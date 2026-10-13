  • Новость часаЭксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    13 октября 2026, 12:56 • Новости дня

    Франция и Германия приблизились к сделке по двигателям внутреннего сгорания

    Politico: В ЕС анонсировали скорую сделку Франции и Германии по автомобилям

    Tекст: Игорь Иножарский

    Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Стефан Сежурне заявил, что компромиссное соглашение между Францией и Германией по ослаблению правил для двигателей внутреннего сгорания будет заключено в ближайшие дни.

    Франция и Германия планируют в ближайшее время заключить соглашение об усилении защиты европейской промышленности в обмен на смягчение экологических требований к автомобилям, пишет Politico.

    «Это соглашение должно быть доработано в ближайшие несколько часов или в ближайшие несколько дней», – заявил Сежурне. Он выразил надежду, что договоренность поможет выйти из тупика при обсуждении Закона об ускорении промышленности в Европарламенте.

    Еврокомиссар отметил, что готов проявить гибкость в вопросе запрета двигателей внутреннего сгорания при условии сохранения общих целей по снижению выбросов. По его словам, главная задача инициатив – обеспечить бесперебойное развитие производства внутри Европы на основе взаимности с торговыми партнерами.

    Кроме того, комментируя идею лидера французской правой партии Марин Ле Пен в одностороннем порядке сократить взносы страны в бюджет Евросоюза, Сежурне сравнил такой шаг с полным выходом из объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь». В прошлом месяце Александр Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС. Весной премьер Италии Джорджа Мелони охарактеризовала Евросоюз как «недальновидный бюрократический гигант».

    12 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане

    Макрон сообщил о захвате танкера DF Peak в Индийском океане

    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане
    @ x.com/EmmanuelMacron

    Tекст: Антон Антонов

    Французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak, подозреваемый в использовании ложного флага, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Сегодня утром более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона наши ВМС задержали нефтетанкер DF Peak, который, как подозревается, шел под ложным флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива», – сообщил Макрон в X.

    Сообщение французского президента сопровождалось коротким видеороликом, на котором, предположительно, запечатлена высадка французских военных на борт судна. По данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Макрон также заявил о задержании танкера. В июле нефтетанкер Tagor был задержан Францией и снялся с якоря в заливе Дуарнене. В Кремле назвали действия Парижа незаконными.

    Директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников указывал, что Франция регулярно задерживает торговые суда с российской нефтью, чтобы оштрафовать, а это является попыткой подорвать экономику России.

    Эксперт Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров.

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    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    13 октября 2026, 12:10 • Новости дня
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    @ Marine Nationale

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия французских военно-морских сил по задержанию танкера DF Peak в Индийском океане стали вопиющим нарушением норм международного права, заявили в посольстве России в Париже.

    Французские власти не уведомляли российскую сторону о задержании танкера, следовавшего под флагом Бенина, указали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    «Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права», – заявили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане. Летом президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска судна. Французская прокуратура начала расследование в отношении танкера Tagor.

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    13 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    В Германии задержали двух турок за поджог польской станции Starlink

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Германии задержали двух граждан Турции по подозрению в совершении диверсии на станции связи Starlink в центральной Польше, обеспечивавшей интернетом украинскую армию.

    Польские официальные лица сообщили об аресте граждан Турции, которые подозреваются в поджоге энергосистемы и резервного генератора станции Starlink в польской Мазовии, пишет Al Jazeera.

    «У нас нет сомнений в том, что за этим актом саботажа стоят российские спецслужбы», – заявил министр по делам спецслужб Польши Томаш Семоняк.

    По словам польского министра внутренних дел Марцина Кервиньского, задержанным предъявят обвинения в проведении диверсии по поручению иностранной разведки. По данным Deutsche Welle, аресты производила немецкая полиция по запросу польских служб.

    Отмечается, что украинские военные сильно зависят от терминалов Starlink для связи на поле боя, а оплату за подписку для ВСУ вносит Польша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше. В прошлом месяце неизвестные подожгли эту обеспечивающую интернет на Украине станцию. Летом Варшава пригрозила прекратить оплату терминалов для украинской армии.

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    13 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции

    Экоактивистка Тунберг присоединилась к протестам французских старшеклассников

    Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции
    @ LaPresse/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в массовых демонстрациях учащихся в пригороде Парижа.

    Активистку заметили среди демонстрантов рядом с лицеем имени Поля Элюара в Сен-Дени на севере французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на кадры телеканала BFMTV.

    Ранее организаторы движения призывали сторонников не прекращать акции и примкнуть к массовой манифестации во вторник.

    Французские старшеклассники на протяжении нескольких недель протестуют против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Некоторые манифестации переросли в беспорядки, для разгона которых полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    В ходе столкновений правоохранительные органы задержали более 6,8 тыс. человек, большинство из которых являются несовершеннолетними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в своей стране.

    Учащиеся заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В пятницу число дел против французской полиции из-за действий на манифестациях выросло до 24.

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    12 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Ле Пен назвала французские школы опасными местами

    Ле Пен: Школы во Франции превратились в опасные места

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что школы во Франции превратились в опасные места после инцидента со стрельбой на юго-востоке страны.

    «Школы, которые должны быть островками безопасности, сегодня превратились в места, где можно подвергнуть свою жизнь опасности. Угроза безопасности проникла в стены учебных заведений», – заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».

    Она выразила поддержку пострадавшим, их близким, а также ученикам и персоналу учебного заведения, в котором произошла стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции задержали подростка после стрельбы в директора школы.

    Ранее протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В пятницу был оценен ущерб от протестов школьников во Франции.

    В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

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    12 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Кандидата в президенты Франции Глюксманна обсыпали мукой в Париже

    France 24: Кандидата в президенты Франции Глюксманна обсыпали мукой

    Tекст: Денис Тельманов

    Неизвестный высыпал пакет муки на голову лидера левой партии Place Publique Рафаэля Глюксманна, который стал кандидатом на пост президента Франции, инцидент произошел в Париже.

    Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France 24.

    Сообщается, что инцидент произошел, когда Глюксманн вышел из бара, в котором отмечал победу на праймериз, и направился к такси. В момент, когда политик подошел к автомобилю, неизвестный, подошедший сзади, высыпал ему на голову муку. Глюксманн сразу сел в автомобиль и уехал.

    Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла осудил произошедшее и выразил поддержку Глюксманну.

    Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции.

    Евросоюзу предрекли неизбежное сотрудничество с Ле Пен.

    Во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

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    12 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Росстандарт запретил продажи ряда моделей грузовиков DONGFENG, FOTON, XCMG и JAC

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Росстандарт запретил выпуск в обращение на территории России транспортных средств марок DONGFENG, FOTON, XCMG и JAC из-за выявленных нарушений, представляющих опасность для людей.

    Росстандарт запретил выпуск в обращение на территории России транспортных средств марок DONGFENG типа DFRZ-35, FOTON типа 77N5BJ, XCMG типа XCT50G5-1S, XCA200G7-1S, JAC типа K7, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В Росстандарте отметили, что нарушения обязательных требований представляют опасность для водителей и пешеходов. Среди них несоответствия в тормозных системах, выбросах загрязняющих веществ, травмобезопасности наружных выступов, креплении ремней безопасности и защите кабин. Выявленные нарушения повышают риск ДТП, тяжелых травм и гибели людей.

    Ведомство выдало предписания официальным представителям изготовителей и заводам-изготовителям. Представительства и заводы уведомили Росстандарт о приостановке реализации продукции и начали разработку программ по устранению нарушений.

    При устранении нарушений Росстандарт снимает ограничения. Недавно ведомство сняло ограничения на выпуск колесных транспортных средств SHACMAN SX3258.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Росстандарт запретил продажу китайских грузовиков Camc H7 и спецтехники. Ведомство ограничило продажу грузовиков Dongfeng и Zoomlion в России. Весной китайский автопроизводитель FAW отозвал 14 тыс. грузовиков CA4180 в России.

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    13 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Сикорский оценил выборы во Франции приписанной Сталину фразой

    Bloomberg: Сикорский описал выборы во Франции приписанной Сталину цитатой

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался давать прогнозы о будущем французской помощи Киеву, прокомментировав неопределенность на выборах президента Франции цитатой, которую приписал Иосифу Сталину.

    Министр отвечал на вопрос о рисках ослабления поддержки Украины в случае победы на выборах во Франции кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    «Мы не пускаемся в спекуляции по поводу внутренних дел стран-союзниц. Но на президентских выборах во Франции есть и другие кандидаты. Мой коллега из Европарламента Рафаэль Глюксманн только что был выдвинут от одной из французских партий. Как любил говорить товарищ Сталин, проблема демократии в том, что ты никогда не знаешь, кто победит», – заявил Сикорский.

    Ранее вице-председатель «Национального объединения» Себастьен Шеню сообщил в эфире канала BFMTV, что у Парижа больше нет средств для финансирования Украины. По его словам, поддержка Киева уже обошлась гражданам в 8 млрд евро прямых расходов и 25 млрд евро с учетом доли Франции в общеевропейских тратах на фоне роста госдолга.

    Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Нынешний глава государства Эмманюэль Макрон по истечении второго срока не сможет баллотироваться из-за ограничений в конституции.

    Во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

    Как отмечали в Bloomberg, годы правления Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы.

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    12 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Во Франции задержали отца стрелявшего в директора школы подростка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Французская полиция взяла под стражу отца подростка, который расстрелял из ружья директора школы на юге страны, после обнаружения в их доме нескольких единиц оружия, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал BFMTV, в ходе обыска в доме 14-летнего школьника, устроившего стрельбу в учебном заведении на юге Франции, правоохранители нашли несколько единиц оружия, после чего отец молодого человека был задержан, передает ТАСС.

    Сам подросток в настоящее время также находится под стражей. Заместитель прокурора Марселя заявил, что во время нападения школьник не выкрикивал никаких лозунгов. Мотивы нападавшего и точные обстоятельства происшествия пока не подтверждены, ведется допрос свидетелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции задержали подростка после стрельбы в директора школы.

    Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала французские школы опасными местами.

    В воскресенье в Польше задержали более 100 человек после нападений на учебные заведения.

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    12 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал отказ Мерца от российского топлива ошибкой

    Дмитриев назвал ошибкой отказ Мерца от топлива из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отказ канцлера Германии Фридриха Мерца от закупок российского дизельного топлива приведет к падению его рейтингов и заставит немцев страдать, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Еще одна ошибка Мерца, заставляющая немцев страдать. Он хочет, чтобы его рейтинг упал с 10% до 5% на фоне резкого роста цен на дизельное топливо и газ в Германии», – отметил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Так глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал заявление канцлера ФРГ о сделке США и России. Ранее немецкий политик сообщил, что для Германии подобное соглашение исключено, и призвал ужесточить санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизельному топливу.

    Премьер Баден-Вюртемберга назвал дешевый газ из России столпом экономики ФРГ.

    В прошлом месяце Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии.

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    13 октября 2026, 08:13 • Новости дня
    МВД разъяснило условия возврата водительских прав после лишения

    МВД: Вернуть права после лишения можно при сдаче ПДД и оплате штрафов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для возврата водительских прав после их лишения водители обязаны сдать экзамен на знание ПДД, оплатить все штрафы, а в некоторых случаях – пройти медицинскую комиссию, сообщили в МВД.

    Водитель имеет право вернуть свои водительские права по истечении срока лишения, наложенного за нарушения правил дорожного движения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    «Водительское удостоверение... изъятое у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, возвращается после проверки знания им правил дорожного движения», – добавили там.

    Кроме того, гражданину придется оплатить все административные штрафы за нарушения ПДД. Если же водителя лишили прав из-за пьяного вождения, передачи управления нетрезвому лицу или отказа от медицинского освидетельствования, для возврата документа потребуется пройти медкомиссию.

    В понедельник Верховный суд признал незаконным лишение прав отсутствовавшего за рулем водителя.

    Летом москвича лишили водительских прав за пьяную езду на самокате.

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    12 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше

    Туск: В Германии задержали граждан Турции за поджог шлюза Starlink в Польше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкая полиция арестовала двоих граждан Турции по подозрению в поджоге наземного шлюза спутниковой связи Starlink под Варшавой, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

    Возгорание на станции с наземным шлюзом спутниковой связи произошло в ночь на 24 сентября в населенном пункте Воля Кробовская. Этот объект обслуживает Европейский регион, включая Украину, заявил Туск, передает ТАСС.

    «По заданию польских спецслужб германская полиция задержала двоих турецких граждан, подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Мазовии», – сообщил глава польского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции премьера Польши Дональда Туска назвали «истеричным евроястребом» из-за «Северных потоков».

    В прошлом году Туск потребовал от Владимира Зеленского данные об устроивших диверсию в Польше украинцах.

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    13 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Суд Москвы отказался вернуть проданный под давлением мошенников Jaguar XJS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичная судебная инстанция отказалась признать недействительной сделку купли-продажи автомобиля Jaguar XJS 1987 года выпуска, который был продан из-за влияния телефонных мошенников.

    Мужчина продал машину за 700 тыс. рублей после звонков лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, передает ТАСС.

    Покупатель доказал, что сделка была добровольной, а машина требовала серьезных вложений.

    Судебная экспертиза подтвердила, что продавец осознавал свои действия в момент подписания договора.

    При вынесении решения суд сослался на позицию Верховного суда по аналогичному «делу Долиной», указав на отсутствие доказательств недобросовестности покупателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Екатеринбурге отказался вернуть автомобиль по схожей схеме.

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    12 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    Германия решила направить три истребителя на учения НАТО по ядерному сдерживанию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия примет участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon и направит туда три истребителя Tornado, сообщил представитель немецких военно-воздушных сил.

    Как пишет DPA со ссылкой на представителя ВВС ФРГ, Германия отправит три самолета на учения альянса, передает РИА «Новости».

    «Три самолета Tornado из 33-го тактического авиационного крыла будут переброшены на авиабазу Авиано на севере Италии для участия в учениях под названием Steadfast Noon», – заявил представитель ВВС Германии.

    По информации на сайте НАТО, маневры стартуют во вторник в Италии, в них примут участие 17 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

    В пятницу НАТО анонсировало проведение учений по ядерному сдерживанию.

    В Латвии завершились учения сил альянса с участием 12 тыс. военных.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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      Публичная казнь разрушительна для души

      Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    • Илья Ухов Илья Ухов
      Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

      Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    • Кремль ответил на козырь Зеленского

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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