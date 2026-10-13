Вучич назвал отказ от антироссийских санкций причиной протестов в Сербии

Tекст: Мария Иванова

«Мы стремимся сохранить традиционные дружеские отношения… Мы смогли это сделать с РФ, и я очень этим доволен», – сказал Вучич в эфире телеканала RT Balkan.

Ранее экс-президент Сербии заявлял о попытках организовать в стране «цветную революцию», указывая в качестве одной из причин отказ Белграда ввести антироссийские санкции.

По его словам, за протестами студентов и их сторонников в стране стоят финансируемые странами Запада СМИ и организации. Вучич отмечал, что в свержение сербской власти за десять лет из-за рубежа было вложено несколько миллиардов евро, передает РИА «Новости».

Напомним, массовые протесты в Сербии начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Александр Вучич заявил о требовании Брюсселя к Сербии ввести санкции в отношении России.

Он предупредил, что «Студенческий список» при победе на выборах в Сербии введет антироссийские санкции.

В воскресенье политик сообщил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.