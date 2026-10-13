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    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    13 октября 2026, 11:44 • Новости дня

    Освобожденные британские заключенные вновь заполнили тюрьмы

    Telegraph: Тюрьмы Британии за неделю заполнили вышедшие по УДО преступники

    Tекст: Мария Иванова

    В Британии более трети мест в тюрьмах, освободившихся после массового выхода заключенных по условно-досрочному освобождению (УДО), снова заполнились в течение недели.

    Места были заняты теми же преступниками, которых правоохранителям приходилось арестовывать в течение нескольких дней или часов после их выхода из тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

    Сообщается, что 1 октября состоялось досрочное освобождение, увеличившее количество свободных мест в тюрьмах Англии и Уэльса на 677. Общее количество свободных мест достигло 2,2 тыс.

    «Однако всего неделю спустя свободные места сократились на 282, составив 1951», – пишет издание.

    С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по программе на свободу вышли около 60 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Британии предложили переделать университеты в тюрьмы.

    Летом переполненные британские тюрьмы лишились тысяч камер из-за ремонта. Кроме того, они оказались переполнены из-за рецидивистов.

    11 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    В британском зоопарке тигр убил человека

    Tекст: Игорь Иножарский

    В британском Йоркшире посетитель зоопарка получил несовместимые с жизнью травмы после того, как незаконно проник в вольер с тигром.

    Мужчина перелез через ограждение в вольер к тигру в Йоркширском парке дикой природы и подвергся нападению хищника, пишет Independent.

    Экстренные службы прибыли на место происшествия в субботу днем. «Экстренные службы прибыли, и, к сожалению, несмотря на все усилия медицинского персонала, мужчина был признан мертвым на месте происшествия», – сообщили в полиции Южного Йоркшира.

    Правоохранители добавили, что животное не пострадало и осталось в своем вольере, угрозы для других посетителей нет. Личность погибшего пока не раскрывается, но полиция уже уведомила его семью.

    Пользователей социальных сетей призвали не распространять кадры нападения, которые появились в интернете. Сам зоопарк эвакуировали и закрыли до конца выходных для выяснения обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце зоопарк в Ставрополе приютил спасенного в зоне спецоперации на Украине тигренка. В феврале охотник погиб в результате нападения амурского тигра в Приморье. В прошлом году тигр в мариупольском зоопарке убил сотрудника во время кормления.

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    10 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Премьер Британии заявил о тяжелых сутках для Украины

    Премьер Великобритании Бернем заявил Зеленскому о тяжелом дне для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе переговоров с Владимиром Зеленским признал, что последние 24 часа стали для украинской стороны тяжелыми.

    В ходе диалога британский премьер указал на трудности, с которыми столкнулся Киев за последние сутки, и вновь выразил украинской стороне полную солидарность, передает РИА «Новости».

    Энди Бернем также пообещал продолжать оказывать давление на Россию. Политики договорились организовать личную встречу в ближайшие дни.

    Накануне президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами отметил, что Украине необходимо найти нового руководителя. Кроме того, американский лидер по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о достигнутой договоренности по поставкам в Штаты российского дизельного топлива.

    Американский лидер призвал сменить Владимира Зеленского.

    В субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти на Украине.

    Украинская делегация отправилась в Киев после прекращения переговоров в США из-за сделки Трампа с Россией по дизельному топливу.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    12 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    В России приостановили онлайн-запись на британские визы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Онлайн-запись на подачу документов для получения британских виз временно недоступна в России из-за технических работ, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

    «В России с 12 октября временно недоступна онлайн-запись на подачу документов для получения виз Великобритании. Причина – технические работы по обновлению системы», – сообщили в РСТ со ссылкой на визового оператора VFS Global, передает РИА «Новости».

    В настоящее время заявители не могут записаться на прием, изменить или просмотреть существующую запись, а также загрузить документы через онлайн-сервис.

    При этом ранее назначенные визиты сохраняются. Если заявитель не успел загрузить документы, их можно принести на прием: сотрудники визового центра бесплатно отсканируют и загрузят их в систему. Работа сервисов должна быть восстановлена в ближайшее время.

    В РСТ подчеркнули, что речь идет только об ограничениях в работе онлайн-сервисов, а не о прекращении выдачи британских виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник визовые центры Кипра в России возобновили прием документов после приостановки.

    На прошлой неделе в РСТ допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

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    11 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Британский зоопарк отказался усыплять убившего посетителя тигра

    Зоопарк в Британии отказался усыплять растерзавшего мужчину тигра

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство зоопарка в британском графстве Йоркшир приняло решение сохранить жизнь тигру по кличке Алтай, который растерзал спрыгнувшего к нему в вольер мужчину.

    «Мы можем всех заверить в том, что он цел и невредим и не будет подвергнут эвтаназии в связи с этим инцидентом», – говорится в публикации парка, которую передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что в воскресенье парк закрыт, а затронутым инцидентом сотрудникам оказывается помощь. Представители зоопарка также выразили соболезнования семье и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в британском зоопарке тигр убил человека.

    В феврале жертвой амурского тигра в Приморье оказался молодой моряк.

    В прошлом году тигр в Мариуполе убил сотрудника зоопарка во время кормления.

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    10 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    В Лондоне прошел многотысячный марш против поставок оружия Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Лондона состоялась акция протеста с участием десятков тысяч человек, которые потребовали от правительства Великобритании прекратить продажу оружия Израилю.

    Марш начался на набережной Виктории напротив Вестминстерского дворца и завершился на улице Уайтхолл. Демонстранты дважды пересекли Темзу, из-за чего в центре города было перекрыто автомобильное движение, передает ТАСС.

    Участники акции принесли флаги Палестины и транспаранты с призывами к свободе Палестины и обвинениями Израиля. Отдельной колонной прошли потомки жертв Холокоста, осудившие военную операцию в Газе.

    Также на марше были замечены баннеры с призывом исключить Корпус стражей исламской революции из списка запрещенных организаций и выражением солидарности с французскими старшеклассниками. Мероприятие организовала «Палестинская коалиция».

    Параллельно у здания Скотленд-Ярда несколько десятков сторонников Израиля провели демонстрацию под лозунгом «Остановите ненависть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу британские евреи выступили против политики Израиля.

     В сентябре прошлого года израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии из-за протестов.

    До этого знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.

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    11 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Британские ученые предрекли человечеству вымирание к 2100 году из-за ИИ

    Lancet: Человечество может вымереть к 2100 году из-за ИИ и ядерной войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты британского журнала Lancet назвали искусственный интеллект и ядерный конфликт в числе главных угроз, которые могут привести к вымиранию человечества в ближайшие 75 лет.

    Эксперты считают, что злонамеренное использование искусственного интеллекта, в частности создание биологического оружия, а также ядерный конфликт с последующим голодом могут привести к гибели человечества к 2100 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Lancet.

    В случае ядерного конфликта в атмосферу попадет количество частиц, способное заблокировать солнечный свет и спровоцировать голод, хотя вероятность такого сценария невелика, говорится в материале комиссии Lancet по глобальным угрозам здоровью в XXI веке.

    Помимо ИИ и ядерной войны, в список из 17 основных угроз включены изменение климата, пандемии, военные конфликты, устойчивость бактерий к антибиотикам, а также ожирение и психические расстройства, которые являются главными угрозами в странах с высоким уровнем дохода.

    Авторы исследования призывают мировых лидеров к раннему устранению этих рисков, в том числе путем инвестиций в инновации и здравоохранение. В список вошли угрозы, которые могут отнять у человечества наибольшее количество лет здоровой жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал две главные угрозы человечеству.

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    11 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС и Британию перестать разжигать конфликт на Украине

    Дмитриев: ЕС должен перестать разжигать войну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал правительства Британии и Евросоюза прислушаться к своим гражданам и перестать разжигать конфликт.

    Дмитриев обратился к западным политикам с призывом прекратить спонсирование боевых действий, передает ТАСС.

    «Правительства Великобритании и ЕС, милитаристы (переполненные мигрантами, недополучающие дизель, нефть и газ) должны перестать разжигать войну. Весь мир, британский народ и европейцы хотят мира. И они хотят, чтобы руководство Украины тоже хотело мира», – написал Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дмитриев предрек приближение выборов на Украине.

    В субботу глава РФПИ назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти в республике.

    В пятницу он оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США.

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    11 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Лидер британских зеленых анонсировал реформу партии из-за скандала о сионизме

    The Guardian: Лидер «Партии зеленых» Британии объявил о реформе структуры

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер британской «Партии зеленых» Зак Полански заявил о необходимости реформировать партийную структуру и усилить контроль руководства за политическим курсом после спорного голосования, приравнявшего сионизм к расизму.

    Британская «Партия зеленых» намерена изменить свою систему внутренней демократии и предоставить руководству больше полномочий в определении стратегического направления, пишет The Guardian.

    «Было трудно понять, как подойти к этой несовершенной резолюции, поскольку ее суть перекликается с моим пониманием сионизма как идеологии, лежащей в основе перемещения и геноцида палестинцев», – заявил Полански.

    Он отметил, что политические партии не должны указывать людям, во что им верить, а узкое внимание к определениям не является стратегически верным. Лидер партии подчеркнул, что британское правительство или политическая сила не вправе определять будущее израильтян и палестинцев, так как это вызывает раскол и подвергает партию риску захвата радикальными активистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава еврейского крыла британских зеленых допустила выход из партии.

    Израиль запретил въезд лидеру «Партии зеленых» Полански.

    На прошлой неделе «Партия зеленых» Великобритании приравняла сионизм к расизму.

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    12 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Премьер Британии: Иран причастен к инциденту у авиабазы Фэрфорд

    Премьер Британии Бернэм: Иран причастен к инциденту у авиабазы Фэрфорд

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил о возможной причастности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) к инциденту около военной авиабазы Фэрфорд.

    «Я могу подтвердить, что, согласно нашей оценке, весьма вероятно, что инцидент на базе королевских ВВС Фэрфорд был скоординирован в Иране, почти наверняка под руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана», – заявил Бернэм в Палате общин, передает ТАСС.

    Британский премьер добавил, что Лондон не намерен мириться с угрозами на своей территории. По его словам, власти пресекут использование Тегераном криминальных сетей и введут дополнительные санкции, чтобы ограничить возможности Ирана причинять вред.

    На сайте британского правительства уже обновился санкционный список против Ирана, куда вошли два физических лица – Рухолла Базганди и Али Тамарзадех. В Лондоне уверены, что они занимаются разведывательной деятельностью и планируют нападения в отношении жителей Великобритании и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации восьми боевиков на юго-востоке Ирана.

    Напомним, США вывели бомбардировщики из Британии из-за угрозы атаки Ирана.

    На прошлой неделе Тегеран отверг причастность к инциденту на этой военной базе.

    В прошлом месяце возле используемой американскими военными авиабазы Фэрфорд ввели режим чрезвычайной ситуации.

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    12 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Археологи нашли в Уэльсе легендарный лагерь римского императора

    В Уэльсе обнаружили руины легендарного лагеря римского императора

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британские археологи под руководством Марка Меррони обнаружили на юго-западе Уэльса остатки римского форта, подтверждающие средневековую легенду о военном лагере императора Магна Максима.

    Римский военный лагерь найден в Пембрукшире примерно в трех километрах от вершины холма Френни-Фар. На месте раскопок обнаружены монеты IV века и римская черепица, пишет The Guardian.

    По словам исследователей, находка подтверждает валлийскую легенду из средневекового собрания повестей «Мабиногион». В ней рассказывается, что правивший Британией в IV веке римский император Магн Максим разбил военный лагерь в этом районе во время кампании против пиктов и скоттов.

    «Если Магн Максим был там, значит, там должна была находиться армия», – заявил руководитель раскопок из Оксфордского университета Марк Меррони.

    Он отметил, что наличие сильно укрепленного римского форта в столь отдаленном районе может помочь разгадать тайну легенды, просуществовавшей почти 1700 лет. До сих пор ученые не находили в Уэльсе доказательств существования лагеря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг археологи нашли в Екатеринбурге 200-летнюю доску для игры в «Мельницу». В начале месяца в Болгарии нашли резиденцию командира римского легиона. В прошлом году ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза.

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    12 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Лидер партии Reform UK Фарадж предложил на пять лет прекратить прием беженцев

    В Британии предложили на пять лет приостановить выдачу статуса беженца

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет приостановить предоставление статуса беженцев прибывающим в королевство мигрантам.

    «Мы приостановим систему предоставления убежища на срок до пяти лет. Почему мы сделаем это? Потому что в нашей стране ужаснейший бардак. Мы не знаем, кто находится здесь. И честно сказать, мы не можем позволить себе этот риск», – заявил Фарадж, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Политик пригрозил визовыми ограничениями и пошлинами странам, которые отказываются забирать своих осужденных в Британии граждан. В качестве примера он привел Пакистан, допустив заморозку активов чиновников этой страны и запрет на их въезд в королевство. Ранее партия предлагала принять аналогичные меры против Афганистана, Сирии, Сомали, Судана и Эритреи.

    Программа Reform UK также предусматривает депортацию 90 тыс. ожидающих решения об убежище мигрантов и отказ от специальных схем для выходцев с Украины и из Афганистана. По данным опросов, эта политическая сила занимает второе место по популярности в стране с поддержкой 22% избирателей, уступая лишь правящей Лейбористской партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце СМИ сообщили о планах Британии и Франции расторгнуть сделку по обмену мигрантами.

    Рекордное число нелегалов за сутки пересекло Ла-Манш на пути в королевство. Из-за прибытия лодки с нелегалами в стране вспыхнули протесты.

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    12 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Британии предрекли ухудшение отношений с ОАЭ из-за «Манчестер Сити»

    FT: Санкции против «Манчестер Сити» могут испортить отношения Британии и ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    Возможные санкции в отношении английского футбольного клуба «Манчестер Сити» могут негативно сказаться на отношениях между Великобританией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

    Ранее Английская премьер-лига (АПЛ) признала клуб виновным в серьезных нарушениях финансовых правил. «Манчестер Сити» принадлежит холдингу City Football Group, который возглавляет вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, передает ТАСС.

    «Эмиратцы недовольны британской системой, и "Манчестер Сити" – последний признак этого», – заявил неназванный бывший британский чиновник.

    Газета отмечает, что отношения между двумя странами нестабильны, в том числе из-за частой смены премьер-министров в Британии. Другой источник утверждает, что инвестиции ОАЭ в британскую экономику продолжаются, пока правительство не выступит против ближневосточной страны.

    Независимая комиссия установила, что с 2009 по 2018 год клуб заключал фиктивные контракты для завышения доходов и занижения расходов, предоставлял искаженную отчетность и скрывал истинное состояние финансов. Клуб нарушал лимиты расходов АПЛ и УЕФА, а также обязанности по сотрудничеству с лигой в ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Британии пообещал раскрыть контакты с владельцами «Манчестер Сити».

    В прошлом месяце британский министр допустила исключение клуба из АПЛ.

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    12 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    МИД Британии вызвал посла Ирана

    МИД Британии вызвал посла Ирана из-за якобы попыток подрыва безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Британии вызвало иранского посла Сейеда Али Мусави в связи с подозрениями в подрыве безопасности Соединенного Королевства.

    «Попытки Ирана подорвать безопасность Соединенного Королевства и международных партнеров неприемлемы… Как мы неоднократно заявляли Ирану, Великобритания не потерпит угроз на нашей земле», – приводит заявление внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

    Отмечается, что послу Исламской Республики была озвучена позиция Лондона. Кроме того, в понедельник власти Британии ввели санкции против двух иранских граждан, обвинив их в причастности к «враждебной деятельности» на территории других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Британии заявил о причастности Ирана к инциденту у авиабазы Фэрфорд.

    В начале месяца Британия заподозрила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд.

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    12 октября 2026, 08:27 • Новости дня
    Премьер Британии пообещал раскрыть контакты с владельцами «Манчестер Сити»

    Премьер Британии обнародует информацию о связях с владельцами «Манчестер Сити»

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о готовности опубликовать информацию о своих контактах с владельцами футбольного клуба «Манчестер Сити» в период его работы мэром Большого Манчестера.

    «Я обнародую всю информацию о том, как сотрудничал с ними, когда занимал должность мэра Большого Манчестера. Что касается моих встреч с ними, они состоялись уже давно. На самом деле у меня была только одна значимая встреча, и она прошла в 2021 году. Это так, и я все это обнародую», – передает слова Бернема РИА «Новости» со ссылкой на ITV.

    Бернем отметил, что проблемы клуба, связанные с футбольными правилами, серьезны и требуют решения. При этом он подчеркнул, что инвестиционные вопросы следует рассматривать отдельно.

    Ранее Английская премьер-лига признала «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях в сезонах с 2009/10 по 2017/18, а также в отказе сотрудничать с расследованием. Клуб подал апелляцию 2 октября.

    «Манчестер Сити» принадлежит шейху Мансуру с 2008 года. За это время команда восемь раз выигрывала чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министр образования Британии Люси Пауэлл обругала фанатов «Манчестер Юнайтед».

    В прошлом месяце она допустила исключение «Манчестер Сити» из АПЛ.

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    13 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Воевавший за ВСУ британский наемник заочно получил 14 лет колонии

    Британский наемник ВСУ заочно получил 14 лет колонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Британии Александра Мосса к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Суд установил, что летом 2023 года иностранец вступил в ряды 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру.

    На тренировочных базах он прошел подготовку, получил оружие и экипировку. Вплоть до мая 2025 года британец участвовал в боевых действиях против российских войск на территории ДНР, за что получил вознаграждение на сумму более 2 млн рублей.

    Мосс признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет выявил более 16 тыс. воюющих за ВСУ иностранцев.

    Также воевавший за ВСУ американец заочно получил 14 лет колонии.

    Тем временем польского наемника украинской армии приговорили к 13 годам лишения свободы.

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Какими должны быть легитимные выборы на Украине

    Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент, способный договориться о завершении конфликта с Россией. В ответ Владимир Зеленский вновь предложил провести выборы при условии 60-дневного перемирия. В Кремле отвергли такую паузу, но заявили о готовности России не наносить удары по Украине непосредственно в день голосования. Однако за спором о сроках выборов стоит более фундаментальный вопрос: какими должны быть выборы на Украине, чтобы их результаты можно было признать легитимными? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Публичная казнь разрушительна для души

      Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    • Илья Ухов Илья Ухов
      Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

      Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

    • Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

      Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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