем желающим позвонить в посольство США и поздравить его сотрудников с тем, что Белый дом финансирует Украину.

    Напомним, Трейси стала первой женщиной на посту посла США в России. Она уже работала в России – в 2014–2017 годах на посту замглавы миссии в американском посольстве.

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    8 марта 2024, 16:16 • Новости дня
    В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина»
    В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На кладбище в городке Оквилл, расположенном недалеко от Торонто, снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина», пишут украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что памятник нацистам находился на кладбище с 1988 года. С помощью спецтехники каменный монумент опрокинули на землю, передает RT.

    Как утверждается, вопрос о сносе памятника подняли после скандала с чествованием в парламенте Канады эсэсовца Ярослава Гуньки.

    В декабре 2023 года Россия запросила экстрадицию бывшего эсэсовца, но Канада отказалась выдать Москве Гуньку, объяснив свое решение отсутствием договора об экстрадиции между странами.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не удивлена отказом Канады экстрадировать украинского нациста.

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    8 марта 2024, 12:38 • Новости дня
    Американист указал на неудачные решения Байдена в обращении к Конгрессу

    Американист Дудаков: Байден в обращении к Конгрессу попытался снять с себя ответственность за нынешние кризисы в США

    Американист указал на неудачные решения Байдена в обращении к Конгрессу
    @ Shawn Thew/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Байден в обращении к Конгрессу попытался консолидировать вокруг себя американское общество, однако в итоге почти час обвинял Трампа в текущих кризисах США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее экс-президент Дональд Трамп и американский журналист Такер Карлсон раскритиковали обращение главы Белого дома.

    «Речь Байдена была без преувеличения странной. Считается, что обращение – это момент, призванный консолидировать страну вокруг президента. По идее, глава Белого дома должен был говорить о достигнутых успехах и презентовать свою стратегию на будущее. Но этого не случилось», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Все выступление было посвящено тому, какой плохой Трамп. Байден винил его буквально во всем – и в том, что Конгресс не выделяет деньги на Украину, и в неразрешенном миграционном кризисе, и в последствиях сокращения налогов в период правления Трампа, и в росте госдолга», – перечислил собеседник.

    По мнению спикера, выступление было призвано перезапустить президентскую кампанию Байдена, с которой «есть большие проблемы из-за низких рейтингов». «Вряд ли у него получится осуществить задуманное. Все же официальное государственное мероприятие – это не место для того, чтобы кидаться оскорблениями и обвинениями в адрес своего оппонента на протяжении практически всего часа», – пояснил он.

    Резюмируя, Дудаков подчеркнул, что Байден фактически «попытался снять с себя ответственность за нынешние кризисы в США» и переложить ее на Трампа. «Любопытно, что действующий глава Белого дома даже не называл экс-президента по имени, ограничившись лишь формулировкой «мой предшественник», – заключил он.

    Ранее президент США Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны». Среди прочего он заявил, что решительно настроен не задействовать войска США на Украине.

    «Они не просят американских солдат. На самом деле американские солдаты не будут в войне на Украине, и я решительно настроен продолжать в том же духе», – сказал Байден. Он добавил, что Киев сможет победить в конфликте с Москвой, если Соединенные Штаты поддержат Украину и предоставят ей «оружие, необходимое для самозащиты», поэтому призвал Конгресс поддержать решение американской администрации о выделении Украине нового пакета помощи. Байден также обратился к российскому президенту Владимиру Путину и заявил, что «мы не отступим, мы не преклонимся».

    Отдельного внимания заслужила тема защиты южной границы Штатов. Правда, заговорил он об этом лишь в последние 15 минут выступления. Как пишут «Известия», по мнению Байдена, миграционный кризис нельзя разрешить установкой «сплошной стены» между Соединенными Штатами и Мексикой, поскольку это противоречит «истинно американскому духу свободы». Вместо этого президент предложил не «разделять семьи», а улучшить контроль на пропускных пунктах, в том числе установить совершенные системы досмотра. Конгрессмен от республиканцев Мэтт Розендейл раскритиковал президента за то, что столько острой теме было отведено время только в конце обращения.

    Выступление Байдена не понравилось и его главному сопернику по предвыборной гонке – Дональду Трампу. Тот назвал обращение позором для Америки. По словам экс-президента, речь была преисполнена гневом, лишена сострадания и стала «худшей речью о положении союза, когда-либо произнесенной».

    В аналогичном ключе слова президента прокомментировал и журналист Такер Карлсон. Он назвал Байдена «жестоким и злобным демагогом», а еще «дряхлым стариком», а также выразил уверенность в том, что Байдену не удастся одержать победу на честных выборах, однако СМИ не хотят этого видеть и признавать.

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    8 марта 2024, 19:11 • Новости дня
    Зеленский захотел избавиться от Кулебы

    Украинские СМИ: Зеленский захотел избавиться от Кулебы

    Зеленский захотел избавиться от Кулебы
    @ IMAGO/Sven Simon/Presidential Office of Ukraine/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главы МИД страны Дмитрия Кулебы, сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники.

    Источник сообщил, что у офиса президента много вопросов к Кулебе. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИД, у властей накопилось много претензий, передает ТАСС.

    По информации украинского издания, Кулебу изначально планировали отправить послом в Лондон, но затем было принято решение назначить на эту должность экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Источник издания также сообщил, что вероятным кандидатом на пост главы МИД является замглавы офиса президента Игорь Жовква.

    Ранее сообщалось, что Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии.

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    8 марта 2024, 08:04 • Новости дня
    Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором для США
    Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором для США
    @ Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал выступление Джо Байдена перед конгрессом с докладом «О положении дел в стране» позором для Америки.

    «Это был позор для нашей страны», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, выступление Байдена было преисполнено гневом, лишено сострадания и стало «худшей речью о положении союза, когда-либо произнесенной».

    Ранее Трамп назвал ситуацию на южной границе катастрофой из-за политики Байдена. По словам Трампа, при Байдене в день через границу будут проходить как минимум 5 тыс. мигрантов.

    Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет.

    Коментарии (7)
    8 марта 2024, 15:11 • Новости дня
    Украинцы начали массово снимать деньги со счетов из-за мобилизации

    Депутат Чернев: Украинцы снимают деньги со счетов из-за боязни нового закона о мобилизации

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обсуждения в Верховной раде законопроекта о новых правилах мобилизации, предусматривающего блокирование банковских счетов за неявку в военкомат по повестке, украинцы массово начали снимать деньги, сообщил заместитель председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

    В интервью агентству «Украинские новости» Чернев заявил, что из-за массового снятия денег со счетов, из экономики Украины вынимаются деньги, даже при не одобренном радой законе, который рискует стать большой проблемой, а не нормой, передает ТАСС.

    По его словам, в законопроекте есть другие положения, которые заставят украинцев активнее приходить в военкоматы. Он считает, что повышенные штрафы за уклонение от мобилизации станут более эффективной мерой, чем блокирование счетов.

    Ранее украинское издание сообщило, что число мужчин, подлежащих на Украине мобилизации в соответствии с новым законопроектом, может составить максимум 850 тыс. человек.

    Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.

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    8 марта 2024, 18:22 • Новости дня
    Киев начал принудительно вывозить детей из четырех населенных пунктов в ДНР
    Киев начал принудительно вывозить детей из четырех населенных пунктов в ДНР
    @ Dmytro Smoliyenko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти начали принудительную эвакуацию детей из четырех населенных пунктов на подконтрольной ВСУ части территории ДНР, сообщают украинские СМИ.

    В четырех населенных пунктах ДНР введена принудительная эвакуация детей. Планируется вывезти 28 детей с их родителями или другими законными представителями, сообщает радио Sputnik со ссылкой на издание «Страна.ua».

    Издание отмечает, что днем ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию из ряда населенных пунктов в Харьковской области.

    Ранее в министерстве по вопросам реинтеграции Украины сообщили, что всего из подконтрольной ВСУ части ДНР будет вывезено 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих. Детей отвезут в Житомирскую и Закарпатскую области Украины.

    Коментарии (3)
    8 марта 2024, 20:34 • Новости дня
    Офицер НАТО возмутился из-за уничтожения в США кассетных бомб

    Офицер НАТО возмутился из-за уничтожения в США кассетных бомб, которые нужны ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    США уничтожают склады с кассетными бомбами и другими боеприпасами, которые могли бы передать украинской армии, заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Да, это так».

    Он заявил, что не понимает, почему США уничтожает снаряды, когда Украина жалуется на их недостачу, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Киев в ближайшее время получит первую партию артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах.

    Коментарии (12)
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    Американист объяснил ошибки Байдена в обращении к Конгрессу
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    Замешенный в скандалах экс-замглавы офиса Зеленского стал советником министра обороны

    Газпром намерен получить компенсации за потерянный актив в Польше

    Газпром решил через суд взыскать с Польши почти 1 млрд долларов за изъятие его доли в операторе газопровода «Ямал – Европа» на польской территории. Иск подан в питерский арбитраж, потому что в польские или европейские суды обращаться бессмысленно. Однако Газпром все же может вернуть этот миллиард. Как это возможно? Подробности

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    Макрон становится лучшим для России союзником Санду

    Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Этих двоих объединяет как минимум жесткость антироссийских заявлений, более провокационно высказываются только лидеры Польши и Прибалтики. Но то, что их пара образовалась в таком составе, удача для России. Подробности

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    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

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    Новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный начинает дипломатическую карьеру – он отправлен украинским послом в Великобританию. Что означает этот политический поворот? Почему лидер киевского режима Владимир Зеленский принял именно такое решение и чем оно может оказаться в итоге опасно для него самого? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

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    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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