Axios: Партия Вагенкнехт отказалась поддержать лидера АдГ Зигмунда

Правая политическая сила получила 44% поддержки избирателей, что более чем в два раза превышает ее показатели пятилетней давности, передает Axios. Правоцентристский Христианско-демократический союз занял второе место с результатом 17%. Партия Сары Вагенкнехт с трудом преодолела пятипроцентный барьер.

Вместе две оппозиционные силы могут получить 43 мандата, обеспечив себе большинство. Однако сопредседатель партии Сары Вагенкнехт Амира Мохамед Али исключила поддержку кандидата от «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда.

Американский миллиардер Илон Маск ранее активно поддерживал немецких правых. «Только АдГ может спасти Германию», – заявлял бизнесмен в социальной сети X.

Местная служба разведки классифицирует отделение победившей партии как экстремистскую организацию. В случае прихода к власти политическая сила планирует пересмотреть полномочия спецслужб, разрешить домашнее обучение и создать группу по депортации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правая партия «Альтернатива для Германии» победила на земельных выборах в Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов.

Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве победителей сформировать новое региональное правительство.

Власти ФРГ заранее подготовили план жесткой политической изоляции этого региона.