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Освобожденные британские заключенные вновь заполнили тюрьмы
Telegraph: Тюрьмы Британии за неделю заполнили вышедшие по УДО преступники
В Британии более трети мест в тюрьмах, освободившихся после массового выхода заключенных по условно-досрочному освобождению (УДО), снова заполнились в течение недели.
Места были заняты теми же преступниками, которых правоохранителям приходилось арестовывать в течение нескольких дней или часов после их выхода из тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.
Сообщается, что 1 октября состоялось досрочное освобождение, увеличившее количество свободных мест в тюрьмах Англии и Уэльса на 677. Общее количество свободных мест достигло 2,2 тыс.
«Однако всего неделю спустя свободные места сократились на 282, составив 1951», – пишет издание.
С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по программе на свободу вышли около 60 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Британии предложили переделать университеты в тюрьмы.
Летом переполненные британские тюрьмы лишились тысяч камер из-за ремонта. Кроме того, они оказались переполнены из-за рецидивистов.