Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников
Собянин: ПВО Минобороны сбили пять летевших на Москву беспилотников
Системы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Системы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили пять беспилотников, направлявшихся к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Напомним, ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год.