Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Авиакомпания «Авиа траффик» опровергла сигнал бедствия у рейса Бишкек – Москва
Информация о том, что пассажирский самолет киргизской авиакомпании «Авиа траффик» во время полета из Бишкека в Москву подал сигнал бедствия, не соответствует действительности, заявил представитель авиаперевозчика.
«Все наши самолеты летают в штатном режиме, информация о ЧП не соответствует действительности», – цитирует его ТАСС.
По словам представителя компании, рейс из Бишкека в столицу России долетел без происшествий и в настоящий момент возвращается обратно.
Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал сообщение, согласно которому самолет Airbus A320 авиакомпании «Авиа траффик», следовавший из Бишкека в Москву, подал сигнал бедствия в небе над РФ из-за критического остатка топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет United Airlines подал сигнал бедствия над Атлантикой.