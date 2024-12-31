Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права

ГИБДД напомнила россиянам о необходимости заменить водительские права

Tекст: Валерия Городецкая

В 2025 году водителям, чьи права были автоматически продлены в 2022 году, предстоит обновить водительские удостоверения, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД. Для этого необходимо будет пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и посетить ГАИ для получения нового документа. Это связано с постановлением правительства, которое продлило срок действия прав на три года для тех, чьи удостоверения истекали в 2022-2023 годах.

Аналогичные постановления были приняты в 2023 и 2024 годах, продолжая продление срока действия документов на три года. Водители, планирующие выезд за пределы России, обязаны заменить права, истекшие в 2022 году, независимо от действующего в стране автоматического продления.

Таким образом, к 2025 году все водители с продленными удостоверениями должны будут пройти процедуру переоформления.

Ранее ГАИ Москвы рассказала о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.

Сообщалось, что россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах