Онколог Ахмаев развеял популярные мифы о причинах возникновения рака

Врач Ахмаев опроверг миф о влиянии смартфона на онкологию

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Этот миф основан на распространении информации о влиянии радиоволн на организм человека, в том числе на головной мозг. На самом деле не существует научно обоснованных подтверждений, что частое использование мобильных телефонов приводит к появлению опухолей мозга», – заявил Ахмаев в беседе с изданием Lenta.ru.

Врач также опроверг миф о том, что ГМО вызывают рак. При этом он отметил, что сахарный диабет является косвенным фактором риска развития онкологии, а опухолевые клетки активно питаются глюкозой, но употребление сахара здоровым человеком не приводит к появлению опухоли.

По словам специалиста, рак в подавляющем большинстве случаев имеет неинфекционную природу. Однако некоторые виды онкологии могут быть спровоцированы вирусами или бактериями. Кроме того, Ахмаев назвал ошибочным мнение, что рак является возрастной болезнью.

Онколог подчеркнул, что утверждение о неизлечимости рака также неверно. На ранних стадиях шансы на выздоровление достигают 90-95%, а на результат лечения влияют агрессивность опухоли и использование таргетных препаратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого.

Также онколог Давид Заридзе рассказал о снижении заболеваемости отдельными видами рака.

Выживаемость больных раком значительно выросла за десять лет.