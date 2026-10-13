Yonhap: Мать главы Samsung подарила сыну акции на 1,94 млрд долларов

Tекст: Игорь Иножарский

Хон Ра Хи пожертвует около 11,16 млн акций Samsung Electronics 12 ноября, пишет Yonhap.

После этого доля Ли Чжэ Ёна в южнокорейской компании увеличится с нынешних 1,58 до 1,75%.

Передача акций состоится примерно через месяц после того, как Хон Ра Хи продала сыну долю в 0,11% на сумму 1,9 трлн вон. Эти средства пошли на погашение кредитов, взятых для уплаты налога на наследство после смерти бывшего главы Samsung Ли Гон Хи в 2020 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд обязал южнокорейского миллиардера выплатить бывшей жене 640 млн долларов. Корпорация Samsung впервые за 25 лет уступила титул самой дорогой корейской компании. В мае южнокорейский суд частично ограничил масштабную забастовку сотрудников компании.