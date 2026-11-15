Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Россиянин пропал во Вьетнаме после выхода из отеля без телефона
Житель Альметьевска пропал во Вьетнаме после выхода из отеля без документов
На курорте Нячанг во Вьетнаме второй месяц продолжаются поиски 33-летнего российского туриста, который ушел из гостиницы без документов и мобильного телефона.
Мужчина приехал на отдых в Нячанг вместе с приятелем после завершения рабочего сезона. Вечером 7 октября турист оставил документы и средства связи в номере двухзвездочного отеля Ngoc Hien Hotel, спросил на ресепшене о ближайших заведениях общепита и ушел в неизвестном направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.
Незадолго до исчезновения россиянин ежедневно общался с матерью по телефону. В начале октября он пропал на три дня, после чего связался с родственниками с аппарата друга и предупредил о задержке отпуска на неделю.
Через два дня после ухода из гостиницы местная жительница видела похожего человека на Северном пляже курорта. Приятель пропавшего проверил больницы и морги Нячанга. В настоящий момент семья туриста обратилась в правоохранительные органы и консульство, а его мать вылетела во Вьетнам для участия в поисках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пропавшего в Таиланде массажиста из Томска нашли живым.
В прошлом месяце проживающий в Таиланде 17-летний россиянин пропал без вести по пути на встречу с друзьями.
В сентябре туристическая полиция Таиланда нашла потерявшегося девятилетнего российского мальчика.