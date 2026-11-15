Россиянин пропал во Вьетнаме после выхода из отеля без телефона

Житель Альметьевска пропал во Вьетнаме после выхода из отеля без документов

Tекст: Ольга Иванова

Мужчина приехал на отдых в Нячанг вместе с приятелем после завершения рабочего сезона. Вечером 7 октября турист оставил документы и средства связи в номере двухзвездочного отеля Ngoc Hien Hotel, спросил на ресепшене о ближайших заведениях общепита и ушел в неизвестном направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

Незадолго до исчезновения россиянин ежедневно общался с матерью по телефону. В начале октября он пропал на три дня, после чего связался с родственниками с аппарата друга и предупредил о задержке отпуска на неделю.

Через два дня после ухода из гостиницы местная жительница видела похожего человека на Северном пляже курорта. Приятель пропавшего проверил больницы и морги Нячанга. В настоящий момент семья туриста обратилась в правоохранительные органы и консульство, а его мать вылетела во Вьетнам для участия в поисках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пропавшего в Таиланде массажиста из Томска нашли живым.

В прошлом месяце проживающий в Таиланде 17-летний россиянин пропал без вести по пути на встречу с друзьями.

В сентябре туристическая полиция Таиланда нашла потерявшегося девятилетнего российского мальчика.