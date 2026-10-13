Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Мать главы Samsung подарила сыну акции на 1,94 млрд долларов
Yonhap: Мать главы Samsung подарила сыну акции на 1,94 млрд долларов
Председатель правления Samsung Electronics Ли Чжэ Ён получит от своей матери Хон Ра Хи акции корпорации на сумму 2,6 трлн вон, или 1,94 млрд долларов.
Хон Ра Хи пожертвует около 11,16 млн акций Samsung Electronics 12 ноября, пишет Yonhap.
После этого доля Ли Чжэ Ёна в южнокорейской компании увеличится с нынешних 1,58 до 1,75%.
Передача акций состоится примерно через месяц после того, как Хон Ра Хи продала сыну долю в 0,11% на сумму 1,9 трлн вон. Эти средства пошли на погашение кредитов, взятых для уплаты налога на наследство после смерти бывшего главы Samsung Ли Гон Хи в 2020 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд обязал южнокорейского миллиардера выплатить бывшей жене 640 млн долларов. Корпорация Samsung впервые за 25 лет уступила титул самой дорогой корейской компании. В мае южнокорейский суд частично ограничил масштабную забастовку сотрудников компании.