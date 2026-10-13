Песков счел преждевременным разговор о компенсациях пользователям «Яндекса»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Пока преждевременно говорить о финансовых потерях. Вы знаете, что компания сильная, мощная. Да, она столкнулась сейчас с трудностями. Конечно же, эта тема сейчас обсуждается в правительстве, но компания экстренно принимает меры для ликвидации последствий этого нападения», – заявил Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что ситуация находится на контроле профильных ведомств, сообщает РИА «Новости». По его словам, специалисты «Яндекса» активно устраняют последствия инцидента, чтобы предотвратить возможные финансовые потери граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников.

В понедельник производители пива предупредили о задержках поставок из-за сбоя в «Яндексе».

Минцифры и Минобороны обсудили защиту дата-центров от беспилотников.