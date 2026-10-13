Авиакомпания «Авиа траффик» опровергла сигнал бедствия у рейса Бишкек – Москва

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Все наши самолеты летают в штатном режиме, информация о ЧП не соответствует действительности», – цитирует его ТАСС.

По словам представителя компании, рейс из Бишкека в столицу России долетел без происшествий и в настоящий момент возвращается обратно.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал сообщение, согласно которому самолет Airbus A320 авиакомпании «Авиа траффик», следовавший из Бишкека в Москву, подал сигнал бедствия в небе над РФ из-за критического остатка топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет United Airlines подал сигнал бедствия над Атлантикой.