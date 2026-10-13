Освобожденные британские заключенные вновь заполнили тюрьмы

Telegraph: Тюрьмы Британии за неделю заполнили вышедшие по УДО преступники

Tекст: Мария Иванова

Места были заняты теми же преступниками, которых правоохранителям приходилось арестовывать в течение нескольких дней или часов после их выхода из тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что 1 октября состоялось досрочное освобождение, увеличившее количество свободных мест в тюрьмах Англии и Уэльса на 677. Общее количество свободных мест достигло 2,2 тыс.

«Однако всего неделю спустя свободные места сократились на 282, составив 1951», – пишет издание.

С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по программе на свободу вышли около 60 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Британии предложили переделать университеты в тюрьмы.

Летом переполненные британские тюрьмы лишились тысяч камер из-за ремонта. Кроме того, они оказались переполнены из-за рецидивистов.